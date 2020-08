TuneFab est-il le meilleur convertisseur Spotify MP3 gratuit ?

Les DRM, c’est compliqué pour certains à l’idée de ne pouvoir écouter leurs morceaux préférés que sur Spotify ou une autre plateforme de streaming. Heureusement, il existe des outils pour convertir tout cela en MP3, notamment grâce à TuneFab que nous avons testé.

Le principe est assez simple, si vous bénéficiez d’un compte Spotify (Free ou Premium, cela fonctionne dans les deux cas de figures), il vous sera possible de convertir la source de streaming en fichier MP3 qui pourront être lus sur n’importe quel lecteur, ordinateur, tablette ou smartphone capable de lire ce format.

Nous l’avons testé sur un MacBook Pro 16 pouces et, après l’avoir installé en moins d’une minute, il vous suffit d’effectuer un “drag & drop” depuis votre App Spotify vers TuneFab. Il existe toutefois une autre manière qui consiste à simplement copier/coller l’URL du morceau ou de la playlist dans une barre de recherche. Pratique.

Le logiciel possède quelques options assez classiques mais le point fort de TuneFab est de directement intégrer les données ID3 au sein du fichier MP3, comme le titre, l’interprète, l’album, l’année et, évidemment, le visuel de la pochette. Toute cela est totalement automatique et assez bien foutu.

Au niveau de la conversion, comptez grosso-modo la même durée que le morceau de musique lui-même, voire parfois un peu moins. L’interface n’est pas capable de convertir tous les fichiers en même temps et il s’agit donc d’un procédé séquentiel qui pourrait donc prendre un bon bout de temps si vous avez beaucoup de morceaux à convertir. Toutefois, TuneFab vous averti dans un onglet “Historique” quels morceaux ont été convertis.

Dans les différents points de configuration, vous pourrez aussi modifier la qualité de sortie de vos fichiers MP3, tout comme certains éléments des données ID3 qui seront intégrées dans le fichier MP3.

En conclusion, ce TuneFab est plutôt fiable et la qualité est au rendez-vous au niveau sonore. L’interface est certes un peu spartiate mais l’outil rempli sa mission. Il faut savoir qu’il existe une version d’évaluation de 30 jours, pour Windows et MacOS. Ensuite, il vous faudra débourser 36.95€ sur la boutique du fabricant. TuneFab est compatible Spotify (Free et Premium) mais aussi avec Apple Music.

Tunefab 36.95 € 8 Fonctionnalité 8.5/10

















Fiabilité 9.0/10

















Interface 7.5/10

















Rapidité de conversion 7.0/10

















