4 conseils pour surfer en toute sécurité via le WiFi

1. Choisissez le bon mot de passe

La sécurité numérique de votre réseau domestique commence par un mot de passe fort. Il est important de choisir un mot de passe complexe, surtout pour votre WiFi – vous ne devez généralement le saisir qu’une seule fois pour chaque appareil. Veillez à ce que votre mot de passe soit aussi long que possible, avec des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Évitez d’utiliser des mots qui figurent dans le dictionnaire. Et pendant que vous y êtes, changez la clé d’usine des box Internet, des points d’accès et des appareils similaires avec un mot de passe que vous aurez choisi.

2. Configurez un réseau WiFi invité

Pour éviter que vos invités – qu’ils soient les bienvenus ou non – ne fassent partie de votre réseau domestique, vous devez configurer un accès WiFi séparé. Un tel réseau invité a ses propres autorisations, empêchant les utilisateurs d’accéder à des données sensibles. De cette façon, vous pouvez donner un mot de passe légèrement plus faible au réseau WiFi invité. Ce mot de passe pourra être partagé plus facilement sans risque sérieux. Autre avantage : vous pouvez limiter l’accès au réseau invité aux moments où vous recevez effectivement des gens. En dehors de ces périodes, le WiFi invité est désactivé, ce qui empêche de l’utiliser pour lancer une attaque. Vous pouvez d’ailleurs appliquer ce dernier conseil à l’ensemble de votre réseau domestique : n’hésitez pas à désactiver le WiFi lorsque vous n’êtes pas chez vous.

3. Installez les mises à jour de sécurité

Veillez à ce que tous les appareils en ligne soient en permanence à jour. De nombreux fabricants publient régulièrement des mises à jour du firmware avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les performances ou comblent les éventuelles failles de sécurité. N’attendez pas ! Vérifiez régulièrement s’il y a des mises à jour. Et si vos appareils disposent d’une mise à jour automatique, activez-la.

4. Utilisez un matériel sécurisé

Nous avons gardé le plus important pour la fin : utilisez des appareils avec des normes de sécurité de pointe. Tout d’abord, ils doivent disposer des normes de cryptage actuelles WPA2 et WPA3. Ces normes sécurisent votre réseau domestique avec un cryptage puissant. Elles permettent de connecter facilement au réseau des périphériques réseau compatibles et offrent des fonctions de sécurité supplémentaires pour empêcher les intrusions extérieures.

La gamme de produits devolo Magic

Les experts des réseaux de devolo proposent une option pour rendre votre WiFi à la fois sûr et ultrarapide : la gamme de produits devolo Magic. Ces adaptateurs sont particulièrement polyvalents et transforment n’importe quelle prise électrique en un point Internet à haut débit. Et cela entièrement en fonction de vos souhaits personnels. Vous avez le choix entre une solution filaire et sans fil, et le support de la dernière norme de sécurité WPA3 garantit la sécurité de votre réseau domestique. Pour encore plus de commodité, vous pouvez accéder au WiFi invité à l’aide d’un code QR et pouvez configurer les paramètres à tout moment via l’application.