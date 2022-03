La digitalisation des contenus de plus en plus présente

Dans l’industrie du divertissement, les contenus digitalisés sont de plus en plus présents. Si cela présente de nombreux avantages, certaines personnes regrettent toutefois cette tendance. Découvrez donc tout ce que vous devez savoir sur la digitalisation des contenus.

Qu’est-ce que la digitalisation des contenus ?

La digitalisation des contenus est une tendance très présente depuis quelques temps. Il s’agit tout simplement de contenus auxquels vous pouvez accéder depuis un appareil multimédia, par exemple un ordinateur ou une tablette. Cette digitalisation peut être de plusieurs sortes. Par exemple, comme c’est le cas pour Unibet Poker, elle peut vous permettre de profiter de divertissements depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Ces derniers sont alors adaptés à l’utilisation numérique et permette de ressentir des sensations assez similaires à celles que vous pourriez rencontrer dans la vraie vie. Toutefois, dans le domaine du multimédia, cette tendance est quelque peu différente. Il s’agit tout simplement du fait que le format physique, par exemple un disque, est remplacé par le format numérique.

Les avantages de la digitalisation du contenu

L’un de ces principaux atouts est que cela permet d’accéder à des loisirs assez inédits sans avoir à bouger de chez soi. Par exemple, en reprenant l’exemple du poker, cela vous permet de pouvoir disputer une partie sans devoir se rendre dans un lieu spécifique, par exemple un casino ou un cercle de jeux. En outre, cela permet aussi de faciliter l’accès aux jeux vidéo. C’est par exemple le cas si vous voulez jouer sur votre ordinateur, mais que ce dernier n’est pas adapté pour y jouer. Dans ce cas-là, vous pouvez profiter d’une solution telle que Google Stadia, qui vous permet d’accéder à des jeux dématérialisés et qui sont lancés dans le cloud. Vous pouvez alors y jouer en streaming depuis de nombreux écrans, par exemple une smart TV, une tablette ou un smartphone. Enfin, toujours dans le secteur des jeux vidéo, la digitalisation permet aussi de réduire les coûts de production. Il n’est en effet plus nécessaire de fabriquer le jeu en version physique, ce qui a permis à de nombreux petits éditeurs de lancer leur jeu. Grâce à cela, un marché du jeu indépendant s’est créé et de nombreux jeux de qualité, par exemple Hadès, The Binding of Isaac ou Super Meat Boy, ont pu sortir. Ces derniers n’auraient certainement pas vu le jour sans la digitalisation.

La digitalisation compte de nombreux détracteurs

En dépit de ses différents avantages, la digitalisation comprend également quelques inconvénients. L’un des principaux d’entre est que vos contenus ne sont pas toujours accessibles, notamment si vous ne disposez pas d’une connexion internet. Cela peut être problématique en cas de panne, mais aussi si vous partez en vacances dans un lieu où vous n’avez pas de couverture internet. En outre, notamment pour le multimédia, le problème de propriété pose problème. En effet, par exemple dans le cadre de services tels que Netflix, vous n’êtes pas propriétaire de votre contenu. Donc, si vous arrêtez votre abonnement, vous ne pourrez tout simplement plus accéder à vos médias.

En conclusion

La digitalisation des contenus est donc de plus en plus présente, ce qu’elle doit notamment à ses différents avantages. Elle permet en effet de facilement accéder à un contenu, notamment lorsque vous n’avez pas le matériel adéquat, mais elle permet aussi de réduire considérablement les coûts de fabrication. Elle dispose tout de même de quelques inconvénients, le plus important d’entre eux étant que, bien souvent, vous ne pouvez pas accéder à votre contenu sans connexion internet.