Dois-je choisir un téléviseur ou un projecteur ?

Lorsqu’il s’agit de concevoir un système de cinéma maison, le choix d’un téléviseur ou d’un projecteur peut être un sérieux dilemme. En fait, les deux options ont des avantages et des inconvénients, et il y a des cas où l’une est un meilleur choix que l’autre. Afin de décider ce qui nous convient le mieux dans notre propre cinéma maison, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs.

Les téléviseurs étaient autrefois considérablement en retard sur leurs projecteurs en termes de taille, mais aujourd’hui, la taille n’est plus nécessairement la principale différence. Bien que les téléviseurs soient disponibles dans une variété de tailles, les projecteurs restent le moyen le plus rentable de projeter une image énorme.

La luminosité est une considération importante pour les projecteurs, principalement parce que le contraste dépend des conditions d’éclairage de la pièce. Plus il y a de lumière ambiante dans une pièce, plus vous aurez besoin de luminosité pour vous assurer que l’image reste nette et claire. Cependant, une luminosité élevée augmente le prix du projecteur.

La plupart des téléviseurs LED peuvent facilement produire une luminosité beaucoup plus élevée, mais gardez à l’esprit que la luminosité du téléviseur est mesurée en nits, pas en lumens. Les projecteurs doivent travailler beaucoup plus dur pour fournir une luminosité comme un téléviseur LED moins cher, et le problème avec les ampoules de projecteur est qu’avec le temps, leur lumière diminue – elles finissent par griller – et elles sont assez chères à remplacer. Bien que les projecteurs laser éliminent le problème du remplacement des ampoules, ils n’ont toujours pas la même luminosité que les téléviseurs.

Cependant, si vous obscurcissez complètement la pièce, le projecteur projettera une image avec la bonne luminosité et la bonne qualité. Si vous voulez une image vive et claire dans toutes sortes de lumière, avec peu ou pas d’entretien, vous voulez vivre avec un téléviseur.

Le contraste est déterminé par une combinaison de niveau de noir et de luminosité. Bien que la luminosité du projecteur puisse être facilement déterminée en regardant la valeur de la lumière, le niveau de noir est principalement déterminé par l’obscurité de la pièce. Dans une pièce plus lumineuse, la plupart des projecteurs n’ont aucune chance.

Les téléviseurs 4K haut de gamme avec leur large gamme de couleurs et leur large plage dynamique ne font pas partie de la catégorie bon marché, mais le prix des projecteurs 4K HDR hautes performances est encore plus élevé. Mieux vaut acheter un bon téléviseur 4K HDR et le compléter d’un système audio de qualité – ou d’un lecteur Blu-ray Ultra HD – que de se procurer un projecteur 4K HDR haut de gamme et très cher. Si vous vous souciez de la résolution la plus élevée possible, vous devez absolument choisir des téléviseurs, car seuls les téléviseurs sont capables de résolution 8K.

Selon le type de projecteur (DLP, LCD 3 puces ou LCOS), les projecteurs fourniront d’excellentes couleurs à un prix abordable. Les téléviseurs nécessitent une technologie plus sérieuse pour obtenir la meilleure couleur, augmentant ainsi la marchandise. Les meilleurs téléviseurs 4K peuvent produire une gamme de couleurs plus large que la plupart des projecteurs, mais les projecteurs deviennent également plus modernes et plus avancés.

Si nous ne regardons que le rapport qualité-prix, alors les téléviseurs sont les gagnants. Si les coûts n’ont pas d’importance, vous pouvez obtenir une image beaucoup plus grande avec un projecteur avec une qualité d’image exceptionnelle.

Les téléviseurs sont plus faciles à installer. Les grands téléviseurs peuvent être lourds et un peu fragiles, mais ils sont faciles à placer et à intégrer dans votre système de cinéma maison et faciles à utiliser.

Le placement des projecteurs nécessite plus de planification. Nous devons nous assurer d’avoir l’espace dont nous avons besoin, car les écrans des projecteurs sont grands. Il est également important que le projecteur soit correctement positionné.

Les derniers projecteurs laser peuvent être placés plus près du mur et sont équipés de leurs propres haut-parleurs intégrés, ce qui rend l’installation encore plus difficile.

D’excellents projecteurs incluent le Samsung Premiere LSP 9T ou le JVC DLA WX7. Et si vous recherchez une solution rentable, le BenQ MH530 vaut la peine d’être acheté.

Les téléviseurs ont des haut-parleurs, souvent avec des performances très sérieuses. Certains projecteurs incluent également des haut-parleurs, mais à l’exception des nouveaux modèles à base de laser mentionnés ci-dessus, ils sont généralement petits et souvent situés derrière ou au-dessus de la tête des spectateurs.

Le rôle principal des téléviseurs est la vidéo. Si vous voulez une expérience cinématographique maximale, que vous utilisiez un téléviseur ou un projecteur, vous avez besoin d’un système audio de qualité. Mais même le haut-parleur de la meilleure qualité ne suffit pas à lui seul pour une expérience sonore parfaite. Il vaut également la peine d’améliorer l’acoustique de la pièce, avec des panneaux acoustiques absorbants et diffuseurs développés à cet effet. Les produits de Perfect Acoustic améliorent efficacement le son des intérieurs.

Les téléviseurs sont plus faciles à utiliser, plus faciles à installer, n’ont aucun problème avec la lumière ambiante et ne nécessitent pas de remplacement d’ampoule. De plus, il est disponible pour de nombreux téléviseurs intelligents avec des capacités de streaming intégrées, une commande vocale et de nombreuses applications.