DJI Mini 3,le drone de moins de 249gr pour tout le monde et n’importe où.

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie de caméra créative, présente aujourd’hui le DJI Mini 3, un drone caméra compact et ultraléger prêt pour toute aventure. Pesant moins de 249 grammes, le Mini 3 est facilement transportable où que vous soyez. Il est également exempté de la plupart des réglementations relatives aux drones dans différentes parties du monde. Le capteur de caméra 1/1.7 pouces capture des vidéos HDR 4K et des photos de 12 Mpx avec la fonction True Vertical Shooting pour une clarté incroyable d’images. Grâce à ceci et bien plus encore, les utilisateurs peuvent utiliser le DJI Mini 3 pour capturer chaque instant, alors envolez-vous.

“Le DJI Mini 3 est un complément à notre gamme croissante de drones,” a déclaré Ferdinand Wolf, Directeur Artistique au DJI. Il suit les traces de son frère aîné, le Mini Pro 3, et offre de nombreuses fonctionnalités de haute performance, ce qui en fait une alternative précieuse. Nous l’avons créée pour inviter encore plus de nouveaux utilisateurs à prendre leur envol pour la première fois, et nous avons hâte de voir les moments qu’ils créeront grâce à lui. “

Léger et facile à transporter

Nouvel ajout à la série DJI Mini, le Mini 3 est spécialement conçu pour peser moins de 249 grammes.1 Grâce à son design compact, le DJI Mini 3 se transporte facilement en sac ou en poche pour votre prochaine aventure. De plus, le Mini 3 respecte la réglementation sur les drones dans de nombreuses parties du monde, où les drones de moins de 250 g permettent aux utilisateurs de voler dans le respect des lois régionales, sans avoir à passer d’examen.

Détail vif et vertical

Le DJI Mini 3 enregistre en 4K/30 fps HDR, en couleurs réalistes, jour et nuit2. Le capteur CMOS de 1/13 pouce et l’ouverture f/1,7 offrent une meilleure résolution d’image, une plus grande profondeur de champ et moins de bruit d’image, même en cas de faible luminosité et de contraste élevé, créant ainsi des images plus nettes. La technologie de pixels 4-en-1 permet de prendre des photos de 48MP à 12MP et des pixels individuels d’une taille de 2,4 μm pour améliorer les images en basse lumière. Le double native ISO & la technologie HDR au niveau de la puce permettent de capturer des images claires rapidement, ce qui donne d’excellents résultats même dans les images avec une large gamme dynamique, tel que les ombres. Cette qualité d’image se traduit par des résultats encore plus incroyables grâce à True Vertical Shooting, qui fait pivoter l’appareil photo de 90 degrés pour créer du contenu parfait pour les plateformes de médias sociaux.

Volez plus longtemps, mieux et plus loin

Le DJI Mini 3 est livré avec la batterie standard Intelligente Flight Battery pour une durée de vol maximale de 38 minutes. La transmission vidéo numérique DJI O2 fournit un flux live de 720p/30fps à jusqu’à 10km de distance. En même temps, il utilise une puissante technique anti-interférences pour une connexion fiable tout au long du vol.3 Avec une résistance au vent allant jusqu’à 10,7m/s, le Mini 3 peut voler de manière stable et conserver une image stable dans différentes conditions.

Quickshots en un seul geste

Le DJI Mini 3 facilite la création de contenu avec QuickShots, une série de parcours de vol et de films préprogrammés. Il permet à tout le monde de capturer des images à couper le souffle à la fois en paysage et en vertical. Il s’agit notamment de :

Dronie : le drone vole d’avant en arrière avec la caméra focalisée sur le sujet.

: le drone vole d’avant en arrière avec la caméra focalisée sur le sujet. Hélice : le drone s’envole et tourne en spirale autour du sujet.

le drone s’envole et tourne en spirale autour du sujet. Fusée : le drone vole vers le haut avec la caméra dirigée vers le bas.

le drone vole vers le haut avec la caméra dirigée vers le bas. Cercle : le drone tourne autour du sujet.

le drone tourne autour du sujet. Boomerang : le drone vole autour du sujet sur une orbite ovale, s’élevant au fur et à mesure qu’il s’éloigne et retombant au moment où il revient.

Compétences sans efforts

Voler est plus facile qu’il n’y paraît, et le Mini 3 prend en charge beaucoup fonctions intelligentes pour vous aider à démarrer immédiatement. Le décollage automatique permet de commencer le vol. La fonction de retour au domicile comprend le Smart RTH, le Low Battery RTH et le Failsafe RTH, qui ramène automatiquement l’appareil au point de décollage dans des situations telles qu’une perte de signal ou une batterie faible. Le Mini 3 combine également le GNSS avec le système de vision vers le bas et le système de détection infrarouge pour effectuer un vol stationnaire stable et précis, permettant à quiconque de voler en toute confiance.

Accessoires pour un meilleur vol

Pour tirer le meilleur parti de chaque vol, le DJI Mini 3 est livré avec plusieurs accessoires :4

DJI RC est une télécommande légère et facile à utiliser avec un écran intégré. ​

​Grâce à l’application intégrée DJI Fly, il peut être utilisé sans connexion à un smartphone.

est une télécommande légère et facile à utiliser avec un écran intégré. ​ ​Grâce à l’application intégrée DJI Fly, il peut être utilisé sans connexion à un smartphone. La batterie de vol intelligente assure un vol en douceur et sans souci pour un maximum de 38 minutes.

assure un vol en douceur et sans souci pour un maximum de 38 minutes. L’hub de chargement à deux voies charge la télécommande et trois piles en séquence.

charge la télécommande et trois piles en séquence. Le set de filtres ND permet d’adapter la caméra Mini 3 aux conditions de fortes luminosités grâce aux filtres ND16/64/256 pour être toujours prêt pour la photo parfaite.

permet d’adapter la caméra Mini 3 aux conditions de fortes luminosités grâce aux filtres ND16/64/256 pour être toujours prêt pour la photo parfaite. La protection à hélice 360° peut recouvrir complètement les hélices et est facile à fixer et à détacher, assurant un vol sécuritaire de manière simple et efficace.

peut recouvrir complètement les hélices et est facile à fixer et à détacher, assurant un vol sécuritaire de manière simple et efficace. Le montage de l’hélice permet d’attacher les hélices avant et arrière lorsque le drone est replié pour un rangement plus pratique.

Caractéristiques supplémentaires:

Panorama à 180, large et en sphère, avec la vue panoramique sphérique 2.0 dans l’application DJI Fly offrant une vue à 720 pour faire glisser et zoomer un panorama sphérique.

QuickTransfer avec une vitesse de téléchargement maximale de 25 Mo/s.

Prise en charge de l’inclinaison grand angle pour plus de possibilités créatives.

Zoom numérique avec 2x en 4K/30 fps, 4x en 1080p et 2x en 12MP.