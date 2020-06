Sécurité : Des CV truffés de maliciels dérobent des identifiants bancaires

Le nombre de fichiers malveillants adoptant la forme d’un CV a doublé au cours des deux derniers mois

7% des domaines enregistrés contenant le mot “emploi” étaient malveillants

Augmentation globale de 16% du nombre d’attaques par maliciels, en comparaison des mois de mars et d’avril

Des chercheurs de Check Point ont repéré des fichiers malveillants prenant l’apparence de CV. Les fichiers, expédiés comme fichiers joints en format Microsoft Excel, ont été envoyés par courriel, avec comme intitulé dans la ligne Objet les formulations suivantes: “candidature pour un emploi” ou “à propos du poste”. Lorsque les victimes ouvraient les fichiers joints, il leur était demandé d’“autoriser le contenu”. Après activation, les victimes recevaient le tristement célèbre maliciel ZLoader, un maliciel bancaire conçu pour dérober les identifiants et autres types d’informations privées d’utilisateurs travaillant pour les institutions financières visées. Le maliciel peut également dérober des mots de passe et des cookies stockés dans les navigateurs Internet de la victime. Munis des informations subtilisées, le maliciel peut permettre aux auteurs des menaces de se connecter au système de la victime et de procéder à des transactions illicites à partir de l’appareil légitime de l’utilisateur du service bancaire.

Illustration 1: Instructions de téléchargement de ce qui semble être un CV inoffensif mais qui correspond en fait à des instructions malveillantes