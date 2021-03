Strong présente son nouveau boitier Android LEAP-S1 : faites évoluer votre téléviseur en Smart TV !

Équipé de la dernière version d’AndroidTV, le boitier LEAP-S1, certifié Google, offre un accès direct à plus de 5 000 applications via le Google Play Store ! Séries et films à la demande vous attendent sur Netflix, Disney + et Amazon Prime Video. Retrouvez également vos musiques préférées sur Spotify et Deezer et regardez votre contenu YouTube favori directement depuis votre TV. Équipé d’un micro-processeur QuadCore 1.8GHz, le LEAP-S1 dispose de la puissance nécessaire pour assurer une fluidité constante en toute circonstance.

Profitez d’une expérience cinéma plus immersive que jamais avec la résolution 4K Ultra HD, le support du codec H.265 et son Dolby Digital certifié. Un contenu d’aussi bonne qualité demande la meilleure des connexions, le LEAP-S1 dispose pour cela d’un port Ethernet et du Wi-Fi 5 Dual-Band qui garantissent une utilisation sans latence ni interruption. Sa connectivité étendue inclut également deux ports USB, le Bluetooth 4.2, un lecteur de carte Micro SD et un port HDMI qui rendent votre expérience télévisuelle complète et intuitive.

Tout votre contenu favori à portée de main

Simple d’installation, le boitier LEAP-S1 se connecte à votre télévision en quelques minutes seulement. Aussitôt appairée, sa télécommande Bluetooth dotée de la détection vocale du Google Assistant permet une prise en main immédiate. Vous pouvez ainsi demander à Google de trouver des divertissements et de les diffuser sur votre téléviseur associé, d’obtenir des informations, de contrôler les appareils connectés associés dans l’application Google Home, et bien plus encore. L’interface intuitive et pratique intègre les listes de contenus et les applications recommandées selon vos habitudes.

Ses ports USB 2.0 et 3.0, ainsi que son emplacement micro-SD, vous permettent un accès direct et fluide à vos photos et vidéos sur support externe. Parfait pour projeter vos dernières photos de vacances sur grand écran lors d’une soirée en famille ou avec des amis ! Si votre contenu se trouve sur votre téléphone ou tablette, utilisez le Google Chromecast intégré pour le diffuser en un instant sur votre téléviseur. Renforcez l’expérience cinéma en connectant votre système d’enceintes 5.1 ou votre barre de son en toute simplicité au port audio S/PDIF (optique).