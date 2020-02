HYPERBOOM de ULTIMATE EARS : Une enceinte autonome pour la fiesta à l’extérieur !

Même si le printemps n’est encore bien installé et si la neige tombe enfin sur la Belgique en ce 26 février, il est bon de se préparer aux longues soirées d’été au jardin ou autour de la piscine. Grâce à ce nouveau “HYPERBOOM” de nos amis d’Ultimate Ears, vos fiesta n’en seront que plus attirantes.

Avec ses dimensions de malabar, l’Hyperboom est une enceinte sur batterie affichant tout de même près de 6 kg sur la balance, soit l’équivalent d’un bon gros fox terrier venant de terminer sa pâtée ou encore 4 ou 5 chihuahua, sans les vêtements, évidemment.

Il s’agit en fait d’un parallélépipède de 36 cm de haut sur 19 cm de côté. D’après le constructeur, la batterie propose une autonomie de 24 heures ! Il faut tout de même savoir qu’il vous faudra 2h40 pour la recharger complètement … via une alimentation et une connectique propriétaire alors que l’USB-C est prôné un peu partout ! Un véritable scandale. Toutefois, l’enceinte pourra également servir de batterie nomade, grâce à son port standard USB-A. Certifié IPX4, il résiste donc aux éclaboussures de Gin tonic et autre Tripe Karmeliet.

A l’intérieur, nous trouvons deux woofers, deux tweeters et deux radiateurs passifs. Aussi, nous pourrons compter sur un égaliseur qui s’adapte à la topographie des lieux en s’aidant de micros installés dans l’enceinte. Cette Hyperboom est bien entendu Bluetooth mais offre une connectique USB, jack et, plus surprenant, optique.

Ajouté à cela, un bouton programmable via l’App Boom est disponible afin de lancer une play list prédéfinie sur Spotify, par exemple. La Ultimate Ears Hyperboom devrait arriver prochainement dans nos contréesaux environs de 400€.