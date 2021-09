Sony étoffe son offre d’écouteurs et casques sans fil avec les modèles WF-C500 et WH-XB910N

Nouveaux écouteurs sans fil de Sony, les WF-C500 sont une excellente raison de passer aux écouteurs True Wireless et profiter de sa musique préférée, avec une qualité audio supérieure. Proposant une personnalisation audio unique, un design compact, un couplage Bluetooth® simple, une autonomie prolongée et une conception étanche, ils permettent d’écouter sa musique partout où on le souhaite.

Quant au casque WH-XB910N, il permet d’écouter sa musique comme si l’utilisateur était plongé dans une salle de concert avec, en plus, une réduction du bruit avancée et des graves exceptionnelles, dignes des meilleurs clubs.

WF-C500 – Les mini génies du son

Les écouteurs sans fil WF-C500 bénéficient d’un design compact et ergonomique pour s’adapter parfaitement à l’oreille. Bien que compacts, les WF-C500 reproduisent un son de haute qualité grâce au traitement numérique du son DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Cette technologie restaure les hautes fréquences du son et les subtilités de l’enregistrement original compressées pour créer une expérience d’écoute plus authentique.

Amoureux de pop électrisante ou de rap avec des rimes et des basses, les WF-C500 permettent de personnaliser le son à l’aide de l’égaliseur de l’application « Sony | Headphones Connect ». Il est ainsi possible de choisir parmi différents paramètres pour faire correspondre la qualité sonore au genre musical écouté ou même créer et enregistrer ses propres réglages.

Priorité au confort

Conçus pour être petits et légers, les WF-C500 s’adaptent parfaitement aux oreilles pour devenir le compagnon parfait de tous les déplacements. Leur forme arrondie les rend agréables à porter, laissant libre de se concentrer sur le plus important : sa musique. En outre, leur nouvelle surface ergonomique garantit un port plus stable.

Un écrin compact et élégant

Le boîtier de charge cylindrique des WF-C500 est petit et facile à transporter dans une poche ou un sac. Son couvercle translucide similaire à du verre dépoli confère au boîtier un aspect et un toucher élégants et raffinés.

Une expérience d’écoute intuitive

Les WF-C500 ont été spécialement conçus pour une écoute quotidienne. Les boutons de commande ergonomiques permettent non seulement de lire, d’arrêter, de changer de chanson et de régler le volume, mais ils facilitent aussi l’accès à son assistant vocal préféré, Google Assistant ou Siri pour passer et recevoir des appels en mains libres.

D’un simple clic, il est possible de se connecter à son assistant vocal préféré pour être guidé, écouter de la musique et envoyer des messages. De plus, les conversations se déroulent librement grâce aux appels mains libres, désormais plus audibles que jamais grâce au microphone haute qualité intégré.

Nomade jusqu’à la dernière note

Les écouteurs offrent 10 heures d’autonomie et jusqu’à 20 heures grâce au boîtier de charge très pratique. Les WF-C500 sont parfaits pour une écoute en déplacement et, pour les plus pressés, l’autonomie de la batterie peut être boostée et gagner jusqu’à une heure de lecture supplémentaire en seulement 10 minutes de charge rapide.

Certifiés IPX4, les WF-C500 résistent à l’eau et affrontent sereinement les éclaboussures et la sueur pour permettre de bouger au rythme de la musique en toutes circonstances.

Les WF-C500 sont aussi les rois du multitâche. Pour écouter sa musique tout en tenant une conversation, il suffit de retirer un seul écouteur du boîtier de charge et de l’utiliser normalement.

Grâce à la connexion Bluetooth® stable et fiable, l’expérience d’écoute permet de s’isoler dans sa bulle de musique. La puce Bluetooth® des WF-C500 transmet le son simultanément aux oreilles gauche et droite, et profite d’une conception d’antenne optimisée pour garantir une écoute exceptionnelle sans coupures. De plus, la faible latence audio donne l’occasion de découvrir ses films préférés sous un nouveau jour.

WH-XB910N : un casque pour faire la fête partout et profiter de graves dignes d’un club

Le casque WH-XB910N reproduit des basses exceptionnelles avec une réduction de bruit avancée pour revivre les sensations de ses festivals ou clubs préférés. Grâce à la technologie EXTRA BASS™, le WH-XB910N déploie un son incroyablement profond et percutant. La technologie Bass Duct dédiée sur le boîtier du casque et une meilleure étanchéité à l’air entre les diaphragmes et les tympans favorisent une précision rythmique valorisant chaque piste. La clarté vocale reste irréprochable pour donner l’impression que ses artistes préférés se produisent chez soi.

Doté de la technologie Dual Noise Sensor, le casque WH-XB910N réinvente la réduction numérique du bruit pour s’isoler totalement du monde qui vous entoure.

Des appels cristallins

Le casque WH-XB910N dispose de la technologie Precise Voice Pickup conjuguant deux microphones intégrés avec un traitement avancé du signal audio afin de capter votre voix distinctement pour les appels mains libres.

Une nouvelle expérience d’écoute

Le WH-XB910N utilise également la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) afin de restaurer ses morceaux préférés avec un son haut de gamme, plus fidèle à l’enregistrement original. Il est également possible de personnaliser le son, à l’aide de l’égaliseur de l’application « Sony | Headphones Connect ».

À l’aide de ses deux micros de surface et de rétroaction, le WH-XB910N capture plus de son ambiant. L’expérience d’écoute est ainsi plus naturelle et immersive. L’application « Sony | Headphones Connect » permet même d’ajuster le niveau de réduction de bruit. En d’autres termes, aucun son indésirable ne pourra gêner l’expérience auditive.

L’heure est à l’écoute plus intelligente !

Des fonctions intelligentes permettent d’adapter l’expérience d’écoute à ses envies. Le WH-XB910N utilise la fonction Adaptive Sound Control qui détecte où vous êtes et ce que vous faites pour régler les paramètres de réduction de bruit en conséquence et permettre de profiter de l’expérience d’écoute parfaite, que vous soyez pris dans la foule ou seul dans une pièce au calme.

Elle apprend même à reconnaître les endroits que l’utilisateur fréquente le plus pour adapter le son à l’environnement. Du bureau à la salle de sport et même dans son café préféré, c’est la garantie d’un son optimisé où que vous soyez.

Une autonomie record

Offrant jusqu’à 30 heures d’autonomie, le WH-XB910N a suffisamment d’énergie pour les trajets longue distance. En seulement 10 minutes de charge rapide le casque offre jusqu’à 4 heures et demie de lecture.

Le WH-XB910N est également doté de la très appréciée connexion multipoint de Sony pour permettre de connecter le casque à deux appareils Bluetooth® en même temps. Ainsi, lorsque l’utilisateur reçoit un appel, le casque sait quel appareil sonne et se connecte automatiquement au bon appareil. Pour changer d’appareil, il suffit alors d’appuyer sur un bouton.

Le WH-XB910N apporte le contrôle nécessaire, le tout à portée de main. Pour changer de piste, régler le volume et prendre ou passer des appels, il suffit d’utiliser les contrôles tactiles intuitifs sur le côté du casque. Il est tout aussi simple de se reconnecter à son environnement en plaçant simplement la main sur le boîtier, pour laisser instantanément entrer n’importe quel son ambiant.

Le WH-XB910N est compatible avec Google Assistant et Alexa pour faciliter les tâches quotidiennes et guider l’utilisateur dans ses déplacements. Vous pouvez alors vous connecter avec des amis, obtenir des informations, écouter de la musique, définir des rappels et accéder à bien d’autres fonctions.

Musique et confort au programme, pour toute la journée

Grâce aux coussinets souples de forme ovale du WH-XB910N est un compagnon idéal et confortable de voyage pour profiter de sa musique, films ou émissions préférés. Le secret de cette portabilité exceptionnelle tient à l’utilisation du cuir synthétique confortable et de matériaux en uréthane combinée à la structure et les dimensions optimales des coussinets d’oreille.

Intelligemment conçues, les oreillettes du WH-XB910N peuvent être repliées pour le ranger soigneusement dans un étui de transport compact, durable et comprenant un câble offrant aussi la possibilité d’une écoute filaire ; votre musique peut vraiment vous suivre partout.

Retrouvez-les grâce à Fast Pair

Les modèles WF-C500 et WH-XB910N prennent tous les deux en charge la fonction Fast Pair de Google pour appairer le casque avec un appareil Android en un clin d’œil. De plus, Swift Pair permet également de coupler facilement les écouteurs avec son ordinateur sous Windows 10 via Bluetooth®.

Immersion complète dans sa musique grâce à 360 Reality Audio

Les deux modèles, WF-C500 comme WH-XB910N, permettent la lecture de morceaux 360 Reality Audio personnalisés en fonction de la forme et de la taille des oreilles de l’utilisateur. Grâce à la technologie 360 Reality Audio, il est possible de vivre toute l’émotion d’un concert de son artiste préféré en direct, comme si nous y étions ou même dans son studio d’enregistrement.

La durabilité prend tout son sens

Avec les WF-C500 et le WH-XB910N, Sony a voulu imaginer deux modèles élégants, mais aussi particulièrement écoresponsables. L’emballage des deux produits ne contient donc aucun plastique conformément à l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits.

Prix et disponibilité

Le WF-C500 sera disponible en noir, blanc, vert d’eau et corail à partir d’octobre 2021, au prix d’environ 100 €.

Le WH-XB910N sera disponible en noir et en bleu à partir d'octobre 2021, au prix d'environ 200 €.