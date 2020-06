La famille Galaxy A de Samsung s’agrandit avec le nouveau Galaxy A21s

Le Galaxy A21s associe innovation premium et prix abordable, déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. Que vous preniez des photos, regardiez des vidéos ou jouiez, avec ce nouveau modèle de la série Galaxy A, nous offrons les meilleures expériences mobiles pour tous les budgets.

Plaisir des yeux ininterrompu

Le Galaxy A21s est doté de l’écran Infinity-O signature de Samsung, et d’un magnifique écran de 6,5 pouces HD+, ce qui garantit des expériences de visionnage immersives. Que vous aimiez jouer ou regarder des vidéos, le rapport d’affichage 20:9 couplé à l’audio Dolby Atmos offre une expérience immersive totale. De plus, l’A21s est équipé d’une batterie de 5000 mAh et est livré avec un chargeur de 15 watts. Les heures de recharge sont donc du passé et vous pouvez profiter de vos séries, vidéos et jeux préférés sans vous soucier du reste.

Repousser les limites de la photographie sur smartphone

Prenez des photos qui vous surprendront. C’est possible avec le Galaxy A21s grâce à sa caméra quadruple. La caméra principale n’a pas moins de 48 mégapixels. En outre, vous trouverez une caméra Ultra Wide de 8 mégapixels au dos. Ainsi, capturer les plus beaux paysages sera toujours un franc succès. Pour les photos en gros plan, l’appareil photo est équipé d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. C’est idéal pour photographier vos amis et votre famille ou encore de beaux plats, surtout en utilisant la fonction Live Focus. Celle-ci crée de magnifiques effets de bokeh en capturant le sujet et le fond séparément. Vous voulez donner une touche personnelle à vos photos ? Vous pouvez choisir différents filtres et tampons, ou utiliser des Live Stickers basés sur la reconnaissance faciale.

Des innovations intelligentes

Pour garantir la facilité d’utilisation, le Galaxy A21s est équipé du One UI-interface, vous pouvez également sécuriser l’appareil avec une reconnaissance faciale, un capteur d’empreintes digitales et un mot de passe. La technologie de reconnaissance faciale vous permet uniquement de vous connecter vous et vous seulement, en vous garantissant que vos données personnelles ne tombent jamais dans de mauvaises mains. Il vous suffit de garder votre visage devant votre téléphone.

Design élégant

En plus de développer des innovations intelligentes et puissantes, Samsung a passé beaucoup de temps à concevoir le Galaxy A21s. Le modèle est mince et élégant et tient parfaitement dans une main. De plus, le nouveau-né de la série Galaxy A est disponible en différentes couleurs scintillantes, dont le 3D Glossy et le Hologram-effect.

Disponible à partir du 19 juin

Le Galaxy A21s sera disponible en Belgique à partir du 19 juin. Le modèle avec une capacité de 3GB /32GB est disponible pour un prix de détail conseillé de 209 € et la version avec une capacité de 4GB/64GB coûte 229 €.