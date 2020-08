Samsung dévoile ses Galaxy Note20, Tab S7, Tab S7+, Watch3 et Galaxy Buds Live

Au début du mois, Samsung a dévoilé la nouvelle gamme de produits Galaxy lors de son tout premier événement virtuel Galaxy Unpacked. Samsung a lancé le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, qui forment ensemble la gamme de produits Note la plus puissante à ce jour. Tab S7 et S7+ sont deux tablettes polyvalentes qui combinent les capacités d’un PC avec la flexibilité et la connectivité d’un smartphone.

La Galaxy Watch3 est une montre intelligente haut de gamme dotée de fonctions de santé avancées, tandis que les Galaxy Buds Live sont des écouteurs élégants au son phénoménal. Désormais, les produits sont disponibles sur le marché belge.

La série Galaxy Note20

La série Galaxy Note20 est la plus puissante des séries Note à ce jour. Ce smartphone est un power phone qui fonctionne comme un ordinateur et vous permet de jouer comme un professionnel. Cette gamme se compose de deux appareils. Le Galaxy Note20 Ultra, spécialement conçu pour les fans de Note qui ne se contentent que du meilleur en termes de puissance et de productivité. Quant au Galaxy Note20, il est destiné à un public plus large qui souhaite optimiser travail et plaisir. Le S Pen et Samsung Notes offrent une expérience d’écriture naturelle ponctuée de nombreux avantages numériques. Des années de collaboration entre Microsoft et Samsung garantissent un fonctionnement transparent de votre Galaxy Note20 et de votre ordinateur Windows.

Prix et disponibilité de la série Galaxy Note20

Le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra sont disponibles dès aujourd’hui au prix de vente conseillé de 1.049 € pour le Galaxy Note20 (5G avec 256 Go), 1.299 € pour le Galaxy Note20 Ultra (5G avec 256 Go de mémoire) et 1.399 € pour le Galaxy Note20 Ultra 5G avec 512 Go de mémoire (disponible exclusivement dans Samsung Experience Store et sur l’e-store Samsung).

Le Galaxy Note20 est disponible dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic Grey et Mystic Green (exclusivement disponible dans le Samsung Experience Store et l’e-store Samsung). Le Galaxy Note20 Ultra est disponible dans les couleurs Mystic Bronze et Mystic Black.

Galaxy Tab S7 et Tab S7+

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ sont deux tablettes polyvalentes qui combinent les possibilités d’un PC avec la flexibilité d’une tablette et la connectivité d’un smartphone. Ces nouvelles tablettes sont dotées d’un tout nouveau processeur et de la connectivité 5G avec des écrans respectifs de 11 pouces et de 12,4 pouces. Le taux de rafraîchissement sur les deux appareils est de 120 Hz. Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ sont disponibles avec un clavier (vendu séparément), un S Pen mis à jour et l’application Samsung Notes et offrent une expérience similaire à celle d’un PC. Ainsi, vous en faites plus en moins de temps. Combiné avec des applications de dessin et de notes telles que Clip Studio Paint, Canva et Noteshelf, vous tirez le meilleur de votre S Pen.

Prix et disponibilité des Galaxy Tab S7 en S7+

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont disponibles dans les couleurs Mystic Black, Mystic Bronze et Mystic Silver. Les tablettes sont livrées en version standard avec 128 Go de mémoire de stockage. Vous pouvez également choisir des variantes avec une mémoire de 256 Go. La version Wi-Fi du Galaxy Tab S7 a un prix de vente conseillé de 699 € et la version LTE coûte 799 €. Le Galaxy Tab S7+ a un prix de vente conseillé de 899 € (Wi-Fi) et 1.099 € (5G).

Galaxy Buds Live

Les Galaxy Buds Live ont un design iconique et une forme ergonomique et confortable. La combinaison de l’expertise d’AKG en matière de son avec un plus grand haut-parleur de 12mm et un canal de basse approfondit enrichit l’expérience sonore. Ces écouteurs disposent de trois microphones. Que vous parliez avec quelqu’un ou que vous écoutiez votre artiste favori, vous avez toujours l’impression d’être dans la même pièce. Ces Galaxy Buds Live ont un système de suppression du bruit actif (Active Noise Cancellation). Ainsi, vous décidez quels sont les sons que vous voulez entendre et ceux que vous voulez bloquer. Les Buds Live ont une longue autonomie de batterie d’environ 6 heures. Grâce à l’étui de chargement, vous pouvez profiter de votre playlist préférée beaucoup plus longtemps. En rechargeant entre les deux, vous pouvez prolonger l’utilisation jusqu’à 15 heures.

Prix et disponibilité des Galaxy Buds Live

Les Galaxy Buds Live sont disponibles au prix de vente conseillé de 189 €.

Galaxy Watch3

La Galaxy Watch3 est non seulement intelligente et magnifique, mais elle est également la pièce maîtresse de votre expérience personnelle en matière de bien-être. Vous y trouverez l’ensemble d’outils le plus complet jamais proposé par Samsung dans le domaine de la santé. Une technologie de capteurs avancée permet à la Galaxy Watch3 de fournir des mesures précises de votre saturation en oxygène, de votre pression artérielle et de votre rythme cardiaque (ECG). En cas de chute brutale, dans votre maison ou à l’extérieur, la fonction chute détecte votre chute et envoie directement un SOS aux personnes de contact d’urgence. Conçue avec des matériaux de haute qualité, la Galaxy Watch3 combine le savoir-faire d’une montre de luxe avec un confort ultime.

Prix et disponibilité de la Galaxy Watch3

La Galaxy Watch3 est disponible depuis le 7 août au prix de vente conseillé de 429 € (41 mm) et 459 € (45 mm).

L’écosystème Galaxy

Les appareils et les services Samsung sont conçus pour dialoguer et collaborer harmonieusement. Coupler votre Galaxy Note20 aux autres nouveaux appareils Galaxy rend votre travail encore plus efficace et vous permet de profiter pleinement des divertissements. Vous pouvez ainsi le combiner avec une Galaxy Tab S7, Tab S7+ et les Galaxy Buds Live, alors que la Galaxy Watch3 vous permet de contrôler pleinement votre forme physique et votre santé.