Les activités à faire en famille pour le week-end

Le week-end est le moment idéal pour passer du temps avec sa famille, se détendre et se reposer. Bien qu’il soit compliqué de tout mettre de côté, il est important de lever un peu le pied afin de rendre votre lundi plus appréciable. Zoom sur les activités familiales pour le week-end.

Cuisiner avec vos enfants

Cuisiner en famille est un bon moyen d’encourager les enfants à adopter une alimentation saine. En effet, c’est l’occasion de les inciter à manger équilibré et de leur apprendre à choisir les bons produits. La cuisine est une activité qui permet aux enfants de stimuler leur curiosité et de les responsabiliser. Si cela leur plaît, pourquoi ne pas les emmener dans des ateliers de cuisine ? Aujourd’hui, de plus en plus d’établissements proposent des activités pour les enfants de plus de 3 ans. Ils pourront ainsi laisser libre cours à leur créativité et leur imagination. Voilà une activité qui fera plaisir aux plus gourmands.

Prendre l’air

Il n’y a rien de pire que de passer le week-end enfermé entre quatre murs. Pour ne pas tomber dans la routine, sortez de chez vous, ne serait-ce qu’une heure par jour. Cette activité vous permettra de vous aérer l’esprit et le corps. Pas la peine de faire un trail de 50 km. L’idée est tout simplement de pratiquer une promenade dépaysante. En plus de cela, vous transmettez à vos enfants le plaisir et le goût de la ballade. Ainsi, lorsqu’ils grandiront, ils apprendront à profiter du moment présent en famille sans leur téléphone.

Regarder quelque chose qui sort de l’ordinaire

Profitez du week-end en famille pour visionner vos films d’enfance, assis sur le canapé avec du chocolat et un bol de pop-corn. Nous vous avons déniché quelques sélections de films à regarder : La famille Adams, Chéri j’ai rétréci les gosses, Casper, L’étrange Noël de monsieur Jack, Matilda, les Goonies, Retour vers le futur, etc. Vous pouvez également regarder un sport que vous n’avez pas l’habitude de regarder, du patinage artistique, du handball ou pourquoi pas des courses hippiques ? Vos enfants vont adorer.

Jouer à des jeux de société

Les jeux de société sont toujours un excellent moyen de passer d’agréables moments en famille. En voici quelques exemples : Monopoly, Uno, Code Names, Pandemic, 7 Wonder, Trivial Pursuit… En passant du temps avec vos proches, vous renforcez vos liens et améliorez votre communication. Laissez la routine de côté et vivez l’instant présent.