Le HUAWEI Mate 30 Pro débarque en janvier !

Le HUAWEI Mate 30 Pro débarque en Belgique. Le modèle haut de gamme de la série Mate arrive dans notre pays en édition limitée et sera exclusivement disponible dans la boutique Huawei Experience Center de Bruxelles. Huawei souhaite ainsi optimiser l’accompagnement du consommateur et le conseiller au mieux lors de l’achat de l’appareil, qui fonctionne sans Google Mobile Services. Le Mate 30 Pro sera disponible à partir du 24 janvier dans le coloris Space Silver au prix de vente conseillé de 1,099€.

Un design sophistiqué au service de l’innovation

Le HUAWEI Mate 30 Pro redéfinit les standards en matière de conception et de puissance de processeur. L’écran de 6,53 pouces offre des courbes ultra arrondies à 88 degrés, afin d’élargir l’horizon des utilisateurs. De plus, afin de présenter un design et une conception homogènes, les bords de l’écran offrent une zone plus large pour les interactions qui remplacent désormais les boutons physiques. Cela permet ainsi de régler le volume sur les bords gauche et droit de l’écran, idéal pour les gauchers. Une simple double pression sur les bords de l’écran suffit à activer la fonction.

Une caméra cinématographique pour des ultra ralentis (jusqu’à 7,620 images par seconde)

Un halo circulaire borde le quadruple capteur de la caméra du HUAWEI Mate 30 Pro, qui se compose d’un objectif grand angle de 40MP, d’un appareil photo SuperSensing de 40 MP, d’un téléobjectif de 8 MP et d’un appareil photo 3D avec capteurs de profondeur intégrés pour des portraits parfaits.

Les caractéristiques de la caméra garantissent une excellente qualité de photos et de vidéos, comme le confirme DxOMark, la plateforme indépendante de référence qui évalue scientifiquement les smartphones : avec 132 points, le HUAWEI MATE 30 Pro a obtenu les meilleurs résultats à ce jour.

Le Kirin 990 : rapide et performant

Le nouveau processeur Kirin 990 du MATE 30 Pro possède une puissance de calcul élevée et une efficacité énergétique remarquable. La batterie de 4.500 mAh et la technologie SuperCharge de HUAWEI (recharge à 40 watts) forment la combinaison idéale pour une endurance jamais vue auparavant.

La mémoire interne de 256 Go garantit un espace suffisant pour oublier tout soucis éventuel de stockage. De plus, les utilisateurs peuvent doubler leur capacité de stockage grâce à la possibilité d’ajouter une carte Nano Memory (NM).

Une exclusivité du Huawei Experience Center

Afin d’offrir aux futurs utilisateurs un service personnalisé de qualité supérieure, le HUAWEI Mate 30 Pro est exclusivement disponible dans la boutique Huawei Experience Center à Bruxelles. Les personnes intéressées sont les bienvenues à partir du vendredi 24 janvier. Huawei conseille aux consommateurs de visiter dans un premier temps la page produit, afin d’obtenir plus d’informations sur l’appareil qui fonctionne sans Google Mobile Services.

Le prix de vente conseillé de l’appareil est de 1,099€, disponible dans le coloris Space Silver. Au moment de l’achat, l’utilisateur recevra en cadeau un étui noir Mate 30 Pro (valeur de 19€) ainsi qu’un chargeur de voiture sans fil Huawei SuperCharge (valeur de 69€).