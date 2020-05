La Sonos Arc débarque en Belgique : une barre de son intelligente avec Dolby Atmos !

Un son toujours plus exceptionnel signé Sonos : Sonos Sub (Gen 3) et Sonos Five

En plus de la Sonos Arc, Sonos dévoile aujourd’hui deux produits repensés pour profiter d’un son toujours plus exceptionnel chez vous. Le Sonos Sub (Gen 3) et le Sonos Five, qui remplace le Sonos Play:5 (Gen 2), ont désormais une mémoire plus importante et une puissance de traitement plus rapide, tout en continuant à offrir des expériences sonores remarquables auxquelles nos utilisateurs sont habitués.

Le Sonos Sub a longtemps été plébiscité pour ajouter des basses de façon simple à une enceinte Sonos. Les enceintes Sonos sont conçues pour assurer un excellent rendu des basses et l’ajout du Sonos Sub permet d’optimiser les basses fréquences pour un son encore plus riche et remarquable. On retrouve dans le nouveau Sonos Sub le même design et la même puissance de basses. Il est proposé en noir et en blanc au prix de 799€. Sonos Sub est disponible en précommande dès aujourd’hui sur sonos.com et dès le 13 mai auprès des partenaires revendeurs. Disponible à partir du 10 juin dans le monde entier.

Mis à jour pour devenir l’enceinte la plus puissante de Sonos pour la musique, le Sonos Five fournit le même son remarquable et la même architecture acoustique que le Sonos Play:5 (Gen 2). Comme son prédécesseur, le Sonos Five trouve sa place partout. Utilisez un Sonos Five seul en position horizontale, ou associez-en deux en position verticale pour une séparation stéréo incroyablement détaillée. C’est un choix idéal pour les vinyles si vous utilisez l’entrée auxiliaire pour connecter une platine vinyle à votre système Sonos. Avec un design innovant qui continue à s’adapter parfaitement à n’importe quel espace, le Sonos Five est disponible en noir avec une grille noire et, pour la première fois, en blanc avec une grille blanche. Sonos Five est disponible en précommande dès aujourd’hui sur sonos.com et dès le 13 mai auprès des partenaires revendeurs, au prix de 579€ . Disponible à partir du 10 juin dans le monde entier.