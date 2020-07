La nouvelle gamme MX Master 3 et MX Keys pour MAC est arrivée

Logitech présente les séries MX Master 3 et MX Keys pour Mac, une optimisation de sa gamme haute performance pour répondre aux besoins des utilisateurs Mac et Apple les plus pointus. Adoptant un nouveau colori “Gris Sidéral”, cette gamme reconnue pour sa performance a été améliorée pour mieux s’intégrer dans un écosystème Apple et ainsi favoriser la productivité et la créativité de millions de créateurs numériques exigeants travaillants sur Mac et iPad.

“Nous souhaitons accompagner les utilisateurs créatifs de Mac en libérant l’étendu de leur potentiel avec des souris et clavier de pointe qui améliorent chaque espace de travail.” déclare Delphine Donne-Crock, Directrice Générale de la Créativité et la Productivité chez Logitech. “Les optimisations apportées ont été pensées pour les utilisateurs avancés qui recherchent les meilleurs outils et qui apprécient l’esthétique de l’univers Apple. Avec MX Master 3 et MX Keys pour Mac, nous souhaitons proposer la meilleure expérience utilisateur possible.”

La souris MX Master 3 pour Mac



La souris sans fil avancée Logitech MX Master 3 pour Mac est conçue pour doter votre Mac et iPad des fonctionnalités emblématiques de la gamme Master, notamment le défilement MagSpeed de nouvelle génération qui passe silencieusement d’un clic précis à un mode ultra-rapide, une forme confortable élaborée à la main et une zone de pouce optimisée pour accéder sans effort à la grande molette et aux boutons.

Le capteur Darkfield de 4000 dpi permet de suivre les mouvements pratiquement sur toutes les surfaces, même le verre, au pixel près à chaque fois pour des conceptions minutieuses sur PhotoShop. Les profils spécifiques aux logiciels et applications comme Adobe, Google Chrome, Safari optimisent le flux de travail sans oublier les innombrables autres options de personnalisation. Le MX Master 3 pour Mac dispose également d’une batterie rechargeable qui dure jusqu’à 70 jours et peut être chargée pendant son utilisation.

Le clavier MX Keys for Mac



Le clavier éclairé sans fil Logitech MX Keys pour Mac offre aux utilisateurs la meilleure expérience de frappe discrète de Logitech dans une véritable configuration Mac. Avec des touches façonnées spécialement pour adopter la forme de l’extrémité des doigts, le clavier offre une excellente expérience de frappe, une réponse tactile très réactive et un rétroéclairage intelligent très pratique. Ainsi, lorsque les mains s’approchent du clavier, il s’adapte aux conditions d’éclairage ambiant pour fournir immédiatement des caractères brillants et nets. MX Keys pour Mac possède un micrologiciel optimisé pour Mac, est équipé d’un chargement USB-C vers USB-C et permet de passer aisément d’un MacBook à un iPad ou encore à un iPhone.

MX Master 3 x MX Keys – développés pour Mac



Logitech MX Master 3 pour Mac et MX Keys pour Mac sont conçus pour des performances accrues. Leur potentiel est désormais optimisé pour MacOS et compatible iPadOS, permettant de travailler en toute transparence sur tous vos appareils Apple.

Prix et disponibilité



Logitech MX Master 3 pour Mac et Logitech MX Keys pour Mac seront disponibles à partir du 12 juillet 2020 en France dans les revendeurs partenaires. MX Master 3 pour Mac et MX Keys pour Mac seront tous deux disponibles à 109 euros, tandis que le clavier multidispositif Bluetooth K380 pour Mac le sera pour 39 euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Logitech.com, le blog ou les pages Facebook, Instagram et Twitter de la marque.