Comment Google Gemini m’a aidé à gagner un voyage de 1500€ lors d’un concours

On a tous déjà tenté notre chance à des concours alléchants, avec des cadeaux plus fous les uns que les autres. Malgré mes nombreuses participations, je n’avais remporté qu’un seul lot intéressant, ce qui m’avait quelque peu découragé, surtout pour les concours avec questions subsidiaires.

Mais cette fois-ci, j’ai décidé d’innover et de faire appel à l’IA de Google, Gemini. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça a payé !

Carrefour et ScanMania

Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cet article n’est pas sponsorisé par Carrefour Belgique. Mon seul objectif est de partager la méthode que j’ai utilisée et de mettre en avant l’aide que m’a apporté l’IA, sans laquelle je n’aurais pas gagné.

Pour faire simple, le concours de Carrefour Belgique consistait à obtenir des bons de participation lors de mes achats en magasin. Ensuite, il fallait répondre à une question “classique” et à une question subsidiaire : “Quel sera le nombre de participants au concours la semaine du … ?”. Chaque semaine, pendant cinq semaines, un lingot d’or de 250g (valeur environ 20.000€), 10 bons voyages de 1.500€ sur Carrefour Voyages et des points bonus équivalant à 5€ étaient mis en jeu.

Ma stratégie

Plutôt que de participer chaque semaine avec les quelques bons que je recevais, j’ai préféré attendre la dernière semaine et regrouper mes bons de participation pour maximiser mes chances.

Trouver les réponses aux questions “classiques” était un jeu d’enfant grâce à Google. Le vrai défi, c’était la question subsidiaire. Si j’avais pu trouver le nombre de participants des semaines précédentes, j’aurais pu appliquer une simple distribution mathématique avec 50% de réponses au-dessus et 50% en dessous des réponses des semaines précédentes. Impossible de mettre la main sur cette information. Mon objectif était donc de déterminer une fourchette de participants et de la diviser par le nombre de billets en ma possession.

La question subsidiaire, l’éternelle énigme

Ah, la fameuse question subsidiaire ! Celle qui nous frustre tant, car il est presque impossible de se faire une idée de la réponse.

Je participe régulièrement à des concours en ligne, mais je ne gagne jamais lorsqu’il y a une question subsidiaire. Mes victoires se limitent à de petits lots lors de tirages au sort, comme des places de cinéma pour une avant-première. Sympa, mais pas de quoi rêver !

Ne sachant absolument pas quoi répondre à la question subsidiaire, j’ai commencé par chercher sur Google et sur des forums spécialisés en concours. Rien, aucune piste ! On dirait que ce genre d’information est “top secret”.

Gemini à la rescousse

C’est là que mon nouvel ami, Gemini, l’IA de Google, est entrée en jeu.

J’ai commencé par lui soumettre un prompt très simple (voir image ci-dessous). Comme vous pouvez le voir, Gemini n’a pas répondu à ma question du premier coup (ce qui arrive souvent lors des premiers essais avec une IA). Il faut parfois insister un peu ou reformuler sa demande pour obtenir des réponses satisfaisantes.

Même si Gemini n’a pas répondu directement à ma question, sa réponse était pertinente. Il avait besoin de plus d’informations pour m’aider. J’ai donc répondu aux questions de l’encadré rouge, puis je lui ai redemandé de me donner une fourchette du nombre de participants.

Et là, bingo ! J’ai enfin obtenu la réponse qui allait me permettre d’avancer. Et croyez-moi, c’était très loin de ce que j’aurais mis comme réponse (j’aurais dit entre 2000 et 7000 participants… autant dire que je suis nul en estimation).

Le calcul final

Avec cette estimation en poche, il ne me restait plus qu’à effectuer quelques calculs pour obtenir la tranche à ajouter entre chaque réponse et jouer tous mes billets.

Pour ceux qui n’auraient pas compris le calcul, si la fourchette avait été de 10.000 à 100.000 participants, le calcul aurait été : (100.000 – 10.000) / nombre de billets = X.

Si X = 307, je devais donc jouer 10.000 puis 10.307 puis 10.614 et ainsi de suite.

Si ce n’est pas clair et que vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j’y répondrai avec plaisir.

J’avais déjà utilisé cette méthode pour un autre concours il y a cinq ou six ans. La question subsidiaire était “plus simple”, et j’avais pu trouver des indices sur Google, ce qui m’avait permis de gagner un lot de 1.000€.

Le verdict

Tout d’abord, merci à ceux qui ont lu l’article jusqu’au bout ! J’espère que cette technique vous sera utile (pour un concours auquel je ne participerai pas, bien sûr ).

Je n’ai pas gagné le lingot d’or à 20.000€, mais j’ai remporté un bon voyage de 1.500€, ce qui est le meilleur lot que j’aie jamais gagné !

L’IA, une révolution en marche

L’objectif de cet article n’est pas (uniquement) de partager ma joie et de vous demander des conseils pour mes prochaines vacances, mais de montrer la puissance des IA.

Je ne prétends pas avoir gagné grâce à Gemini (une autre IA aurait peut-être fait aussi bien, mais c’est celle que j’utilise le plus souvent), mais sans IA, j’aurais joué une mauvaise fourchette et remporté un bon de 5€.

J’utilise régulièrement l’IA dans ma vie privée (traduction, correction orthographique, rédaction d’e-mails, organisation de citytrips) et professionnelle (correction/optimisation de scripts informatiques, création de formules complexes dans Excel, rédaction d’e-mails).

À mon sens, l’IA est une révolution majeure, au même titre qu’Internet, et nous n’en sommes qu’au début. Il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire, il faut apprendre à vivre en sa compagnie et en tirer profit.