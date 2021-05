5 vérités qui soulignent l’importance du SSD

La pandémie de coronavirus a généralisé le recours au télétravail. De nombreuses entreprises ont ressenti le besoin d’investir dans la technologie pour répondre aux nouveaux besoins de leurs employés. L’augmentation de la charge de travail numérique et la croissance du volume des utilisateurs ont nécessité d’améliorer les performances du serveur. Le stockage joue un rôle crucial à cet égard, car sans cesse nous avons besoin de vitesses plus rapides, de performances accrues et de capacités augmentées.

Niels Burnet, responsable du développement commercial chez Kingston Technology, expose cinq raisons pour lesquelles l’acquisition d’un disque SSD est importante pour améliorer les performances du serveur.

1. Le SSD permet la virtualisation du serveur



La façon la plus simple d’améliorer les performances d’un serveur consiste généralement à opérer une mise à niveau du stockage. Pour cela, la solution la plus rentable consiste à remplacer un disque dur par un disque SSD.

Les disques durs (ou HDD, pour Hard Disk Drive) peuvent constituer un frein considérable par rapport aux inputs/outputs aléatoires et aux exigences élevées d’accès aux données dans un serveur hôte virtualisé. L’exécution des applications, l’assistance aux utilisateurs et la récupération des données sont autant de facteurs susceptibles de limiter les performances des systèmes. L’installation d’une mémoire de serveur adéquate en combinaison avec un disque SSD non mécanique rend la virtualisation possible. En effet, le stockage est essentiel pour la virtualisation des serveurs sur le plan de la capacité et de la vitesse. La virtualisation des serveurs permet également de faire plus avec moins, dans la mesure où elle améliore les performances et les capacités.

2. Le SSD accélère le processus de travail



La technologie SATA (Serial AT Attachment) constitue l’interface standard pour le stockage depuis le début du siècle et a été conçue à l’origine pour les HDD. Les disques SSD se sont progressivement imposés en remplacement des HDD, dans le but d’améliorer les performances.

Les SSD ont l’avantage de collecter les données dans des puces. Ce qui n’est pas le cas des HDD, qui stockent les informations sur un disque rotatif sous une tête de lecture/écriture. Les SSD sont ainsi jusqu’à dix fois plus rapides et plus robustes, car ils ne comportent pas de pièces mobiles.

Entre-temps, le standard NVMe (Non-Volatile Memory Express) a fait son apparition, permettant aux data centers et aux constructeurs de systèmes de tirer parti des vitesses élevées pour lesquelles les SSD sont conçus. Les disques SSD basés sur SATA atteignent des vitesses séquentielles de 500 Mo/s. Aujourd’hui, les SSD NVMe Gen 3 basés sur PCI (Peripheral Component Interconnect) offrent des performances de 3 000 Mo/s. NVMe utilise également des sockets PCle, permettant un transfert de données 25 fois plus important que la technologie SATA. En éliminant la couche intermédiaire SATA HBA, NVMe permet aux SSD de communiquer directement avec l’unité centrale (CPU), ce qui améliore considérablement les performances et accélère le processus de travail.

3. Le SSD permet aux services hébergés dans le cloud de fonctionner efficacement

Le stockage des serveurs s’effectue de plus en plus hors site, dans des data centers, et se fait dans le cloud. Ces changements imposent des exigences plus élevées aux dispositifs de stockage et à l’infrastructure de la mémoire. L’utilisation de disques SSD présente des avantages dans un environnement où l’accès aux données se fait à un rythme rapide, car ils ont des capacités de récupération rapide. Outre les performances améliorées et les vitesses accrues dont ils sont capables, les SDD non mécaniques sont également moins susceptibles de tomber en panne, car ils ne comportent pas de têtes d’écriture mobiles ni de pièces rotatives. Les SSD sont également moins encombrants, ce qui permet aux data centers d’augmenter leurs capacités de stockage. Les disques SDD permettent aux services hébergés dans le cloud de fonctionner de manière optimale pour tout type de données traitées.

4. Le SSD optimise les performances et est économe en énergie

Une solution de stockage bien conçue passe par un modèle de disque hiérarchisé qui maximise les performances tout en permettant à l’entreprise d’accéder à ses données au niveau approprié sans compromis en matière d’économie d’énergie.

Passer du HDD au SSD rend le processus beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. En effet, les pièces mobiles d’un HDD provoquent l’échauffement du disque, ce qui nécessite la mise en œuvre d’un système de refroidissement énergivore. Avec un SSD, la durée de vie de la batterie est donc considérablement plus élevée.

5. Le SSD est fiable

La qualité de fabrication du SSD détermine sa longévité et sa fiabilité. Les disques SDD sont généralement plus fiables que les disques HDD, car ils ne comportent pas de pièces mobiles. L’absence de pièces mobiles présente l’avantage de conserver les données en toute sécurité, même si l’appareil tombe, subit des vibrations, des chocs ou des températures extrêmes. Mais il y a encore d’autres avantages à l’absence de pièces mobiles dans les SDD : ils consomment moins d’énergie, ils sont silencieux et ils chauffent moins vite.

Le télétravail a connu une accélération fulgurante au cours des 18 mois qui se sont écoulés, entraînant une élévation des exigences techniques au niveau des employés-utilisateurs. Notre philosophie, synthétisée dans notre devise « Kingston Is With You », repose sur le fait que nous rencontrons des solutions de stockage en d’innombrables endroits et occasions de notre vie quotidienne. C’est grâce à ces solutions que la vie numérique telle que nous la connaissons aujourd’hui peut exister. Les solutions de stockage sont donc essentielles pour l’efficacité des opérations de télétravail.