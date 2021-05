Netatmo : La Sonnette Vidéo est désormais compatible avec les principaux assistants vocaux

Netatmo, le leader français des objets intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable, annonce aujourd’hui la compatibilité de sa Sonnette Vidéo Intelligente avec les principaux assistants vocaux : Siri d’Apple, l’Assistant Google et Amazon Alexa.

La Sonnette Vidéo Intelligente était déjà compatible avec HomeKit d’Apple à son lancement. Grâce à une mise à jour logicielle, les utilisateurs pourront désormais bénéficier également de la compatibilité avec Amazon Alexa et l’Assistant Google. Cette actualisation gratuite et automatique sera déployée progressivement dans les jours qui suivent pour toutes les Sonnettes Vidéo Intelligentes, y compris celles déjà commercialisées.

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo permet de voir qui est devant sa porte et de répondre depuis n’importe où. Lorsque quelqu’un sonne, l’utilisateur est alerté sur son smartphone et peut alors dialoguer avec ses visiteurs. La Sonnette permet également de sécuriser l’entrée du domicile. Elle prévient l’utilisateur en temps réel si elle détecte une personne qui rôde devant l’entrée.

Avec Amazon Alexa, l’utilisateur surveille sa maison facilement

La Sonnette Video Intelligente Netatmo est compatible avec Amazon Alexa à partir d’aujourd’hui. L’utilisateur peut voir en temps réel ce qu’il se passe devant chez lui sur son écran connecté Echo Spot ou Echo Show grâce à une simple commande vocale (« Alexa, montre-moi la Sonnette »).

Lorsque quelqu’un sonne à la porte, Alexa notifie l’utilisateur et celui-ci peut également parler avec son visiteur en utilisant son enceinte intelligente. L’utilisateur peut se servir du contrôle vocal s’il souhaite démarrer une conversation avec son visiteur (« Alexa, réponds à la Sonnette »).

L’Assistant Google pour voir rapidement qui est à la porte

L’utilisateur de la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo peut désormais connecter son produit à son Assistant Google. Quand quelqu’un sonne à la porte d’entrée, l’Assistant Google prévient l‘utilisateur grâce à l’enceinte intelligente (Google Nest Hub, Google Nest Mini…).

Avec cette compatibilité, l‘utilisateur peut également diffuser le flux vidéo live de la Sonnette sur un Google Nest Hub ou Google Nest Hub Max. A l’aide d’une simple commande vocale (« Hey Google, montre-moi la Sonnette »), il voit en temps réel ce qu’il se passe devant chez lui.

Des scénarios personnalisés avec HomeKit d’Apple

Depuis son lancement, la Sonnette Vidéo Intelligente est compatible avec HomeKit d’Apple. Grâce à cette compatibilité, l’utilisateur peut créer des scénarios personnalisés pour connecter sa Sonnette à d’autres appareils intelligents de la maison, selon différentes combinaisons. Par exemple, les éclairages extérieurs de la maison peuvent s’allumer automatiquement quand une personne est détectée par la Sonnette Vidéo Intelligente pour éloigner un éventuel cambrioleur.

Avec HomeKit, l’utilisateur peut accéder par la voix aux images filmées en direct par sa Sonnette Vidéo Intelligente. Il peut demander à Siri de lui montrer son entrée pour savoir ce qu’il se passe chez lui (« Dis Siri, montre-moi la Sonnette »).

Disponibilité

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo était compatible avec HomeKit d’Apple à son lancement. Le produit est compatible avec l’Assistant Google et Amazon Alexa dès aujourd’hui.

Cette intégration s’ajoute à celle des Caméras Intelligentes Netatmo, du Thermostat Intelligent Netatmo et des Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo, tous déjà compatibles avec Amazon Alexa et l’Assistant Google.

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo est disponible au prix de 299.99€ sur www.netatmo.com ou chez Coolblue, BOL.com, MediaMarkt.