OnePlus annonce une croissance de plus de 300% en Europe

OnePlus a annoncé un très bon début d’année 2021, avec une augmentation substantielle de 388% des ventes et une augmentation de 286% des revenus au premier trimestre 2021, par rapport au même trimestre de l’année dernière. Cette croissance est largement dûe à ses gammes de flagships, dont la OnePlus 9 Series, qui contribuent à 65% au chiffre d’affaires global. En France et en Espagne, le OnePlus 9 Pro a obtenu des résultats exceptionnels, devenant notamment le smartphone le plus vendu sur Amazon lors du jour de lancement des ventes.

L’Europe du Nord est la région qui a enregistré les plus hautes performances, avec 30% du chiffre d’affaires de la région, suivie de près par l’Europe occidentale. Ce résultat s’aligne sur la stratégie de croissance de l’entreprise pour capitaliser sur les opportunités dans la région nordique, en Belgique et aux Pays-Bas. Parmi les différents pays européens, les trois marchés les plus performants au premier trimestre 2021 sont la Finlande, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

S’exprimant sur le sujet, Tuomas Lampen, responsable stratégie OnePlus Europe, a déclaré : « Nous avons pris un excellent départ en 2021 en Europe, grâce à la solide performance de notre gamme de flagships, à la croissance de notre communauté en Europe, à la poursuite des investissements sur les marchés clés comme l’Europe du Nord et à notre focus sur de nouveaux marchés tels que l’Europe centrale et orientale. À l’avenir, nous souhaitons continuer à développer notre portefeuille de d’appareils 5G et, grâce au soutien de notre communauté, à faire de OnePlus un nom qui compte en termes d’expérience de smartphone fiable et haut de gamme à tous les niveaux de prix. »

Ce succès s’inscrit dans la continuité des performances impressionnantes de la marque en Europe du Nord l’année dernière, année qui a vu OnePlus devenir l’une des trois premières marques de smartphones en Finlande et au Danemark, selon le Market Monitor de Counterpoint Research pour le quatrième trimestre 2020. Selon ce même rapport, OnePlus s’est classée à la première position des marques Android 5G en Finlande, deuxième sur le marché des smartphones Android au Danemark et à la troisième position sur le marché des smartphones au-dessus de 400 $ au cours de la même période aux Pays-Bas.

Au fil des années, OnePlus a créé certains des smartphones les plus appréciés du secteur. Le dernier ajout est la OnePlus 9 Series, la gamme de flagships la plus avancée de la marque à ce jour, avec un bloc caméra développé en partenariat avec Hasselblad, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et une technologie de charge sans fil rapide qui surpasse les solutions de recharge filaire de la plupart de ses concurrents. Aujourd’hui, OnePlus propose un portefeuille de produits diversifié comprenant des smartphones haut de gamme et milieu de gamme, la récente OnePlus Watch, première montre connectée de la marque, et des accessoires audio sans fil. L’année dernière, avec l’introduction du OnePlus Nord et de la OnePlus Nord N Series en tant qu’extension de l’approche Never Settle de la marque, OnePlus a élargi son focus pour créer les meilleurs produits et la meilleure expérience utilisateur dans le segment de milieu de gamme, pour apporter l’expérience OnePlus à encore plus d’utilisateurs dans le monde.

Pour rendre l’expérience OnePlus encore plus accessible, à partir du 3 mai sur OnePlus.com, le OnePlus 8T sera disponible à 499 € (8 Go + 128 Go) et 599 € (12 Go + 256 Go) tandis que le OnePlus Nord sera disponible à 369 € (8 Go + 128 Go) et 429 € / 419 (12 Go + 256 Go).