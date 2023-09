Garmin Venu 3 : Atteignez sans plus attendre vos objectifs sportifs, santé et bien-être avec la nouvelle montre connectée Venu 3

Atteignez sans plus attendre vos objectifs sportifs, santé et bien-être avec la nouvelle montre connectée Garmin Venu 3.

Que vous cherchiez à vous reposer, à vous détendre, à faire une bonne séance d’entraînement ou encore à atteindre votre prochain record lors d’une course, les nouvelles fonctionnalités de la série Venu 3 fournissent des données encore plus précises et personnalisées, ce qui vous permettra de comprendre votre corps comme jamais auparavant.

Garmin dévoile aujourd’hui les smartwatches Venu® 3 et Venu 3S, conçues pour répondre à tous les objectifs sportifs et santé. Dotée d’informations complètes sur la condition physique, d’écrans tactiles AMOLED et d’une autonomie de batterie impressionnante (14 jours en mode smartwatch), la série Venu 3 est conçue pour aider les utilisateur.ices à obtenir une vision plus complète et plus précise de leur santé.

Elle comprend également de nouvelles fonctions essentielles pour les personnes en fauteuil roulant, leur permettant ainsi de suivre les poussées, les entraînements spécifiques aux fauteuils roulants et bien plus encore. Restez encore davantage connecté.e avec la série Venu 3, à la maison ou lors de déplacements, grâce à un haut-parleur et un microphone intégrés permettant aux utilisateur.ices de passer et de prendre des appels ou de répondre à des messages, directement au poignet. La Venu 3 est disponible en deux tailles et est suffisamment confortable pour être portée toute la journée et toute la nuit.

De nouvelles fonctionnalités uniques et toujours plus poussées ​

Coach de sommeil : obtenez un score de sommeil et un coaching personnalisé sur la durée de sommeil recommandée et suivez les différentes phases de sommeil, les siestes et d’autres mesures clés telles que le statut de Pulse Ox (1) et de la variabilité de la fréquence cardiaque.

obtenez un score de sommeil et un coaching personnalisé sur la durée de sommeil recommandée et suivez les différentes phases de sommeil, les siestes et d’autres mesures clés telles que le statut de Pulse Ox et de la variabilité de la fréquence cardiaque. Morning report : au réveil, obtenez une vue d’ensemble du sommeil, de la récupération, de l’état de la VFC etc. Vous pouvez personnaliser le rapport pour obtenir des détails plus précis.

au réveil, obtenez une vue d’ensemble du sommeil, de la récupération, de l’état de la VFC etc. Vous pouvez personnaliser le rapport pour obtenir des détails plus précis. Détection des siestes : suivez ou enregistrez automatiquement les siestes afin de déterminer leurs effets bénéfiques sur l’organisme, ainsi que l’heure et la durée suggérées.

suivez ou enregistrez automatiquement les siestes afin de déterminer leurs effets bénéfiques sur l’organisme, ainsi que l’heure et la durée suggérées. Amélioration du Body Battery : surveillez les niveaux d’énergie tout au long de la journée pour déterminer les meilleurs moments d’activité et de repos. Obtenez encore plus de détails et d’informations personnelles sur la façon dont le sommeil, les siestes, les activités quotidiennes et le stress ont un impact sur vos niveaux d’énergie. (2)

surveillez les niveaux d’énergie tout au long de la journée pour déterminer les meilleurs moments d’activité et de repos. Obtenez encore plus de détails et d’informations personnelles sur la façon dont le sommeil, les siestes, les activités quotidiennes et le stress ont un impact sur vos niveaux d’énergie. Mode Wheelchair : suivez les poussées quotidiennes et recevez des alertes de changement de poids, ainsi que des applications et des entraînements sportifs spécifiques aux fauteuils roulants. Lors de la création de ces nouvelles fonctionnalités, les algorithmes de certaines fonctionnalités existantes ont été modifiés afin d’améliorer la pertinence des informations clés pour les utilisateur.ices en fauteuil roulant.

suivez les poussées quotidiennes et recevez des alertes de changement de poids, ainsi que des applications et des entraînements sportifs spécifiques aux fauteuils roulants. Lors de la création de ces nouvelles fonctionnalités, les algorithmes de certaines fonctionnalités existantes ont été modifiés afin d’améliorer la pertinence des informations clés pour les utilisateur.ices en fauteuil roulant. Bénéfices de l’entraînement et temps de récupération : pour mieux comprendre comment chaque séance affecte le corps et combien de temps est nécessaire à la récupération.

pour mieux comprendre comment chaque séance affecte le corps et combien de temps est nécessaire à la récupération. Taux d’effort perçu : enregistrez la difficulté d’un entraînement et les sensations ressenties.

enregistrez la difficulté d’un entraînement et les sensations ressenties. Création d’intervalles : créez des séances d’entraînement par intervalles pour la course à pied et le cyclisme directement sur la montre.

créez des séances d’entraînement par intervalles pour la course à pied et le cyclisme directement sur la montre. Activité de méditation : suivez des pratiques de méditation guidée pour réduire le stress, l’anxiété et bien plus encore.

suivez des pratiques de méditation guidée pour réduire le stress, l’anxiété et bien plus encore. Haut-parleur et microphone intégrés : passez et prenez des appels directement depuis la montre (si associée à un smartphone compatible) et utilisez l’assistant vocal du smartphone pour répondre aux messages. Les détenteurs d’un téléphone Android peuvent aussi afficher des messages photo et répondre à des messages à l’aide du clavier de la montre.

passez et prenez des appels directement depuis la montre (si associée à un smartphone compatible) et utilisez l’assistant vocal du smartphone pour répondre aux messages. Les détenteurs d’un téléphone Android peuvent aussi afficher des messages photo et répondre à des messages à l’aide du clavier de la montre. Deux tailles de police : choisissez entre une petite ou une grande taille de police pour consulter plus facilement les notifications intelligentes, les données d’entraînement,…

Avis aux fans de la santé

Dotée de statistiques complètes sur la santé et le bien-être, la série Venu 3 est prête à aider les utilisateur.ices à rester en forme. Avec une autonomie de plusieurs jours, les utilisateur.ices n’ont pas à se soucier de recharger leur montre tous les soirs, ce qui signifie qu’ils peuvent accéder à certaines fonctions de santé 24h/24 et 7j/7. De jour comme de nuit, la série Venu 3 peut suivre la fréquence cardiaque, la respiration, le pouls, le stress et le Body Battery™. Pendant le sommeil, elle surveille la variabilité de la fréquence cardiaque pour permettre aux utilisateur.ices de mieux comprendre leur état de santé général et fournit aussi des conseils personnalisés pour réduire l’effet du décalage horaire.

Un vrai coach personnel au poignet

Avec plus de 30 applications sportives intégrées, les utilisateur.ices peuvent suivre leurs déplacements, de la marche à la course à pied en passant par le vélo, la natation, les activités pour les personnes en fauteuil roulant, etc. La série Venu 3 permet même de suivre des séances d’entraînement animées préchargées pour la musculation, le HIIT, le Pilates et le yoga, directement depuis la montre. De plus, les utilisateur.ices peuvent créer leurs propres entraînements pas à pas à partir de plus de 1.600 exercices dans l’application Garmin Connect ™ et les envoyer directement sur la montre. Pour ceux qui cherchent à s’entraîner pour un 5 km (ou plus), les plans d’entraînement adaptatifs gratuits Garmin Coach peuvent aider les sportifs à s’y préparer au mieux. En plus de garder un œil sur le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées et les étages gravis, la série Venu 3 peut suivre les minutes d’intensité, la VO2 max pendant une course ou une sortie à vélo et la puissance de cyclisme en watts(3).

Optez pour une vie en mouvement

Restez connecté.e même en déplacement, avec la nouvelle série Venu 3. En plus de pouvoir passer et prendre des appels directement depuis la montre, elle permet aux utilisateur.ices de recevoir des e-mails, des messages et des alertes lorsqu’elle est couplée à un smartphone compatible. Les fonctions de sécurité et de suivi contribuent à la tranquillité d’esprit en envoyant un message indiquant la position de utilisateur.ices aux contacts d’urgence choisis s’ils ne se sentent pas en sécurité ou si un incident est détecté.(4) Lors de déplacements, les paiements sans contact sont possibles via Garmin Pay™.(5) Il est aussi possible de télécharger des chansons et des listes de lecture à partir de Spotify®, Amazon Music et Deezer (abonnement requis) pour les écouter sans téléphone.

Démarrez l’aventure avec la nouvelle Garmin Venu 3

Dotée d’une lunette légère en acier inoxydable et d’un bracelet en silicone, la Venu 3 est disponible en blanc/argent et noir/ardoise, tandis que la Venu 3S est proposée en gris galet/ardoise, gris sauge/argent, gris/or doux, rose poudré/or doux et ivoire/or doux. Disponible dès maintenant, la série Venu 3 a un prix de vente conseillé de 499,99 euros.