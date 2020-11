Blik : Affichez de la pub sur votre véhicule et gagnez jusqu’à 150€ par mois

Dans un contexte économique difficile, la startup Niçoise BLIK, créée fin 2019, propose à tous les automobilistes de financer les dépenses du quotidien. Comment ? En affichant simplement de la publicité des marques qu’ils aiment sur les portières et vitres de leur véhicule, le temps d’une campagne d’affichage.

Posés et enlevés par des poseurs professionnels… ces stickers permettent à la marque d’être visible auprès d’un maximum de public. Pour chaque Bliker, il suffit simplement de rouler avec son véhicule selon ses habitudes pour gagner de 100 à 150 € en bons d’achat par mois. Alors envie de faire partie des Blikers ? Rendez-vous immédiat sur l’appli iOS & Android.

Transformez votre véhicule et roulez avec le temps d’une campagne de pub !

Blik est une régie publicitaire nationale qui met en relation, d’une part des annonceurs qui souhaitent faire de la publicité sur un support mobile et d’autre part des conducteurs qui acceptent d’afficher de la publicité sur leur véhicule particulier en échange de gratifications. Chaque automobiliste qui souhaite participer, a le droit de choisir la marque qu’il a envie de représenter selon ses affinités ou gratifications qu’elle rapporte. Une fois sélectionné pour une campagne, il lui suffit de se rendre dans un centre partenaire qui posera les stickers en moins de 2 heures (ces derniers s’enlèvent très facilement sans laisser de marques). Une fois posé, vous êtes officiellement un Bliker ! : votre mission, roulez comme vous le faites tous les jours, pour vous rendre à votre travail ou lieux habituels de fréquentation. Si vous avez été choisi… c’est parce que vos trajets quotidiens correspondent aux attentes de la marque.

Je veux devenir un Bliker, comment faire ?

Il suffit donc de télécharger l’application Blik, disponible gratuitement sur iOS & Android puis vérifier que vous réunissez les conditions pour devenir un Bliker (être âgé de 21 ans ou plus et titulaire du permis de conduire, avoir un véhicule en bon état de 2010 ou plus récent, être correctement assuré).

Une fois réalisé, il vous suffit de :

Renseigner vos habitudes de circulation au quotidien

Choisir une campagne d’un annonceur qui vous intéresse

Faire poser les stickers sur votre véhicule… si vous avez la chance d’avoir été retenu pour la campagne

Et surtout ne changez rien, roulez comme maintenant comme d’habitude… et recevez des récompenses en fin de mois !

Gagner de 100 à 150 € de rémunération par mois !

Les gratifications se présentent sous la forme de bons d’achat provenant directement de la marque de l’annonceur ou de l’un des partenaires Blik, site e-commerce (Amazon), enseigne de grande distribution (E.leclerc). Quelle que soit la formule, elle permet d’augmenter son pouvoir d’achat et d’acheter tous les produits de la vie quotidienne (alimentaire, multimédia, fournitures scolaires etc…).

Des premiers automobilistes parlent de leur expérience Blik !

Stéphane Vinuesa, 45 ans, Cagnes-sur-Mer explique pourquoi il a souhaité participer à la campagne d’affichage du Polygone Riviera et devenir un Bliker : « J’ai souhaité participer à cette campagne d’affichage pour plusieurs raisons. D’abord nous apprécions beaucoup le centre commercial que nous fréquentons souvent en famille pour faire du shopping ou manger. Ensuite, le concept BLIK nous a paru très intéressant, car il nous permet de gagner des bons d’achats sans contrainte… puisque nous avons juste à suivre nos trajets habituels en voiture avec les stickers de Polygone Riviera. Les bons gagnés vont nous permettre de financer les cadeaux de noël pour nos 3 enfants ».

Losson Jordy, Coach sportif 28 ans participe lui aussi à la campagne du Polygone Riviera : « Je me suis inscrit car je trouvais que ce concept de communication était très bon et différent de ce que l’on voit habituellement. J’ai tout de suite pensé que je pouvais être un Bliker pertinent car je travaille à l’intérieur du centre. J’y vais donc 6 fois par jour en parcourant un trajet de plus de 40kms aller-retour. Je n’ai donc rien à changer dans mes habitudes de circulation pour valoriser cette campagne, avec la possibilité en plus de pouvoir gâter ma fille de 2 ans à noël avec les bons obtenus ».

Une vingtaine de Blikers (avec leur véhicule) vont participer activement à la seconde campagne Polygone Riviera qui démarre le 15 Octobre sur Nice et ses environs. Une autre campagne vient aussi de débuter pour le compte de la marque Ixina.