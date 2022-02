Astuces pour trouver le meilleur site à parier au Sénégal

Le marché des paris africains est un phénomène assez nouveau par rapport aux pays européens, aux États-Unis et à l’Asie, où les paris sportifs sont devenus monnaie courante. Cependant, avec l’avènement de la technologie au Sénégal et le développement du pays, les sites de paris en ligne sont également apparus ici et sont devenus très demandés. Sans aucun doute, si vous avez un sport préféré et que vous ne pouvez pas vivre une journée sans regarder un match, peu importe le continent sur lequel vous vous trouvez de nos jours.

Nous sommes sûrs que vous avez des questions sur les paris sportifs en ligne sénégalais. Est-ce légal ? Peut-on utiliser les cartes de crédit Visa et Orange Money ? Sur quels sports on parie ? Pourtant, la question la plus populaire est « Où parier au Sénégal ? ».

Top guides de paris sportifs au Sénégal

Alors, si vous vous intéressez aux informations sur le sujet de paris sportifs, nous vous proposons de faire une attention particulière aux plateformes en ligne énumérées ci-dessous.

#1 Parimobile.sn

Parimobile Sénégal a été lancé récemment pour fournir les informations les plus récentes sur les paris sportifs pour tous les Sénégalais. Il contient les dernières nouvelles sportives, des conseils de paris et une note sur les paris sportifs avec des critiques détaillées sur chacun. Les évaluations et les critiques du Parimobile sont indépendantes et contiennent des avis d’experts sur les sites de paris sportifs et les casinos, leur licence, le support client, les prix et d’autres points essentiels que vous devez connaître avant de rejoindre une plate-forme de jeu.

Leurs notes de paris sportifs sont basées sur plusieurs critères qu’ils jugent essentiels. Ces critères sont les suivants : sûreté et sécurité, qualité et diversité des produits, service client, paiements et les offres en cours.

#2 Bookmakers.sn

Bookmakers.sn compare les top sites de paris sportifs en ligne réputés qui acceptent des clients au Sénégal. Ceci est important parce que de nombreux bookmakers internationaux n’opèrent pas au Sénégal. Bookmakers.sn aide ainsi les joueurs à obtenir les meilleures cotes tout en évitant les bookmakers auxquels ils pourraient ne pas être éligibles.

Le portail ne se concentre pas sur un bookmaker, mais sur plusieurs sites de paris. Certains sont plus forts dans le football, d’autres sont plus concentrés sur le tennis, le basket-ball ou l’esport. Tout dépend de ce sur quoi vous aimez parier. Si vous êtes un fan de football, 1xBet et PremierBet sont incomparables.

#3 Wiwsport.com

Le dernier de notre top est Wiwsport étant le grand site connu et aimé par plusieurs parieurs du Sénégal. Ce site est un peu différent du précédent, parce que Wiwsport est d’abord un endroit où on peut lire n’importe quelle actu sur son sport préféré : allant du football à l’esport. Toutes les nouvelles de la CAN, matchs futurs de Premier League, les transferts de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ou Edouard Mendy – tout ça est présenté sur ce grand portail en ligne. Les actualités sont divisées en rubriques pour faciliter votre recherche.

En plus, vous verrez un bon guide pour télécharger l’appli 1xBet via la barre de la page d’accueil. Wiwsport gère ses réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube, Twitter, etc. Alors, c’est vraiment un bon outil pour un parieur débutant ou prof au Sénégal !