Avis du bookmaker sur le site 1xBet en 2021

La société 1xBet n’a lancé son propre site Web qu’en 2011. Désormais, le site Web est disponible pour les clients en versions PC et mobile, tandis qu’il existe des applications pour tous les gadgets populaires. Le site 1xBet est disponible en anglais, allemand, polonais, tchèque, russe et dans plus de 37 langues. 1xBet fonctionne sur Internet sous licence du gouvernement insulaire de Curaçao.

Le site Web 1xBet est fonctionnel. De nombreux utilisateurs ont remarqué des changements positifs après la mise à jour du site. La version mise à jour est devenue plus colorée et pratique. La navigation sur le site est claire et facile à comprendre. Tous les blocs sont situés sur la page principale. L’en-tête supérieur du site contient une liste de sections importantes.

1xBet a fourni aux clients des paris téléphoniques. Le site 1xBet dispose également d’un forum où vous pouvez partager vos idées de paris avec d’autres utilisateurs. Sur YouTube, le bookmaker a sa propre chaîne, où sont régulièrement publiés des promotions, des bonus et des actualités. Le bookmaker 1xBet accepte les paris non seulement sur les championnats et tournois populaires, mais aussi sur les compétitions amateurs et régionales. Le mode Live est également présenté à un niveau élevé.

Application télécharger 1xBet la meilleure version mobile

La version mobile du bureau du bookmaker pour smartphone, vous permet de :

parier sur le sport,

jouer à des jeux de bookmaker,

consulter les statistiques sportives,

effectuer des dépôts et retirer des fonds.

L’application 1xBet n’est pas distribuée via Google Play selon les règles du service, vous ne pouvez donc la télécharger qu’à partir du site officiel du bookmaker. Pour ce faire, rendez-vous en bas de l’écran, et cliquez sur le bouton de télécharger 1xBet.

Considérons l’enregistrement dans l’application en utilisant l’exemple d’enregistrement complet, vous devez saisir vos données personnelles.

Vous pouvez ensuite créer un compte en y associant un numéro de téléphone et une adresse e-mail, ainsi que sélectionner la devise du compte et définir un mot de passe. Lorsque toutes les données sont remplies, cliquez sur le bouton coche dans le coin inférieur droit de l’écran.

Sélectionnez l’événement qui vous intéresse dans la rubrique “Ligne” ou “En direct” puis indiquez le résultat souhaité en cliquant sur son coefficient. Dans le menu qui s’ouvre, vous pouvez utiliser le code promotionnel, activer le suivi des tarifs et l’ajouter au coupon. Cliquez sur le bouton “Placer un pari” pour placer un pari.

Si le fichier 1xBet télécharger de l’application ne s’ouvre pas, il est interdit à votre appareil d’installer des applications provenant de sources tierces. Il peut être supprimé dans les paramètres du smartphone dans la section «Sécurité».