L’App STORYGUIDE : Des milliers de visites guidées à côté de chez vous et de l’autre côté du monde !

Après le confinement, ne serait-il pas génial de pouvoir faire le tour du monde sans limite ? De découvrir des lieux de tourisme improbables, facilement et en toute sécurité ?

Grâce à Storyguide.travel développé par CIRKWI, spécialiste des logiciels de données et d’itinérances touristiques, votre voyage en visite guidée commence maintenant ! Avec votre guide virtuel universel, vous découvrez le monde à l’infini, en défilant des Storyguides confortablement de chez vous, depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Transportez-vous dans les endroits les plus insolites, les destinations les plus exotiques, trouvez les meilleurs itinéraires, partagez vos adresses préférées, et créez des guides qui vous ressemblent, le tout en quelques clics !

Voyager en France et tout autour du globe, à l’infini !

Storyguide.travel est LE nouvel assistant indispensable de vos prochains voyages, virtuels ou en IRL (In Real Life). Que cela soit autour de chez vous à Nice ou à Paris, quelques centaines de kilomètres plus loin, à Londres ou à Berlin, ou à l’autre bout du monde, à New York, La Havane ou Melbourne, amusez-vous à faire défiler en continu les différentes stories et guides des meilleurs monuments à visiter et activités sur place !

Grâce à plus de 22 000 storyguides déjà disponibles en ligne, il y en a pour tous les goûts. Un brin de curiosité et l’aventure démarre : quartiers et lieux célèbres (par exemple Le Bronx), itinéraires mythiques (Route 66, USA), activités incontournables (Mountain Go Kart, Autriche) et monuments historiques incontournables (Mont Saint- Michel) ou insolites (Les murs de bandes dessinées à Bruxelles) vous attendent au « bout des doigts ». En un clic, transportez-vous où vous le souhaitez et à n’importe quel moment, changez de destination en un clin d’œil, bref, devenez un globe-trotter infatigable !

Créez et partagez vos propres StoryGuide !

Cet été, vous planifiez un voyage à l’étranger ou vous êtes plutôt partisan de vacances dans l’Hexagone ? Peu importe le choix final, Storyguide est l’allié indispensable quand il s’agit d’organiser un séjour parfait ! Avec des stories totalement personnalisées et à votre image, vous pouvez sauvegarder en un clic les lieux de vos prochains voyages, les monuments à visiter, les restaurants à ne pas manquer et ainsi créer VOTRE planning virtuel des “must see” de votre prochaine destination.

Sur Storyguide.travel, les utilisateurs retrouvent des guides créés par des voyageurs, des offices de tourisme et des professionnels du voyage :

Et des guides générés automatiquement et à l’infini à partir d’algorithmes de recommandation Cirkwi :

Pour celles et ceux qui souhaitent faire découvrir au monde leur propre région, il est possible de créer un nouveau guide de visite interactif, en sauvegardant facilement itinéraires, activités ou lieux préférés. Le guide peut être public, partagé avec tous, ou secret, uniquement pour vous ou réservé à quelques “happy few” avec qui vous souhaitez le partager. Enfin, vous pouvez aussi facilement créer un nouveau point d’intérêt en rédigeant une description personnalisée et en choisissant une photo, après avoir simplement sélectionné une localisation.

C’est facile de voyager avec Storyguide.travel !

Storyguide.travel est une invitation permanente pour découvrir le monde de chez vous. Comment ? Il suffit tout simplement de télécharger gratuitement l’application sur le site de storyguide.travel via Google Play ou App Store, indiquer la destination de votre choix et voyager dans le monde entier en visite guidée.

Ce concept révolutionnaire dans le monde du voyage fonctionne sur un principe très simple : dans le moteur de recherche dédié, recherchez le nom de la ville que vous aimeriez découvrir (par exemple Londres), et choisissez parmi les options qui s’affichent. Différentes thématiques sont proposées en fonction de l’endroit sélectionné (par exemple pour la capitale d’Angleterre, vous trouverez : les lieux secrets de Beatles à Londres ou les activités gratuites à faire). Après chaque storyguide, l’application vous propose de vous emmener découvrir un nouvel endroit à proximité ou à l’autre bout du monde.

L’aventure ne se termine jamais !

Et pour les professionnels ?

Pour les institutionnels, les hôteliers, les OTA, les agences de voyages et tous les autres professionnels du tourisme ainsi que leurs partenaires de communication, Cirkwi met à disposition l’ensemble de ses outils de valorisation touristique et de marketing de contenu. En effet, selon une étude Ipsos, 86% des voyageurs déclarent que la présence de points d’intérêts touristiques est un critère de choix de leur prochain hébergement de vacances.

Les widgets Cirkwi permettent ainsi d’intégrer en quelques clics du contenu de destination sur un site web, et d’augmenter ainsi taux d’engagement client, taux de transformation, de satisfaction, et même faire gagner du temps aux professionnels dans leurs recommandations (conciergerie digitale, bots, assistants vocaux).

Les possibilités là encore, sont infinies ! Essayez ici.

Tous les contenus Cirkwi s’intègrent également via API …

Lancé en 2011 par Valentin et Benoit Milan, rejoints par Sylvain Caucheteux (Club Med, Pierre&Vacances, Belambra), la start-up Cirkwi est éditrice de solutions logicielles et distributeur de données d’itinérances touristiques : 7M de visiteurs annuels, 900 sites web utilisateurs des outils Cirkwi, plus de 2 000 clients- utilisateurs. En septembre 2019, elle a lancé World is Mine, un outil puissant à destination des professionnels du tourisme : une base de données dynamique à échelle mondiale (et mise à jour en temps réel) offrant des points d’intérêts (sorties, activités, restaurants…) en fonction de votre lieu de destination.