PETAL SEARCH de Huawei : Mais qu’est-ce donc que ce widget de recherche ?

Huawei a annoncé la disponibilité du widget de recherche Petal Search – Find Apps. Ce nouvel outil de recherche permet aux utilisateurs de Huawei d’accéder à des millions d’applications et de rechercher facilement ce dont ils ont besoin – y compris des nouvelles, des images et plus encore – et ce directement depuis l’écran d’accueil de leur appareil.

Le widget est préinstallé sur la dernière série de Huawei P40 et peut désormais être téléchargé à partir de l’AppGallery sur n’importe quel appareil Huawei.

Votre passerelle vers un million d’applications

Il est maintenant encore plus facile pour les utilisateurs de Huawei d’installer leurs applications préférées sur leurs appareils HMS.

Phone Clone – Un moyen simple de transférer vos applications, contacts, données, fichiers et photos de votre ancien smartphone vers votre nouveau en quelques étapes. AppGallery – L’app store officiel de Huawei avec plus de 420 millions d’utilisateurs actifs par mois et une liste d’applications en constante augmentation. Il est doté d’un mécanisme de détection à 4 niveaux pour garantir que les applications peuvent être téléchargées et utilisées en toute sécurité. Il suffit de parcourir les applications dont vous avez besoin et de les télécharger. Petal Search – Find Apps – l’une des trois façons dont les utilisateurs de Huawei de peuvent trouver et télécharger des applications sur leurs appareils HMS, aux côtés de l’AppGallery et de Phone Clone. Il suffit de l’utiliser directement à partir de l’écran d’accueil de votre appareil.

Une nouvelle expérience de recherche

Alimenté par le moteur de recherche Petal, le widget de recherche Petal Search – Find Apps assure la localisation et la collecte des informations. Cela permet d’obtenir les résultats les plus précis et les plus pertinents, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser et de gérer pleinement leur expérience sur smartphone.

Outre les actualités, les images et les divertissements, la fonction de recherche affiche des applications provenant de plusieurs sources, toujours avec une indication de l’origine de la source. L’AppGallery de Huawei est entièrement intégrée dans le widget et toutes les applications déjà disponibles dans l’AppGallery apparaîtront en haut de chaque recherche dans le nouvel outil. Des centaines de nouvelles applications sont ajoutées chaque semaine à l’AppGallery.

Développé en collaboration avec les leaders mondiaux et européens des moteurs de recherche, dont Qwant et Yandex, le widget de recherche Petal Search réunit le meilleur de la sécurité matérielle et des technologies de sécurité, combiné aux normes de confidentialité inégalées de ces moteurs de recherche de pointe, afin de garantir les plus hauts standards de confidentialité et de sécurité des données pour les utilisateurs de Huawei.

Disponibilité

Le widget de recherche Petal Search – Find Apps prend actuellement en charge plus de 40 langues et est disponible dans 45 pays et régions, avec des projets de déploiement à plus grande échelle dans encore plus de pays à l’avenir. La nouvelle fonction de recherche sera préinstallée sur le dernier fleuron de Huawei, la série P40, y compris les P40 Pro, P40 et P40 lite. Pour les utilisateurs actuels de Huawei, il est maintenant disponible en téléchargement dans l’AppGallery en cherchant simplement Petal Search.

Cliquer ici pour plus d’informations sur le widget de recherche Petal Search.