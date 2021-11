Samsung : Avec la mise à jour de One UI 4, l’expérience mobile est centrée sur vous

Samsung lance One UI 4. La mise à jour de l’interface utilisateur est d’abord déployée sur la série Galaxy S21, y compris les Galaxy S21, S21+ et Galaxy S21 Ultra. Avec de nouvelles fonctions de personnalisation, des paramètres de confidentialité et un accès à l’écosystème croissant de Samsung, One UI 4 offre une expérience mobile améliorée qui vous donne encore plus de contrôle.

« Nous nous engageons à donner à chacun l’accès à la meilleure expérience utilisateur mobile dès que possible, » a déclaré Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Avec One UI 4, nous tenons cette promesse et donnons aux utilisateurs du Galaxy S21 accès aux derniers paramètres de personnalisation et de confidentialité. Et nous ne nous arrêtons pas là. Bientôt, d’autres utilisateurs de smartphones et de tablettes profiteront également de cette mise à jour logicielle. Ce faisant, nous créons une expérience transparente dans l’ensemble de notre écosystème. »

Votre Galaxy, à votre façon

One UI 4 vous offre les outils dont vous avez besoin pour façonner une expérience mobile personnalisée, adaptée à vos besoins et à votre personnalité. De l’écran d’accueil aux icônes, en passant par les menus, les boutons et le papier peint, vous pouvez personnaliser votre smartphone sans effort grâce à un large éventail de Color Palettes. Et grâce à des widgets repensés, il est plus facile que jamais d’exprimer votre personnalité. Et une gamme plus étendue d’emojis, de GIF et d’autocollants permet de s’exprimer encore plus facilement

Protégez ce qui compte vraiment

Il n’y a pas de vie privée sans une bonne sécurité. C’est pourquoi Samsung intègre les toutes dernières fonctions de confidentialité et de sécurité à One UI 4. Ainsi, vous décidez exactement ce que vous voulez partager et ce que vous voulez garder privé. Des notifications lorsqu’une application tente d’utiliser la caméra ou le microphone à un nouveau tableau de bord de vie privée qui rassemble tous vos paramètres en un seul endroit. One UI 4 facilite le suivi et le contrôle de vos paramètres de confidentialité.

Connecté à l’écosystème

One UI 4 vous aide à tirer le meilleur parti du vaste écosystème d’appareils et d’applications tierces de Samsung. Les partenariats de Samsung avec des acteurs comme Google vous permettent d’utiliser sans effort vos applications et services préférés. Vous pourrez ainsi profiter d’applications telles que Google Duo, pour des appels vidéo de haute qualité avec vos amis et votre famille.

Et que vous utilisiez un Galaxy Fold, une Galaxy Watch ou une Galaxy Tab, avec One UI 4, vous bénéficiez d’une expérience similaire sur chaque appareil et synchronisez vos actions sans effort.

Disponibilité

One UI 4 est disponible sur la série Galaxy S21 à partir du 15 novembre et sera ensuite rapidement déployé sur les autres appareils des séries Galaxy S et Note, ainsi que sur la série Galaxy A, les smartphones pliables et les tablettes. Cette annonce s’accompagne d’une nouvelle mise à jour logicielle pour la série Galaxy Watch. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de ces smartwatches bénéficient également de fonctions de santé améliorées et de nouveaux cadrans de montre.