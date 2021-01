Imprimante et environnement : comment imprimer de façon plus écologique ?

Nous vous parlions récemment du rôle écologique de l’impression 3D dans le monde de l’industrie. Il est également possible de préserver l’environnement grâce à l’impression classique. Alors comment imprimer de façon plus écologique ? Voici quelques astuces pour changer vos habitudes au quotidien.

Choisir les bonnes cartouches d’encre

Pour imprimer de façon plus écologique, il faut d’abord savoir utiliser les bonnes cartouches d’encre pour son imprimante. Vérifiez donc si vos cartouches sont compatibles avec votre matériel et qu’elles sont bien vides lorsque vous souhaitez les changer. Certaines imprimantes indiquent que vos cartouches sont vides alors qu’elles contiennent encore un peu d’encre. Et lorsque vous voulez vous en débarrasser, ne les jetez pas dans votre poubelle mais plutôt dans un collecteur disponible dans des centres commerciaux. Autre solution pour imprimer tout en prenant soin de la planète : utiliser des cartouches d’encre recyclées. Ce spécialiste des cartouches d’encre propose d’ailleurs des cartouches de toner et d’encre recyclées pour réduire votre impact environnemental. Les cartouches d’encre recyclées ont aussi l’avantage d’être moins chères qu’une cartouche neuve. Vous pouvez donc contribuer à la protection de l’environnement tout en limitant vos frais.

Recyclage et technique : comment utiliser le papier d’imprimante ?

Le papier est la pièce centrale de l’impression et il existe quelques astuces pour réduire la consommation de ce matériel si précieux. Vous pouvez tout d’abord imprimer vos documents sur du papier recyclé ou vous créer une boite pour collecter du papier brouillon qui peut vous servir à tout moment. Pour limiter votre consommation de papier, vous pouvez également faire des impressions recto-verso. C’est à la fois pratique et utile pour stocker vos documents puisque ça vous prend moins de place. Le choix de la police de caractère peut également vous aider à réduire l’utilisation de papier lorsque vous imprimez. Parmi les polices les moins consommatrices d’encre on retrouve Century Gothic, Times New Roman ou encore Calibri. En plus du choix de la police, pensez à réduire la taille de la police et le niveau de gris lorsque vous êtes sur le point de lancer l’impression.

Privilégier une imprimante laser

Avec la hausse du télétravail, la vente de matériel informatique ne cesse de progresser. Les imprimantes ont donc encore un bel avenir devant elles pour les employés qui ont besoin d’imprimer des documents importants à leur domicile. Mais comment choisir un équipement qui s’avère être à la fois performant et écologique ? Les imprimantes laser peuvent répondre à ce dilemme. En effet, ces dernières auraient un avantage par rapport aux imprimantes à jet d’encre puisqu’elles ont la capacité d’utiliser une plus grande quantité de papier. L’impression au laser demande ainsi moins d’encre et rallonge la durée de vie des toners et cartouches. L’imprimante laser réduit également les risque d’assèchement des cartouches d’encre. Elles sont ainsi utiles si vous souhaitez un matériel que vous utilisez dans de rares occasions.

Imprimante laser, cartouche d’encre et techniques d’impression…voici le trio gagnant pour imprimer vos documents tout en protégeant la planète. Il suffit de petits gestes au quotidien pour changer vos habitudes.