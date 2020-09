Samsung annonce la Galaxy Tab Active3, une tablette intelligente conçue pour des situations extrêmes

Samsung dévoile la Galaxy Tab Active3. La conception de cette tablette robuste est inspirée du design de la célèbre Tab Active2 et répond parfaitement à la façon dont les entreprises travaillent aujourd’hui, en mettant davantage l’accent sur la productivité et la sécurité des collaborateurs. Mince et compacte, cette tablette vous accompagne partout. Ses performances et sa productivité sont parfaites pour les environnements et les conditions de travail les plus exigeants. Par exemple, la fonction Touch Sensitivity de l’écran est utile aux personnes qui dispensent les premiers soins et qui utilisent des gants pour travailler en toute sécurité.

Le développement de la Galaxy Tab Active3 s’est inspiré des retours et réactions de nos clients et partenaires. Nous nous sommes concentrés sur le développement d’un produit qui facilite encore plus l’accomplissement des tâches, explique Pascal Bungeneers, responsable B2B Mobile chez Samsung Benelux. La Galaxy Tab Active3 est non seulement plus résistante, mais également plus performante. Elle peut désormais prendre en charge les dernières applications afin de maximiser la productivité.

Imaginée pour résister aux environnements exigeants



La Galaxy Tab Active3 est certifiée MIL-STD-810H et peut s’acquitter des tâches les plus délicates dans des environnements extrêmes. Grâce à une meilleure résistance aux chocs, la tablette (dans son étui de protection) peut résister à des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre. Comme elle est également résistante à la poussière et à l’eau (IP68), vous pouvez travailler en toute tranquillité dans des environnements extérieurs imprévisibles.

Performances supérieures



Équipée du puissant processeur Exynos 9810, de 4 Go de RAM et d’une mémoire interne pouvant atteindre 128 Go, la Tab Active3 a la puissance nécessaire pour suivre le rythme des entreprises numériques d’aujourd’hui, tandis que le Wi-Fi 6 avec MIMO offre une connectivité Wi-Fi ultra-rapide pour des vitesses de transfert de données plus élevées. La batterie durable et remplaçable de 5050 mAh prend également en charge la recharge rapide par USB et POGO et vous permet de vous remettre rapidement au travail. Pour les entreprises qui utilisent des tablettes dans un endroit fixe, comme un kiosque, la Tab Active3 dispose d’un mode « sans batterie » pour une alimentation au réseau sans passer par la batterie.

Plus de productivité



La Tab Active3 est un outil puissant qui vous offre une expérience comparable à celle d’un PC, où que vous soyez. Samsung DeX est désormais disponible sur la Tab Active3, avec une fonctionnalité à double écran, de sorte que les tâches puissent être accomplies n’importe où, que vous soyez au bureau ou à l’extérieur.

Au nombre des autres fonctions de la Tab Active3, citons :

Tout capturer : l’appareil photo de 13 MP situé à l’arrière peut être utilisé pour prendre des photos d’une grande netteté ou scanner des documents détaillés. L’appareil photo avant de 5 MP est idéal pour les appels vidéo ou les conférences téléphoniques.

Réalité augmentée : avec le soutien de Google ARCore, vous avez accès à de nouveaux services de réalité augmentée, comme la formation à distance.

Accès rapide : la touche située sur le côté de l’appareil donne un accès instantané aux applications ou programmes que vous utilisez le plus ; idéal pour les appels d’urgence, le scanning ou le Push to Talk.

Prêt pour la vente au détail : une fonction optimisée de scanning des codes-barres aide les propriétaires de magasins à gérer facilement les stocks et à scanner les produits avant l’achat. La Tab Active3 prend également en charge le NFC avec EMV Level 1 pour le paiement.

Sensibilité tactile : si vous activez la fonction Touch Sensitivity, vous pouvez continuer à utiliser la Tab Active3 avec des gants.

Stylet S Pen certifié IP68 : parfait pour apposer une signature et gérer des documents complexes dans des environnements de travail où l’on porte des gants. Le S-Pen est résistant à l’eau et à la poussière.

Protection de référence des appareils mobiles signée Samsung



Samsung s’attache à proposer les meilleurs produits et solutions mobiles possible. Dans ce cadre, la tablette Tab Active3 et le robuste smartphone XCover Pro prennent en charge jusqu’à trois générations de mises à niveau du système d’exploitation Android. La Tab Active3 est également protégée par Samsung Knox, la plateforme de sécurité de niveau militaire, et par des mises à jour régulières de la protection liée à Android. La plateforme Samsung Knox peut être personnalisée par les administrateurs informatiques pour gérer les applis et les programmes utilisés dans toute l’entreprise.

La tablette Samsung Galaxy Tab Active3 est disponible uniquement en Entreprise Edition au prix de vente conseillé de 489,99 euros, TVA comprise.