Comment lire les messages WhatsApp de votre enfant en ligne ?

D’un point de vue technologique, il est de nos jours possible de lire les messages WhatsApp de votre enfant en ligne. Toutefois, selon la loi, une personne ne peut voir que les messages WhatsApp de son enfant. En effet, la lecture des messages WhatsApp d’un tiers n’est autorisée que dans le cadre du contrôle parental en ligne de l’enfant mineur à charge.

Un parent peut décider d’avoir recours à une méthode courante ou à un logiciel de contrôle parental pour surveiller l’activité en ligne de son enfant. Lire les messages WhatsApp de son enfant est tout à fait légal. Nous tenons à signaler que les auteurs de cet article ne pourront pas être tenus pour responsables en cas d’utilisation d’un logiciel de surveillance pour tout autre chose que la surveillance de l’adolescent.

Comment lire les messages WhatsApp de votre enfant grâce à WhatsApp Web

Sur Internet, vous trouverez pléthore d’informations au sujet de solutions miracles pour lire les messages WhatsApp de votre enfant. Toutefois, vous devez savoir qu’il s’agit d’affirmations mensongères. En effet, WhatsApp protège les messages de tous les utilisateurs via un chiffrement de bout en bout efficace. Dès lors, toutes les plateformes qui affirment pourvoir voir les messages WhatsApp d’autrui sont tout simplement des arnaques.

Ces sites internet affirment être en possession d’une solution pour lire les messages WhatsApp d’un tiers pour pouvoir vous dérober des données en ligne ou pour vous soutirer de l’argent. En 2020, pour lire les messages WhatsApp de votre enfant, il existe trois méthodes. Celles-ci sont abordées dans le détail dans cet article.

Dans un premier temps, vous pouvez voir les messages WhatsApp de votre enfant en utilisant la plateforme en ligne WhatsApp Web. En second lieu, il vous est loisible d’avoir accès aux messages WhatsApp de votre enfant via Google Drive ou iCloud. Enfin, vous pourrez également utiliser un logiciel de contrôle parental tel que mSpy.

En ce qui concerne la première méthode consistant à utiliser WhatsApp Web, vous devrez posséder physiquement le téléphone surveillé de votre enfant pendant un moment. La technique via WhatsApp Web fonctionne avec le scanning d’un code QR sur le téléphone à surveiller. Pour voir les messages WhatsApp de votre enfant sur votre PC via WhatsApp Web, les étapes sont les suivantes :

Lancez la page https://web.whatsapp.com/

Un code QR s’affiche

Ouvrez WhatsApp sur le smartphone de votre enfant

Ouvrez la section Paramétrages du WhatsApp de son téléphone

Lancez WhatsApp Web

Procédez au scannage du code QR de votre ordinateur avec son téléphone

Le WhatsApp de votre enfant s’active alors sur votre ordinateur

Pour voir les messages WhatsApp de votre enfant sur votre smartphone via WhatsApp Web, les étapes sont celles-ci :

Lancez la page WhatsApp Web sur votre téléphone

Dans la configuration de Chrome, activez « Version pour ordinateur »

Un code QR s’affiche

Ouvrez WhatsApp Web sur le smartphone de votre enfant

Sélectionnez WhatsApp Web dans la configuration

Procédez au scannage du code QR de votre smartphone

Le WhatsApp de votre enfant s’active alors sur votre smartphone

Comment voir les messages WhatsApp de votre enfant avec Google Drive ou iCloud

Comme évoqué auparavant, vous pouvez lire les messages WhatsApp de votre enfant en ayant recours à Google sur un smartphone Android ou à iCloud sur iPhone. Sur ces deux espaces, WhatsApp sauve automatiquement de manière régulière les messages de l’utilisateur. Par conséquent, si votre enfant utilise un smartphone sous Android ou sous iOS, vous pourrez, avec ses identifiants, avoir accès à ces sauvegardes.

Actuellement, WhatsApp ne protège pas encore par chiffrement les contenus sauvegardés sur ces espaces. Outre le besoin de posséder dans les deux cas les identifiants de votre enfant, il faudra que les smartphones soient synchronisés avec soit Google Drive, soit iCloud. Comme vous l’avez surement constaté, les méthodes pour lire les messages WhatsApp de votre enfant, évoquées jusqu’ici, prennent du temps.

Par ailleurs, ces techniques requièrent une certaine dextérité en nouvelles technologies, ce qui n’est pas à la portée de tous les parents. Par conséquent, recourir à un logiciel de contrôle parental pour voir les messages WhatsApp de son enfant peut être d’une grande utilité. En effet, ce type d’application se charge automatique de la surveillance des activités en ligne de votre enfant.

Comment lire les messages WhatsApp de votre enfant avec le logiciel mSpy

En dernier lieu, les parents soucieux de la sécurité de leur progéniture sur WhatsApp peuvent utiliser un logiciel de contrôle parental tel que mSpy. Cette application est actuellement la plateforme la plus performante en termes de surveillance du WhatsApp de votre enfant. Avec mSpy installé sur le smartphone de votre enfant, vous pouvez :

Superviser toutes les données WhatsApp de son téléphone

Lire, suivre et contrôle tous les messages et contenus échangés et diffusés sur son WhatsApp

Accéder à tous types de contenus partagés sur son WhatsApp

Contrôler et gérer toutes les activités de votre enfant sur WhatsApp uniquement en vous connectant à votre espace de commande personnel

Outre ces fonctionnalités de surveillance parentale de WhatsApp, avec mSpy, vous pouvez également gérer son historique de navigation web, consulter et bloquer tous les sites qu’il fréquente, accéder à sa liste de contacts, suivre ses messages sur toutes les messageries en ligne, géolocaliser dans le détail son smartphone, définir des zones de sécurité et des zones à risques ou encore gérer tous les réseaux Wi-Fi utilisés par votre enfant.

mSpy permet en outre un contrôle total de toutes les applications installées sur le smartphone de votre enfant et des réseaux sociaux sur lesquels il se connecte. Les fonctionnalités citées ici ne sont que quelques-unes des tâches réalisables avec mSpy. En effet, ce logiciel de contrôle parental ne cesse d’évoluer au fil des années et de proposer des fonctionnalités toujours plus avancées.