Ne changez pas vos mots de passe trop fréquemment ! 5 conseils pour une grande sécurité

Conseil 1 : Inventez des mots de passe complexes

Les mots de passe tels que “123456” et “password1” peuvent être rapidement entrés dans son ordinateur, et sont faciles à retenir. Selon une étude de l’Institut Hasso Plattner, ils sont également très populaires. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, les gens ont tendance à privilégier les mots de passe simple et rapide. Pour éviter que les comptes et les données sensibles ne tombent entre de mauvaises mains, il est préférable de s’appuyer sur des mots de passe plus complexes. Les mots de passe longs composés de lettres majuscules et minuscules ainsi que de chiffres et de caractères spéciaux sont recommandés. Il est fortement déconseillé de combiner votre nom et prénom avec votre date de naissance. Si vous deviez retenir une seule idée, cela serait de laisser libre cours à votre imagination.