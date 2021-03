Covid-19 et vie d’entreprise : quel gel hydro-alcoolique choisir pour une désinfection efficace ?

Les différents gestes barrières mis en place pour limiter au maximum la propagation du virus sont devenus des habitudes à part entière pour chacun d’entre nous. Qu’il s’agisse du port du masque, de la distanciation de minimum 1 mètre ou du lavage express des mains à la solution hydro-alcoolique, ces actions sont aujourd’hui des procédés habituels au quotidien ! Ainsi, les lieux enregistrant la présence de nombreuses personnes comme les entreprises doivent se doter des matériels requis pour garantir un respect de ces mesures strictes.

Le gel hydro-alcoolique pour les mains compte parmi les produits de désinfections essentielles pour apporter une protection optimisée aux employés. Cependant, pas facile de choisir la meilleure solution hydro-alcoolique concordant à un usage commun, mais tout aussi actif. Si vous hésitez dans la sélection du bon gel main pour vos salariés et clients, découvrez à travers ce guide les points à prendre en compte pour ne pas se tromper !

Composition du produit de désinfection

Le premier élément sur lequel se concentrer lors du choix d’un gel hydroalcoolique adapté pour votre entreprise sera la composition. Pour proposer une élimination effective des germes et saletés, un gel devra selon la formulation apposée par l’OMS contenir 4 ingrédients essentiels dont…

L’alcool : comme son nom hydro-alcoolique l’indique, le principal composant à trouver dans ce type de produit sera l’alcool. Pour être totalement actif, un gel pour mains se doit cependant d’avoir une concentration en alcool satisfaisante. Selon les études, une teneur en dessous de 60 % n’est pas suffisante pour combattre les bactéries efficacement. D’un côté, il est quasi impossible de trouver une formule de gel qui détient d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 80 %. Veillez donc à prioriser une solution de désinfection manuelle qui enregistre au moins 70 % d’alcool ! Pour ce faire, référez-vous à l’étiquette du produit.

: comme son nom hydro-alcoolique l’indique, le principal composant à trouver dans ce type de produit sera l’alcool. Pour être totalement actif, un gel pour mains se doit cependant d’avoir une concentration en alcool satisfaisante. Selon les études, une teneur en dessous de 60 % n’est pas suffisante pour combattre les bactéries efficacement. D’un côté, il est quasi impossible de trouver une formule de gel qui détient d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 80 %. Veillez donc à prioriser une solution de désinfection manuelle qui enregistre au moins 70 % d’alcool ! Pour ce faire, référez-vous à l’étiquette du produit. Eau distillée ou eau bouillie refroidie.

Peroxyde d’hydrogène.

Glycérol.

Ces composés sont ceux à privilégier pour un gel destiné à une utilisation collective, car ils peuvent convenir à tous types de peaux. De plus, ces 4 ingrédients permettent de limiter les réactions allergiques et n’octroient ni parfum ni colorant au mélange. Des attraits qui en font une composition parfaite pour tous les usagers !

Vérifier le respect des réglementations en vigueur

Depuis le lancement de la lutte internationale contre le coronavirus, plusieurs petits fabricants venus des 4 coins du monde se sont mis à produire des gels hydro-alcooliques pour les mettre en vente librement. Cependant, la norme européenne EN14476 est aujourd’hui en vigueur pour règlementer la conception d’un tel produit. Les solutions hydro-alcooliques répondant à cette directrice sont celles qui offrent une désinfection totale des mains et qui éliminent totalement tous germes de la famille du covid-19 déposés sur les mains.

Pour s’assurer de mettre à disposition de vos salariés et clients un produit efficace, et vaincre le dépôt de saletés sur les surfaces dans les zones communes, veillez à acquérir un produit correspondant à cette norme. Les quelques paramètres suivants devront être trouvés sur le flacon pour juger de sa légalité :

nom du produit ;

sa composition avec teneur en alcool mise en avant ;

date à laquelle le produit a été fabriqué + date limite d’utilisation ;

numéro du lot de production ;

instruction sur méthode de conservation ;

conditions d’utilisations ;

mesures de précautions à prendre lors de l’utilisation.

D’un côté, vous pouvez également tester l’efficacité d’un produit en faisant un petit essai ! Pour ce faire, laissez une noisette de la solution sur paume de votre main et frottez le tout. Si le produit est collant et prend du temps à s’assécher, il s’agit d’une option peu fiable et à efficacité réduite. Les gels qui s’évaporent rapidement et légers à l’application sont de loin meilleurs !