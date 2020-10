The PEARL SUB : Cabasse donne une nouvelle dimension à ses enceintes HiFi

Le 1er caisson de basses actif connecté 2.1 capable d’apporter un maximum de dynamique, avec des basses profondes, un son optimisé pour chaque enceinte (technologie DEAP), une correction de salle digne d’un auditorium et du streaming haute résolution, adapté à ses enceintes iO3, Riga 2 et Baltic 5 !

Après deux années successives d’innovation sur le marché des enceintes connectées HiFi haute résolution : THE PEARL & THE PEARL AKOYA, Cabasse dévoile son nouveau caisson de basse connecté actif 2.1 : THE PEARL SUB : un nouvel écrin dans sa gamme Lifestyle, qui apporte à ses enceintes (iO3, Riga 2 et Baltic 5) des caractéristiques incomparables sur le marché : une dynamique phénoménale, une technologie brevetée DEAP qui optimise le signal numérique des 3 enceintes Cabasse et une touche de modernité pour connecter les enceintes à tous les services de streaming du moment (Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal…). Une nouvelle innovation disponible en décembre 2020.

AVEC THE PEARL SUB : ENCORE PLUS DE DYNAMIQUE ET DE PRECISION

THE PEARL SUB intègre un woofer de 25 cm avec une excursion linéaire jusqu’à 30 mm, alimenté par 2000 watts crête pour un niveau de basse profond. Le rendu acoustique est spectaculaire avec une dynamique de grave exceptionnelle. Ajoutez à cela l’amplification des satellites (2×300 W), alors vous obtenez une puissance de « feu » suffisante pour alimenter les enceintes iO3, Riga 2 et même Baltic 5.

Outre la puissance, THE PEARL SUB tire le meilleur parti de chacune de ces enceintes via sa technologie brevetée DEAP* qui permet d’optimiser le signal numérique selon que vous ayez des Baltic, Riga ou iO. Pour l’obtenir, rien de plus simple, il suffit juste de le paramétrer en quelques clics sur l’application gratuite StreamCONTROL disponible sur IOS et Android.

THE PEARL SUB ne s’arrête pas là et propose aux utilisateurs un système breveté CRCS de correction automatique de salle pour une acoustique optimisée quel que soit le lieu d’écoute. Tout a été pensé pour transformer son intérieur en véritable auditorium avec un rendu sonore d’une richesse et puissance sans comparaison.

UN DESIGN COMPACT ET EN HARMONIE AVEC SES ENCEINTES

Avec sa forme sphérique fidèle aux codes de la collection THE PEARL, ce nouveau produit, THE PEARL SUB, a de quoi séduire avec des matériaux nobles qui subliment la performance : pas moins 4 couches successives de peinture mate ont été nécessaires pour arriver à un rendu parfait de la sphère. Cette dernière est habillée d’un anneau argenté, d’une double coque renforcée avec finition brillante et grille métallique aimantée au logo Cabasse. Et pour apporter une touche d’élégance supplémentaire, THE PEARL SUB repose sur un pied en acier brut découpé, plié puis chromé qui porte le caisson de basses dans les airs, pour un design affiné et aérien.

A l’arrière, 4 borniers en carbone permettent d’alimenter des enceintes avec une puissance maximale de 300 watts en nominal. Coté connectique, THE PEARL SUB dispose d’entrées/sorties Optique/ RCA Analogique / Ethernet / USB.

UN CAISSON DE BASSE CONNECTE MULTI SOURCES ET MULTI ROOM POLYVALENT

THE PEARL SUB est doté de la connectivité Bluetooth et Wifi, il s’intègre parfaitement au système multi room StreamCONTROL Cabasse et permet la lecture de tous types de fichiers audios : du MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC, qu’ils soient stockés sur des disques durs ou des ordinateurs, qu’ils soient « streamés » depuis des radios internet ou des services de musique en ligne (Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal…). Contrôlable à la voix, THE PEARL SUB est compatible avec l’assistant vocal Google Assistant.

UN CONTRÔLEUR BLUETOOTH QUI A DU STYLE

THE PEARL SUB s’accompagne toujours de son contrôleur connecté aux finitions raffinées et au design épuré et ergonomique. Plus besoin d’utiliser son smartphone, cette télécommande connectée en Bluetooth, et qui tient au creux de la main, permet de piloter facilement et intuitivement l’appareil : gestion du volume par rotation de la bague, choix des entrées, play et pause, sélection d’une radio ou d’un morceau de musique favori.

A L’OCCASION DE CETTE SORTIE PRODUIT : CABASSE APPORTE DE NOUVELLES FINITIONS ET DE NOUVEAUX PIEDS POUR LES IO3, Riga2 et Baltic 5

Les 3 enceintes lifestyle Cabasse sortiront en finition mate avec de nouveaux pieds

BALTIC 5 : Seul satellite à 3-voies coaxiales au monde, Baltic 5 présente depuis sa création des propriétés acoustiques et musicales uniques, au plus proche de l’idéal du point source. Cette cinquième version relookée, est équipée d’un haut-parleur triaxial TCA qui formera une portion de sphère pulsante encore plus performante et polyvalente. Baltic 5 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne.

: Seul satellite à 3-voies coaxiales au monde, Baltic 5 présente depuis sa création des propriétés acoustiques et musicales uniques, au plus proche de l’idéal du point source. Cette cinquième version relookée, est équipée d’un haut-parleur triaxial TCA qui formera une portion de sphère pulsante encore plus performante et polyvalente. Baltic 5 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne. RIGA 2 : Disponible en finition noir mat ou chêne, Riga est un satellite ultra-compact équipé d’un haut-parleur coaxial de 17 cm serti dans une sphère deux fois plus petite que celle de son aînée, la Baltic. Le haut-parleur BC 17 satisfera pleinement les exigences acoustiques des passionnés de musique et de cinéma et séduira esthétiquement par sa discrétion et son élégance. Riga 2 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne.

Disponible en finition noir mat ou chêne, Riga est un satellite ultra-compact équipé d’un haut-parleur coaxial de 17 cm serti dans une sphère deux fois plus petite que celle de son aînée, la Baltic. Le haut-parleur BC 17 satisfera pleinement les exigences acoustiques des passionnés de musique et de cinéma et séduira esthétiquement par sa discrétion et son élégance. Riga 2 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne. IO3 : Best-seller de la marque, cette enceinte lifestyle, très compacte et puissante, bénéficie d’un nouveau design avec logo Cabasse apparent et un anneau Silver ou black Chromium pour une intégration décorative dans tous les intérieurs. Parmi les autres nouveautés, un nouveau système de fixation pour une installation murale optimisée, un socle plus pratique à liaison magnétique permettant d’orienter les satellites dans toutes les positions et une grille en métal perforé pour plus transparence et une meilleure réponse dans les hautes fréquences.

Caractéristiques techniques

– 100 dB mono 112 dB peak

– 14 – 180 Hz

– Woofer 25 cm HELD

– Amplification

Canal gauche : 300 W RMS / 600 W crête

Canal droit : 300 W RMS / 600 W crête

Grave : 1000 W RMS / 2000 W crête

– Ethernet – WiFi – Bluetooth – USB

– Optique SPDIF – Analogue RCA

– MP3 – AAC -WMA – AIFF – FLAC – ALAC

– Calibration automatique

– DAC 768 kHz / 32 bits

– Multiroom Haute Résolution

– 338 x 320 x 368 mm

– 20 kg

– Noir mat / Blanc mat

Prix

SUB PEARL + Io 3 base : à partir de 3790€

SUB PEARL + Riga 2 : à partir de 6890 €

SUB PEARL+BALTIC 5 : à partir de 9990 €

DISPONIBLES EN DECEMBRE 2020