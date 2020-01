Le nouveau MACBOOK PRO 13 est prévu pour ce printemps 2020, c’est quasi certain !

Je dois vous faire une confidence, je possède un MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar depuis bientôt trois ans et, nonobstant le fait qu’il soit déjà passé par le SAV pour des raisons de “Flex Gate” (le souci au niveau de la nappe entre l’écran et la carte mère qui part en couille), je dois vous avouer que j’en ai plein les roubignolles de ce clavier “butterfly” qui m’exaspère au plus haut point alors que je ne déguste aucun sandwiche et autre tacos au dessus du clavier. Bref, c’est la merde.

Toutefois, après la sortie du MacBook Pro 16 que j’ai engrangé maintes fois dans mon panier virtuel sans jamais oser cliquer sur “Acheter”, il est bon de constater qu’Apple devrait “faire le boulot” et aussi virer ce clavier aussi merdique qu’une Tesla sans piles Duracell.

Oui, il est quasi certain qu’Apple sortira un nouveau MacBook Pro d’ici juin 2020. Pourquoi ? Parce qu’il est évident que la version 16 pouces donnera une véritable inflexion à son petit frère : Nouveau clavier, écran plus fin sans ce bord d’un centimètre, batterie plus autonome, etc.

De fait, l’ami de Cupertino vient d’enregistrer un nouveau modèle dans cette DB officielle de l’Eurasian Economic Commission (EEC), un organisme russe qui dévoile sensiblement certains produits Apple. Tout ce qu’on sait, c’est que le MacBook Pro 13 version 2020 portera son petit badge “A2289“, livré sous l’estampille “macOS 10.15”.

Bref, si vous souhaitez revendre votre MacBook pour un modèle actuel, je vous conseille vivement (mais très vivement) d’attendre, vraiment. Je l’aurai répété.