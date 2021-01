Xiaomi présente le Redmi Note 9T et le Redmi 9T, disponible partout en Belgique

Xiaomi présente aujourd’hui deux nouveaux smartphones Redmi : le Redmi Note 9T et le Redmi 9T. Le Redmi Note 9T est le premier smartphone 5G de la série Redmi Note et offre des fonctionnalités dual 5G SIM à un prix abordable. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de Xiaomi visant à intégrer le concept d’intelligence artificielle des objets (AIoT) aux smartphones 5G.

Xiaomi transforme les smartphones 5G d’entrée de gamme en modèles plus haut de gamme, permettant ainsi à chacun de profiter des avantages de la nouvelle technologie 5G. Ces deux nouveaux modèles sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles et une autonomie de plusieurs jours sans faire de concessions en matière de photo et de design général.

Redmi Note 9T

Assisté du Dimensity 5G-integrated 800U SoC de MediaTek, le Redmi Note 9T est jusqu’à 100 % plus rapide que les générations précédentes1. Avec le modem intégré, le Redmi Note 9T est très économe en énergie grâce à son processeur octa-core et sa technologie de traitement 7nm.

Le Redmi Note 9T offre également une connectivité 5G sur deux cartes SIM. Grâce à la technologie MIMO 4×4 et aux capacités de l’antenne, la connexion est toujours de qualité, même lorsque le réseau est surchargé.

L’appareil photo arrière de 48 Mpx est doté d’un capteur de profondeur de 2 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Le capteur d’un demi-pouce et l’architecture ISP améliorent la qualité d’image et accélèrent le traitement, en partie grâce à des outils tels que Night, Pro + RAW, HDR et le mode Portrait.

Le design du Redmi Note 9T a un aspect et une convivialité haut de gamme, avec une façade FHD+ DotDisplay de 6,53 pouces et un dos incurvé Unibody 3D qui assure une bonne prise en main. Corning® Gorilla® Glass 5 protège l’écran des dommages causés par une chute. Certifié pour Widevine L1 et TÜV Rheinland Low Blue, l’appareil peut streamer des images HD pendant des heures sans causer de fatigue oculaire. Le Redmi Note 9T – avec un capteur d’empreintes digitales sur le côté – est décliné en deux couleurs : Nightfall Black et Daybreak Purple.

Le Redmi Note 9T est équipé d’une puissante batterie de 5 000 mAh (type) et d’une technologie de processeur avancée, qui garantissent des performances et une efficacité maximales à l’ère de la 5G. Le smartphone offre une recharge rapide de 18W et un chargeur de 22,5W. Grâce à la technologie de charge, la batterie peut servir pendant trois ans sans dégradation significative2.

Redmi 9T

Le Redmi 9T prend de superbes photos grâce au quadruple appareil photo de 48MP AI à l’arrière. Avec l’ultra grand angle de 8 Mpx, vous pouvez prendre de superbes photos de groupe et de paysage sans recadrage. L’objectif macro de 2 Mpx et le capteur de profondeur de 2 Mpx vous permettent de prendre des photos fantastiques en gros plan. Le Redmi 9T offre également une nouvelle option « movie frame » et une nouvelle fonction « time-lapse ».

Le Redmi 9T, léger, est doté d’une batterie de 6 000 mAh (typ) et d’un chipset Qualcomm® Snapdragon™ 662. Associé au processeur 11 nm, très économe en énergie, ce smartphone offre des performances élevées avec une production de chaleur et une consommation d’énergie moindres que les générations précédentes.

Le téléphone bénéficie d’un design moderne et minimaliste. L’écran FHD+ Dot Drop de 6,53 pouces avec Corning® Gorilla® Glass 3 offre une image claire et nette et une protection contre les rayures et les fentes.

Le Redmi 9T est certifié pour Widevine L1 et le TÜV Rheinland Low Blue Light, et est décliné en quatre couleurs : Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange et Ocean Green.

Ce smartphone est complété par le dual SIM et une mémoire microSD extensible jusqu’à 512 Go. Il est également équipé d’un émetteur blaster infrarouge.