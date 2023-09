Sonos Move 2 : Un son à couper le souffle à l’intérieur comme à l’extérieur !

Sonos dévoile aujourd’hui le Sonos Move 2, la nouvelle génération du Sonos Move, enceinte best-seller dans sa catégorie. Le Sonos Move 2 offre un son stéréo généreux, jusqu’à 24 heures d’autonomie et un design durable et étanche. Avec ses multiples innovations sonores et son design plus durable, le Sonos Move 2 est le produit nomade Sonos le plus écoresponsable à ce jour. Il est aussi le premier à offrir un son stéréo à l’extérieur, idéal pour les dîners en plein air, les soirées barbecue, les rassemblements sportifs ou les pique-niques au parc. Le Sonos Move 2 sera disponible dans le monde entier le 20 septembre 2023 au prix de 499€.

«Depuis son lancement en 2019, le Sonos Move est le best-seller incontesté dans sa catégorie, un succès qu’il doit à son design, son caractère polyvalent et un son puissant» explique Patrick Spence, PDG de Sonos. «Nous nous efforçons de créer des expériences sonores qui inspirent des liens plus profonds, quelles que soient les personnes où l’endroit où nous nous trouvons. En réinventant notre enceinte la plus populaire pour la doter d’un son stéréo, ainsi que de l’acoustique nouvelle génération et du design introduits avec la gamme Era, le Sonos Move 2 représente un pas de plus dans l’accomplissement de notre engagement en faveur d’une expérience d’écoute immersive.»

Le Sonos Move 2 innove au niveau logiciel et matériel, avec une acoustique nouvelle génération qui offre un son stéréo détaillé et des basses profondes, où que l’on soit.

Un son stéréo surpuissant: Le Sonos Move 2 est doté d’une architecture acoustique entièrement revisitée. Il possède deux tweeters qui offrent un son stéréo large et généreux, ainsi que des voix cristallines qui vous font ressentir toute la puissance émotionnelle de la musique. Laissez-vous emporter par le rythme grâce à son woofer calibré avec précision qui produit des basses profondes et dynamiques, même en extérieur.

Personnalisez votre système: Les connexions Bluetooth et Wi-Fi offrent une flexibilité accrue: diffusez en Bluetooth vers une paire stéréo d’enceintes Sonos Move 2, ou groupez simplement un Sonos Move 2 avec le reste de votre système Sonos lorsqu’il est connecté au Wi-Fi, pour ajouter un peu plus d’ambiance à votre soirée.

Deux fois plus d’autonomie: Le Sonos 2 offre jusqu’à 24 heures d’autonomie (soit deux fois plus de temps de lecture que le Sonos Move), ainsi qu’un port USB-C qui vous permet de charger votre téléphone ou tout autre appareil électronique en toute liberté. C’est le compagnon idéal vous accompagner dans vos escapades le temps d’un week-end, ou dans des fêtes en plein air.

Un modèle durable qui vous accompagnera longtemps: Le Sonos Move 2 a réduit sa consommation d’énergie en mode veille de plus de 40% par rapport à son prédécesseur. Il est conçu à partir de plastiques recyclés et est doté d’une batterie amovible et remplaçable, pour en profiter encore plus longtemps. Il est livré dans un emballage conçu de manière responsable, intégrant des éléments issus de sources renouvelables et zéro plastique vierge, et se jette dans la poubelle de tri sélectif.

La polyvalence du son Sonos à emporter partout: Grâce à son design ultra durable et son indice de protection IP56, le Sonos Move 2 peut résister aux chutes accidentelles, aux éclaboussures, à la pluie, à la saleté et au soleil. Grâce au calibrage Trueplay automatique, le Sonos Move 2 optimise le son en permanence par rapport à son environnement. Ainsi, où que vous soyez, vous profitez toujours d’une expérience d’écoute tout simplement extraordinaire.

Un design et des commandes améliorés: Le Sonos Move 2 est disponible dans un nouveau coloris Olive qui s’intègre parfaitement aux décors neutres, à l’extérieur comme à l’extérieur, ainsi que dans les coloris Blanc et Noir qui s’harmonisent parfaitement avec les autres produits Sonos. Le Sonos Move 2 dispose de la même interface utilisateur intuitive que la gamme Era lancée récemment, comme le curseur tactile capacitif pour contrôler facilement le volume. Il utilise le contrôle vocal Sonos, Amazon Alexa, l’application Sonos, Apple AirPlay 2 et Bluetooth pour lancer ou mettre en pause le contenu diffusé, vérifier la charge de la batterie et bien plus encore.

Connectez tous vos contenus préférés: Diffusez tous vos contenus audio en Wi-Fi ou en Bluetooth, et profitez de nouvelles possibilités d’écoute en connectant votre platine vinyle, votre ordinateur ou toute autre source audio à l’aide de l’adaptateur d’entrée Jack Sonos.