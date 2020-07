Le nouveau système d’exploitation FRITZ!OS 7.20 offre encore plus de performance, de convivialité et de sécurité.

AVM déploie une nouvelle version de son système d’exploitation : FRITZ!OS 7.20. Cette mise à jour apporte aux utilisateurs des performances encore supérieures, notamment un puissant WiFi Mesh, des connexions VPN rapides et un stockage réseau de haut niveau.

En outre, AVM accroît la convivialité pour le réseau Smart Home, la téléphonie et le FRITZ!Fon. Grâce au nouveau protocole de cryptage WPA3, la mise à jour durcit la sécurité. En outre, la protection est renforcée par la prise en charge de nouvelles normes pour les appels vocaux et le DNS over TLS.

Au total, FRITZ!OS 7.20 compte plus d’une centaine d’améliorations. L’installation est gratuite et très facile en un clic via l’interface utilisateur de la FRITZ!Box. La nouvelle mise à jour est dès à présent disponible pour la FRITZ!Box 7590. Le FRITZ!Repeater 2400 et d’autres produits FRITZ! suivront sous peu.

Les principales nouveautés