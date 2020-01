XIAOMI Mi Smart Compact : Un projecteur full HD à moins de 600€

Xiaomi continue sur sa petite lancée et introduit enfin en France et en Belgique un projecteur de milieu de gamme intégrant une solution sonore, le tout embarqué dans un boitier assez design et compact, loin des projecteurs de papa.

Le constructeur chinois propose donc ce Xiaomi Mi Smart Compact qui dispose d'une projection variant entre 60 et 120 pouces, en full HD 1080p. Vous aurez donc droit à un image de près de 3 mètres de diagonale.

Le projecteur intègre Android TV 9 et permet donc aisément d’installer n’importe quelle App de streaming vidéo comme Netflix, Amazon Prime Video et autre Disney+, lorsqu’il daignera pointer le bout de son nez.

Du côté du son, vous pourrez compter sur deux enceintes de 5W chacune qui sont évidemment compatibles avec le Dolby Digital et le DTS-HD. La marque garanti que vous devriez vous passer de baffles supplémentaires et que, grâce à son format compact, vous pourrez l’emmener où bon vous semble.

De fait, ses dimensions sont intimistes : 15 x 15 x 11.5cm pour à peine 1.8 kg. Au niveau luminosité, ce projecteur enverra la sauce à 500 lumens, de quoi satisfaire votre petit intérieur cosi. Compatible avec Google Assistant, il intègre aussi le Bluetooth et se connectera au WiFi environnant afin de directement streamer les films depuis Netflix.

Enfin, il bénéficie d’une mémoire de sauvegarde de 16 Go, d’une prise jack, d’un port USB 2.0 et d’une prise HDMI. Bref, voici donc un projecteur “tout-en-un”, disponible dés à présent à la FNAC pour 499€ au lieu de 599€.