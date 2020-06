SPOORS lance son sticker connecté, facilitateur de mise en relation en ces temps de distanciation sociale

SPOORS, startup française, propose un service de mise en relation qui se matérialise sous la forme de stickers low-tech. Ils permettent d’établir un contact entre inconnus, sans avoir à dévoiler publiquement ses coordonnées personnelles.

Ce sticker avec son QR code intégré, peut se présenter sous la forme d’une sonnette sans contact pour les logements ou d’une vignette connectée pour les véhicules. Il est facilement positionnable sur tout objet ou surface. En outre, chaque utilisateur peut choisir le mode de mise en relation (téléphone ou email) qu’il préfère, et notifier ses disponibilités. Un renvoi vers une tierce personne est aussi possible.

Maintenir le lien pour tous malgré la distanciation sociale

Le processus développé et breveté par SPOORS permet de contacter le propriétaire d’un objet sans divulguer son identité et ses coordonnées, en utilisant un sticker intégrant la technologie éprouvée du QR code. Lorsqu’un visiteur scanne le QR code, SPOORS le met en relation avec son propriétaire, en préservant son anonymat. Le dispositif est personnalisable et adaptable en temps réel. Le canal de contact (téléphone, email, sms) est sélectionné selon l’heure de la journée et les desiderata de son propriétaire. L’alerte peut également être déléguée à la personne adéquate (parent, époux, collègue, etc.) pour réceptionner un colis ou pour avertir du passage d’une aide à domicile.

En cette période de risque accru d’isolement social, SPOORS propose sa solution à des associations ou collectivités locales afin de préserver et d’encourager le lien social et la proximité avec les personnes âgées. En complément, pour détecter un isolement de trop longue durée, et avec l’accord des personnes concernées, SPOORS pourra envoyer une alerte email à une association ou aux services sociaux, afin d’organiser un contact téléphonique ou physique. Pour un parent isolé et fragile, le sticker SPOORS permet de prévenir simplement et de rassurer, sans intrusion, du passage de l’aide à domicile ou du professionnel de santé, grâce à un simple scan de leur part.

Les 300 premiers stickers gratuits

Pour le lancement de ce nouveau service, les 300 premières vignettes sont mises à disposition à titre individuel, aux professionnels et aux particuliers gratuitement. La

commande se fait surle site de SPOORS, en indiquant ses identifiants (pour les professionnels) ou ses coordonnées (pour les particuliers). Pour les institutions publiques, les associations et les entreprises souhaitant déployer les stickers à grand échelle, SPOORS propose des partenariats sur mesure.