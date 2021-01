Sony dévoile ses nouveaux BRAVIA XR 8K LED ! (Vidéo)

Optimisés par le Cognitive Processor XR, cerveau de la nouvelle série de téléviseurs BRAVIA XR, ils utilisent une méthode de traitement révolutionnaire dépassant la portée de l’Intelligence Artificielle traditionnelle pour reproduire le fonctionnement de la vue et de l’ouïe humaines. Lorsque nous voyons des objets, nous fixons inconsciemment certains points. Optimisé par l’intelligence cognitive, le Cognitive Processor XR divise ainsi l’écran en différentes zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image. Alors que l’IA traditionnelle ne peut détecter et analyser qu’individuellement les éléments de l’image comme la couleur, le contraste et les détails, le nouveau Cognitive Processor XR peut croiser l’analyse d’un ensemble d’éléments simultanément, comme le fait notre cerveau. Cette technique permet d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres afin de produire le meilleur résultat final, et d’obtenir une synchronisation de tous les éléments de la scène pour un réalisme parfait, inaccessible avec l’IA traditionnelle.

Le Cognitive Processor XR peut également analyser la « position » du son dans le signal afin d’obtenir une correspondance totale du son à l’écran. Il convertit tout signal audio de manière ascendante en un son surround 3D pour parfaire le réalisme avec un paysage sonore immersif. Il apprend, analyse et comprend des quantités de données inégalées et optimise intelligemment chaque pixel, chaque image et chaque scène pour produire l’image et le son les plus réalistes de l’histoire de Sony.

« L’objectif de Sony consiste à progresser constamment sur la voie de l’innovation technologique télévisuelle pour offrir le spectacle le plus immersif possible » a déclaré Patrick Moncet, chef de produit Marketing TV chez Sony France. « Les nouveaux téléviseurs BRAVIA XR sont les plus fidèles à la réalité, grâce à la puissance de traitement du premier processeur cognitif au monde dépassant l’IA traditionnelle ».

Points forts de la gamme BRAVIA XR :

BRAVIA CORE™ : Fruit d’une collaboration avec Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ représente le point de convergence entre le divertissement et la technologie, avec pour mission de valoriser et de présenter des expériences Sony uniques. Préchargée sur tous les nouveaux téléviseurs BRAVIA XR, une sélection des derniers films premium et grands classiques de Sony Pictures Entertainment et de la plus grande collection IMAX Enhanced est proposée aux utilisateurs. BRAVIA CORE est le premier service du secteur à intégrer la technologie Pure Stream™pour offrir une qualité équivalente à celle des Blu-ray UHD, presque sans perte et avec un débit allant jusqu’à 80 Mbps. Pour en savoir plus sur cette collaboration : cliquez ici.

Nouveaux téléviseurs et principales caractéristiques Sony :