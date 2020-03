La 5G va tout changer pour les amateurs de paris sportifs

Alors que l’annonce de la 5G dans l’Hexagone et d’autres pays d’Europe est tombée, elle est d’autant plus annonciatrice de bonnes nouvelles pour les amateurs de sports qu’elle risque de révolutionner le domaine. Retours sur les avantages pour les sites de paris sportifs.

L’apport de la 5G dans le domaine sportif

Plus rapide, plus fiable et sans perte de signal, la 5G est présentée comme la nouvelle étape innovante pour le monde technologique : les expérimentations en bande 26Ghz sont déjà en cours d’étude, un peu partout en France. Mais qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? Que vous aurez accès à Internet en temps réel, plus souvent, sans interruption.

Rien de révolutionnaire à première vue. Pourtant, avec le développement des technologies liées à l’industrie du sport, qu’il s’agisse des équipements avec capteurs de suivi ou des paris en ligne, les options seront décuplées et infinies, aussi bien du côté des joueurs que des spectateurs.

La 5G est un nouveau vecteur de proximité, d’autant plus dans le domaine du sport où il est important de suivre les progrès et les évolutions.

Un accès et suivi en temps réel, c’est (rendu) possible

Avez-vous déjà été frustré de ne pas pouvoir suivre un but lors d’une rencontre de foot sur votre téléphone, parce que votre connexion laissait à désirer ? Avec la 5G, ces soucis seront de l’histoire ancienne. En substance, la 5G offre un meilleur accès au réseau, grâce à une plus large couverture.

Dans le cadre des paris hippiques, par exemple, la 5G sera une véritable révolution, car elle pourra permettre de suivre en temps réel l’état de la course, la place du jockey et même faire des pronostics en direct en fonction des nouveaux éléments de la course.

Une véritable vision 3.0 des choses ! Pareil dans le cadre de rencontres sportives : la retransmission en ligne sur les sites de streaming ne sera plus jamais gênée.

Quels enjeux autour de la 5G ?

Beaucoup se demandent si la 5G va réellement impacter leur quotidien : en effet, si les réseaux sont saturés, en quoi cela pourrait-il être différent de la 4G ? Tout simplement parce que la 5G va plus loin : elle offre une ère du tout-connecté. Il sera par exemple possible d’avoir des installations de réalité virtuelle et de vivre des expériences immersives presque réelles, que ce soit sur un terrain de basket ou dans une forêt pour une randonnée.

Ainsi, les enjeux autour de la 5G se situent aujourd’hui au niveau des infrastructures : si les objets existent, il faut encore construire les ponts pour relier les pays et le reste du monde dans cette aventure technologique. La démocratisation de la 5G est prévue pour 2025 : à quand la 5G pour les Jeux Olympiques ?

Les grands sportifs verront dans la 5G une opportunité unique de toujours mieux vivre leurs expériences, en tant que supporter, joueur ou amateur, et de réaliser leurs rêves !