iRobot dévoile le Roomba i3+, et renforce son catalogue de produits connectés.

iRobot, leader du marché des robots domestiques, étend aujourd’hui sa gamme d’aspirateurs robots Roomba avec le lancement en Belgique du tout nouveau Roomba i3+, un nouvel aspirateur équipé de plusieurs fonctionnalités avancées. Il dispose d’un système de navigation intelligente, de la technologie d’auto-vidage grâce à la Clean Base Automatic Dirt Disposal, et d’une large palette de fonctionnalités pour un nettoyage personnalisé avec iRobot Genius Home Intelligence.

« Offrir une expérience de nettoyage innovante a été, et sera toujours, le moteur de notre offre de produits » affirme Keith Hartsfield, Executive Vice President et Chief Product Officer chez iRobot. « Nous avons fait nos preuves en proposant des produits qui facilitent la vie des consommateurs. Le Roomba i3+ élargit notre gamme pour offrir non seulement des performances de nettoyage exceptionnelles, mais aussi une meilleure personnalisation et un meilleur contrôle sur le nettoyage grâce à iRobot Genius. La plateforme iRobot Genius permet également au Roomba i3+ d’évoluer et de devenir plus intelligent au fil du temps, proposant aux utilisateurs de nouvelles façons de nettoyer leur domicile. »

Oubliez l’aspirateur pendant plusieurs mois

Comme les aspirateurs robots iRobot Roomba i7+ et Roomba s9+, le Roomba i3+ est équipé de la Clean Base Automatic Dirt Disposal. Grâce à elle, le robot peut se vider automatiquement, sans aucune intervention de l’utilisateur. Les consommateurs n’ont désormais plus besoin de penser à vider le réservoir de leur aspirateur ou de s’inquiéter que le réservoir plein n’empêche le robot de finir sa tâche, et ce, pendant plusieurs mois. Le Roomba i3+ vide automatiquement jusqu’à 60 jours de poussières et de débris dans la Clean Base, qui sert également de station de charge. La poussière est ensuite emprisonnée dans le sac hermétique AllergenLock contenu dans la Clean Base. Celui-ci est composé de quatre couches de matériau anti-allergènes, qui capturent 99% des pollens et moisissures.

Le Roomba i3+ nettoie méticuleusement, se déplace de façon linéaire et navigue à travers les pièces de la maison, aussi bien sur les sols durs que sur les moquettes et tapis. Si sa batterie est déchargée, le Roomba i3+ va automatiquement retourner se recharger avant de reprendre son cycle de nettoyage jusqu’à la fin.

Le Roomba i3+ est également muni d’un filtre haute performance qui capture 99% des pollens, moisissures, acariens et allergènes de chien et de chat. Sa technologie de nettoyage en trois étapes combine les doubles brosses en caoutchouc multi-surfaces pour un nettoyage efficace, l’ailette latérale pour aller jusque dans les coins, et une capacité d’aspiration 10 fois plus performante que la série Roomba 600. Grâce à la technologie brevetée Dirt Detect, le Roomba i3+ détecte où la poussière se niche et peut concentrer son attention sur ces zones spécifiques.

S’adapte au quotidien, écoute l’utilisateur

Le Roomba i3+ se dote d’un nouveau design spécialement conçu pour s’adapter encore plus au domicile de chaque utilisateur, grâce à une façade effet tissu qui évite les traces de doigts et attire moins la poussière. L’anneau lumineux qui reste éteint tant que le robot n’est pas en marche permet de mieux dissimuler l’appareil dans la maison. Il s’illumine uniquement pour indiquer un comportement spécifique de l’aspirateur ou lorsque le robot procède au nettoyage.

Les utilisateurs peuvent également optimiser leur expérience du Roomba i3+ avec la nouvelle mise à jour de l’iRobot Home App, dotée d’iRobot Genius, qui permet aux consommateurs de personnaliser leurs cycles de nettoyage. Disponibles sur les appareils compatibles iOS et Android, l’intelligence artificielle et les capacités d’appréhension du domicile apportées par cette refonte de l’application permettent au Roomba i3+ d’apprendre vos préférences en matière de nettoyage. Le Roomba i3+ propose des suggestions personnalisées directement sur l’application iRobot Home App, telles que des recommandations de planning de nettoyage en fonction des précédents cycles ou bien des suggestions saisonnières pendant un pic d’allergènes ou en pleine période de mue des animaux domestiques.

Ces scénarios personnalisés peuvent être activés directement sur iRobot Home App, une fonctionnalité exclusive pour tous les utilisateurs d’iRobot, grâce à iRobot Genius et IFTTT Connect. Que vous soyez sur le départ pour le travail, ou sur le point de de partir en balade, le Roomba i3+ peut entamer son cycle s’il est relié à un appareil connecté de votre maison (serrure connectée par exemple). Lorsqu’il est lié à un appareil compatible Alexa ou Google, les utilisateurs peuvent contrôler leur Roomba i3+ uniquement au son de leur voix. Le Roomba i3+ est également doté de la technologie Imprint Link qui lui permet de travailler en séquence avec le robot laveur de sol iRobot Braava jet m6 pour un nettoyage parfait.

Prix et disponibilités

L’aspirateur robot Roomba i3+ est disponible dès maintenant en Belgique, en ligne à 699 € sur www.irobot.be et chez les distributeurs partenaires tels que Vanden Borre, Krefel et Media Markt. L’aspirateur robot Roomba i3 peut également être acheté sans la Clean Base à partir de 449 €.