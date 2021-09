AMAZON ASTRO : Une espèce de Wall-E qui ne fait pas la cuisine.

Ma maison est équipée de quelques brouettes d’objets connectés en tout genre et de caméras de surveillance qui me permettent de remplir davantage le compte des fournisseurs d’électricité et, quand je vois l’augmentation folle de l’énergie pour le moment, je me demande si je ne vais pas réduire drastiquement tous ces brols. Non, je plaisante, je n’aurais dès lors plus le loisir de partager nos essais heureux et malheureux en terme de domotique grand public.

Voici donc qu’arrive Astro. Amazon Astro. (A lire avec la voix de Daniel Craig en tête). Astro est donc le premier “robot” proposé par la firme de l’oncle Jeff. Un robot multi-fonction qui pourra prendre place dans la cuisine mais pas pour couper des tranches de concombre et encore moins remplacer votre Thermomix acheté à grand renfort de revente de reins de votre progéniture.

Cette espèce de clone de Wall-e à la tronche carrée rempli plusieurs besoins. Outre le fait qu’il peut vous tenir compagnie en lui demandant, via Alexa, de jouer la dernière playlist d’Annie Cordy ou d’appeler grand-maman pour que votre gamin lui fasse un coucou alors qu’il préfère jouer à la Switch, Astro est capable de bien mieux : surveiller votre baraque en se transformant en agent de sécurité façon Playmobil sur roulette. Cette fonctionnalité peut s’exercer de deux manières.

Soit se rassurer que Mamy Suzanne va bien : En effet, on peut imaginer qu’Astro est installé chez elle et que vous pouvez dès lors demander à Astro de vérifier la présence de Suzette afin de s’assurer qu’elle est bien revenue de sa partie de bridge, qui se termine généralement par une petite Poire Williams, et qu’elle est tranquillement assise en train de regarder Questions pour un Champion, bien au chaud. Ce cliché. #PasFrapper.

Aussi, et c’est aussi l’essentiel, elle pourrait aussi utiliser Astro pour donner l’alerte en cas d’éventuel malaise en hurlant “Astro, appelle Jean-François tout de suite”. Bref, c’est assez utile et, hormis celà, Astro est aussi capable de lui tenir compagnie.

Soit de vérifier si un intrus n’est pas dans la maison : Astro peut donc se transformer en vigile 2.0 et opérer, telle une sentinelle, une vérification des lieux. Evidemment, avec sa petite taille, Amazon a tout prévu : Une caméra montée sur une canne télescopique ! Fichtre, quelle bonne idée. Celle-ci est capable de reconnaitre un visage et donc de donner l’alerte immédiatement. Pour l’option “Destruction de l’intrus via laser”, cela n’est pas pour tout de suite.

Le tout est facilement intégrable et connecté avec le système d’alarme/caméra Ring et Amazon entend donc bien créer un écosystème complet avec tous ses produits.

Astro n’est actuellement vendu qu’aux Etats-Unis pour un petit $999 (prix de lancement) pour ensuite atteindre les $1450. Enfin, tel un aspirateur-robot, il dispose de sa propre base de recharge pour faire le plein d’énergie et se réveiller en pleine forme. Jetez un oeil à la vidéo !

Allez, je vous laisser, je dois changer de fournisseur d’énergie. Ah, on me susurre dans l’oreille que c’est déjà trop tard.