Comment défier la banque au Blackjack en ligne ?

Amateurs de cartes, n’attendez pas la réouverture des casinos pour retrouver le plaisir de jouer ! Défiez la banque sur Casino777 parmi des tables francophones, néerlandophones ou encore VIP et tentez de gagner votre mise voire plus.

Un valet joueur

Le blackjack, littéralement « valet noir » en anglais, est un jeu de carte populaire qui, après avoir compris les règles, est passionnant de tactiques. Apprécié des plus grands comme Napoléon, le blackjack apparaît au XVIIIème siècle avant de s’exporter outre-Atlantique après la Révolution. C’est ici que l’on va introduire des bonus au jeu afin de fidéliser les joueurs : en recevant comme premières cartes un valet de pique et un as, vous bénéficiez d’un gain supplémentaire. D’où la référence au « valet noir ». Avec ses tables entre 2€ et 10€, vous aurez l’embarras du choix pour assouvir votre envie de jeu.

Rapprochez-vous du 21, mais attention à ne jamais le dépasser

Même si ces bonus n’existent plus, le principe du jeu reste le même. Le Croupier représente la Banque et vous devez le battre sans jamais dépasser les 21, auquel cas vous perdez votre mise. Une fois la valeur des cartes comprises, le jeu est accessible à tous. Du 2 au 9 : chaque carte a sa valeur nominale. Les « Bûches » à 10 sont : les 10, Valets, Dames et Rois.

Les As quant à eux valent soit 1 soit 11 en fonction de la main du joueur : si elle est inférieure à 21, il vaut 11, alors que si elle est supérieure à 21, l’As vaut 1. Le Blackjack est constitué d’une carte valant 10 ainsi que d’un As : atteignez-le pour remporter votre mise à 3 pour 2. Vous pouvez également gagner contre le Croupier mais sans atteindre les 21 points, alors vous remportez votre mise 1 fois.

Hasard et stratégie

Le Blackjack mêle hasard dans la distribution des cartes, et stratégie dans les actions du joueur. Avec les bonnes prises de décisions et l’expérience, un joueur saura s’il vaut mieux demander une autre carte, abandonner sa main ou bien poursuivre la partie. Observer et adapter sa stratégie au jeu est indispensable pour rafler la mise. Par exemple, si la Banque a une carte valant entre 2 et 6, il sera impossible pour elle de gagner car sa main sera inférieure à 17 même avec une « Bûche ». Elle devra, quoiqu’il arrive, tirer une carte. C’est pourquoi la pratique est nécessaire pour comprendre les stratégies et ouvertures du jeu.

La meilleure manière de gagner, c’est de jouer ! Entraînez-vous sur Casino777 et multipliez vos chances de doubler la mise à tout moment.