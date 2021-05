Nouveau OPPO A94 5G : Un expert photo dans l’obscurité.

“Avec l’OPPO A94 5G, nous rendons quelques-unes de nos meilleures technologies accessibles à un public plus large. Ce smartphone conjugue un design très branché à plusieurs innovations, comme la recharge rapide VOOC, le mode Ultra Night Video et la 5G“, commente Dirk Pauwels, Country Director OPPO Belgique et Luxembourg. “Nous sommes heureux de pouvoir le proposer aux consommateurs belges par le biais de nos partenaires commerciaux habituels.”

Un téléphone toujours disponible

L’OPPO A94 5G est déjà prêt pour l’avenir, grâce à sa puce MediaTek 5G Dimensity 800U, qui supporte le dual-mode 5G (NSA et SA). Il bascule de façon invisible entre la 4G et la 5G, quand cette dernière est disponible, de façon à diminuer tant que possible les ralentissements dus à un signal moins performant. Et quand le réseau Wi-Fi est encombré, la fonction Dual Network Channel renforce le débit en y ajoutant la connexion 4G/5G.

Le chipset MediaTek utilise 8 cœurs puissants jusque 2,4 GHz et une mémoire rapide pour faciliter le multitâche et les jeux vidéo sans contrariété. Le System Performance Optimizer d’OPPO améliore lui aussi les performances. Par rapport à la précédente génération, ce modèle de smartphone a bénéficié d’une grosse dizaine d’optimisations afin de diminuer les risques de ralentissement de 18 %. Les ressources système sont attribuées aux processus en arrière-plan de façon plus efficace et la purge de la mémoire vive est automatique.

En raison de la compatibilité 5G, OPPO équipe son nouveau smartphone d’une batterie de 4310 mAh plus puissante afin de garantir une alimentation soutenue. Grâce au mode VOOC Flash Charge 30W, l’appareil est entièrement rechargé en seulement 56 minutes. Il suffit de le brancher 5 minutes pour récupérer assez d’autonomie pour 3 heures de conversation ou 2 heures de streaming vidéo. Pour éviter des recharges (nocturnes) trop fréquentes, le mode Super Night Standby diminue la consommation électrique à 1,78 % pendant les plages d’inactivité nocturne.

Un concept minimaliste

L’OPPO étonne aussi par son design très sobre et minimaliste. Ne pesant que 173 g et ne mesurant que 7,8 mm d’épaisseur, il est très agréable en main, même en cas d’usage prolongé.

À l’instar de la présentation dépouillée des smartphones de la série A, les 4 capteurs de l’appareil photo sur la face arrière sont protégés par une seule vitre de Gorilla Glass 5 pour une finition élégante. L’OPPO A94 5G existe en 2 coloris : Fluid Black, avec des effets progressifs allant du clair au sombre, et Cosmo Blue, où se mélangent successivement le bleu et le violet.

L’écran brillant FHD+ Super AMOLED de 6,43 pouces, qui couvre 90,8 % de la surface de la face avant, est parfait pour les jeux ou le streaming vidéo. Il héberge aussi un capteur photographique pour les selfies et un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, pour un verrouillage biométrique rapide et précis.

Des portraits saisissants, jour et nuit

L’OPPO A94 5G s’illustre par la facilité de prise de photos, et notamment des portraits, grâce à la fonction 48 MP Quad Camera. Cette lentille est complétée par une optique macro grand-angle 8 MP, une lentille portrait mono 2 MP et une mono macro 2 MP.

Ces 4 optiques conjuguées à plusieurs fonctions pratiques d’OPPO font de l’utilisateur un expert en photographie et vidéo. L’algorithme Ultra Night Video améliore considérablement la prise de vues en cas de faible luminosité. Le résultat est non seulement plus clair, mais la portée dynamique est meilleure et les couleurs plus riches.

Dynamic Bokeh est un nouvel effet pour portraits dynamiques, obtenu par une touche du bout du doigt. Il reconnaît le sujet, ajuste la netteté, puis modifie la profondeur de champ pour flouter l’arrière-plan. Ce mode Dynamic Bokeh peut être utilisé pour les portraits tant de jour que de nuit.

Le mode Dual-View Video enregistre simultanément avec les lentilles des faces avant et arrière, ce qui permet de se filmer soi-même tout en commentant ce que l’on voit. Cette fonction convient tout particulièrement pour les blogs vidéo ou le partage sur les réseaux sociaux.

ColorOS 11 : sûr, efficace et entraînant

L’OPPO A94 5G tourne sous ColorOS 11, le système d’exploitation d’OPPO basé sur Android 11 de Google. Ce ressenti Android est complété de quelques fonctions propres à OPPO pour personnaliser le smartphone, tant pour le travail que les loisirs.

Le mode Immersive Gaming entraîne l’utilisateur dans l’univers des jeux et permet d’éviter les dérangements. Game Focus bloque en effet tous les appels extérieurs et notifications. Le mode Bullet Notifications permet toutefois d’en filtrer certains, par exemple les messages WhatsApp, mais avec une notification minimaliste qui ne distrait pas l’utilisateur. Pour une réponse rapide à un message, Game Floating Window maintient le jeu en activité sur une fenêtre flottante, permettant d’y retourner à tout moment. Enfin, Quick Startup permet de revenir au jeu dans les 24 heures, d’une simple pression du doigt, sans devoir consentir à de longs délais d’attente.

La fonction Flex Drop facilite le multitâche en ouvrant les applications en plein écran, en fenêtre flottante (interactive) ou minimaliste (affichage figé). Cela permet de basculer facilement entre les fenêtres et les tâches. En faisant glisser vers le bas 3 doigts sur l’écran, la fonction 3-Finger Translate avec Google Lens traduit un texte apparaissant sur une image affichée à l’écran. Folder Quick Merge réunit facilement deux dossiers, comme si l’on créait un nouveau dossier en réunissant deux applis.

Enfin, le respect de la vie privée est un impératif dans ColorOS 11. L’OPPO A94 5G utilise une technologie de cryptage renommée pour verrouiller le stockage des données, sécuriser les transmissions, l’identification de données sensibles, etc. La fonction One-Tap App Lock sécurise rapidement des applications lorsque l’appareil doit être prêté à autrui.

Disponibilité

L’OPPO A94 5G est dès à présent disponible auprès des principaux revendeurs de Belgique, notamment Coolblue, Fnac, Krëfel, Media Markt et Vanden Borre, au prix recommandé de 349 €. Il est doté d’une mémoire vive de 8 GB RAM et d’une mémoire de stockage de 128 GB.