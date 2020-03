Marshall présente le Monitor II A.N.C., son casque le plus sophistiqué

Marshall lance le Monitor II A.N.C., un casque à la fois authentique et moderne offrant une performance audio supérieure, pour un son que vous n’avez jamais entendu auparavant. La technologie avancée de réduction de bruit active (ANC) bloque les bruits parasites, afin que l’auditeur puisse profiter pleinement de ce qui compte vraiment : la musique.

Un son emblématique de qualité supérieure

Une performance audio supérieure comme seul Marshall peut l’offrir : c’est ce que garantit la signature sonore supérieure du casque Monitor II A.N.C., avec ses transducteurs dynamiques personnalisés de 40 mm. Des aigus cristallins, des médiums dynamiques et des basses profondes, le tout produisant un son parfaitement clair et équilibré, quel que soit le volume.

Réduction de bruit active de pointe

Le Monitor II A.N.C. utilise une technologie sophistiquée de réduction de bruit active, qui identifie et mesure en permanence l’environnement sonore ambiant en vue de bloquer les sons indésirables.

Le casque Monitor II A.N.C. se distingue également par son autonomie de 30 heures, qui monte à 45 heures en désactivant la réduction de bruit active. Vous êtes sur le point de partir et la batterie est vide ? Alors 15 minutes de charge suffisent pour assurer jusqu’à 5 heures de plaisir d’écoute. La technologie Bluetooth® 5.0 sans fil offre quant à elle une qualité audio exceptionnelle ainsi qu’une liberté de mouvement maximale.

Assistant Google

Le tout nouveau casque dispose de l’Assistant Google. Divertissez-vous, restez en contact avec vos amis, obtenez des réponses à toutes vos questions, gérez votre emploi du temps – tout cela sans regarder votre téléphone. D’un simple appui long sur le bouton M de votre casque, dites à votre Assistant de lancer votre playlist préférée, de lire vos messages de chat ou de vous guider dans vos déplacements.

Boutons de commande et kit de voyage

Le casque Monitor II A.N.C. dispose un bouton de commande multidirectionnel pour contrôler votre musique et votre téléphone. Le bouton ANC permet de choisir entre le mode réduction de bruit active, le mode Monitoring et le mode sans réduction de bruit active, tandis qu’avec le bouton M, vous pouvez sélectionner vos préréglages d’égalisation personnalisés ou activer l’Assistant Google. Les mises à jour du firmware s’effectuent automatiquement via l’application Marshall Bluetooth.

En plus de toutes ces fonctionnalités, le casque Monitor II A.N.C. est fourni avec un câble de charge USB-C, un cordon amovible de 3,5 mm et une housse de transport en toile pour le ranger lorsque vous ne vous en servez pas.

Le Marshall Monitor II A.N.C. sera disponible à partir du 31 mars 2020 au prix de 299 €.