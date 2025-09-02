Acer renouvelle sa gamme Nitro avec de nouveaux PC et écrans puissants pour les joueurs occasionnels

Acer dévoile aujourd’hui la mise à jour de sa gamme d’ordinateurs portables, de’Tour et de moniteurs gaming Nitro hautes performances. Les produits Nitro combinent des composants puissants, des logiciels intelligents et des visuels immersifs pour améliorer les expériences de jeu et de création.

Acer Nitro V 16 : des graphismes de jeu cinématographiques et des performances alimentées par l’IA

L’Acer Nitro V 16 (ANV16-72) est conçu pour les joueurs et les créateurs à la recherche de vitesse, de clarté et de puissance multitâche. Équipé d’un processeur Intel® Core™ 9 270H et d’un GPU NVIDIA® GeForce RTX 5070™ pour ordinateur portable, il offre une expérience de jeu cinématographique fluide et une diffusion en continu. Propulsés par l’architecture NVIDIA Blackwell, les GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX™ série 50 offrent des capacités révolutionnaires aux joueurs et aux créateurs. Équipée d’un niveau massif de puissance d’IA, la série RTX 50 permet de nouvelles expériences et une fidélité graphique de niveau supérieur.

Multipliez les performances avec NVIDIA DLSS 4, générez des images à une vitesse sans précédent et libérez votre créativité avec NVIDIA Studio. De plus, accédez aux microservices NVIDIA NIM, des modèles d’IA de pointe qui permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des flux de travail d’IA avec des performances optimales sur des systèmes d’IA compatibles NIM. L’optimisation des applications Intel améliore également les performances en allouant intelligemment les ressources des applications en temps réel.

Son écran WQXGA (2560×1600) avec une couverture des couleurs sRGB de 100 % et un taux de rafraîchissement de 180 Hz produit des visuels vifs et des mouvements fluides. Le système de refroidissement à double ventilateur, à quatre admissions et à quatre sorties de l’Acer Nitro V 16 garantit un système ventilé et un le maintien des performances stables, même pendant les sessions de jeu prolongées et le multitâches.

Acer Nitro V 16S : un ordinateur portable gaming pour tous, partout

L’Acer Nitro V 16S (ANV16S-71) est un ordinateur portable élégant pour les jeux en déplacement. Équilibrant performances et mobilité, il offre aux joueurs une solution au rapport performance/ très intéressante. Equipé du un processeur Intel® Core 9 270H et un GPU NVIDIA® GeForce RTX 5070 pour ordinateur portable, il prend en charge le DLSS 4 et le rendu neuronal pour un jeu et une création de contenu rapides et réactifs.

Son écran WQXGA (2560×1600) avec une couverture des couleurs sRGB de 100 % et un taux de rafraîchissement de 180 Hz présente des couleurs précises et offre des images ultra-fluides. Son châssis très fin de moins de 19,9 mm d’épaisseur en aluminium permet d’être transporter partout pour jouer n’importe où, tandis que son clavier RVB à 4 zones ajoute une touche élégante à son esthétisme moderne.

Les Acer Nitro V 16 et V 16S sont dotés tous deux le l’application NitroSense, permettant une surveillance des performances en temps réel et la possibilité d’affiner la vitesse des ventilateurs pour une efficacité de refroidissement maximale et optimale. L’Acer Experience Zone offre un accès à une suite d’applications alimentées par l’IA, ce qui stimule à la fois la productivité et la créativité pour une expérience transparente et améliorée. Les ordinateurs portables Nitro V sont également équipés d’Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro pour une connectivité sans décalage et de Thunderbolt™ 4, permettant un transfert de données rapide et un streaming sans faille.

Ordinateurs de bureau Acer Nitro : puissance et refroidissement sans interruption

Les nouvelles tours gaming Nitro 70 et Nitro 50 d’Acer s’adressent à des joueurs invétérés et passionnés de jeux qui exigent des performances compétitives et une technologie révolutionnaire.

L’Acer Nitro 70 (N70X3D-100) est équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 9 9950X3D et un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, offrant 3 352 AI TOPS1 et prenant en charge jusqu’à 128 Go de RAM RVB DDR5 6000 MT/s et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4. L’Acer Nitro 50 (N50-100) offre des spécifications similaires, qui fonctionnent avec un processeur AMD Ryzen™ 7 8700G, un GPU NVIDIA RTX 5080, jusqu’à 128 Go de RAM RVB DDR5 5200 MT/s et jusqu’à 2 To de SSD M.2 PCIe.

Les deux PC gaming sont équipées du système de refroidissement breveté Acer Nitro CycloneX 360, qui capitalise sur la fourniture d’un flux d’air jusqu’à 15 % en plus. L’Acer Nitro 70 est également livré avec un refroidisseur liquide de processeur de 360 mm pour une exécution très stable et sans accélérateur. Les fonctionnalités supplémentaires incluent le Wi-Fi 7, Acer Intelligence Space pour l’accès aux outils d’IA intégrés et des boîtiers en verre trempé conformes aux EMI avec éclairage ARGB personnalisable. De plus, dans une démarche écoresponsable, leur châssis de 45 litres est conçu avec 65 % de plastique recyclé post-consommation.

Moniteurs Acer Nitro : des visuels immersifs pour tous les joueurs

En complément des nouveaux PC, Acer a également enrichit sa gamme de moniteurs Nitro avec quatre nouveaux modèles haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé adaptés à presque tous les types de joueurs. Les nouveaux modèles – Nitro XV275K V6, Nitro XV273U W1, Nitro XV270X et Nitro XZ403CKR – offrent des visuels immersifs dans une gamme de formats variée.

Le Nitro XV275K V6 est doté d’une dalle 4K UHD (3840×2160) de 27 pouces à couper le souffle avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, d’une réponse visuelle Boost Pro (VRB Pro) de 1 ms et de la technologie AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide et sans déchirure, même pendant les scènes d’action. Une luminosité maximale de 1 000 nits (HDR10 %) et la prise en charge d’une gamme de couleurs DCI-P3 de 97 % et de 1,07 milliard de couleurs (8 bits + FRC) offrent des visuels éclatants et réalistes. Il offre également une connectivité polyvalente pour les jeux et les configurations multimédias avec deux ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4.

Conçu pour la précision et les performances compétitives, le Nitro XV273U W1 est doté d’une dalle IPS WQHD (2560×1440) de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement overclockable de 275 Hz et un temps de réponse de 1 ms (VRB Pro). Avec AMD FreeSync Premium, le jeu reste fluide et sans saccades. Le moniteur est certifié VESA DisplayHDR 500, atteint une luminosité maximale de 500 nits et couvre 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Les haut-parleurs stéréo intégrés de 2 W et une variété de ports le rendent idéal pour les jeux et le divertissement.

Pour les joueurs et les streamers qui exigent une résolution ultra-élevée, le Nitro XV270X offre une clarté à couper le souffle avec une résolution allant jusqu’à 5K (5120×2880). Il dispose d’un rapport de contraste de 2 000:1, d’un temps de réponse VRB de 1 ms et d’une gamme de couleurs DCI-P3 de 95 % pour des visuels réalistes. Il est également livré avec deux haut-parleurs de 2W.

Le Nitro XZ403CKR offre des vues étendues grâce à son énorme panneau incurvé 1000R de 39,7 pouces et à sa résolution 5K WUHD (5120×2160) qui offre des visuels incroyablement clairs. Doté d’une résolution dynamique en fréquence (DFR), il prend également en charge une large résolution Full High Definition (WFHD) à une vitesse de 288 Hz. Le temps de réponse VRB de 1 ms et le temps de réponse GTG de 0,5 ms, ainsi que AMD FreeSync Premium prennent en charge un gameplay fluide et sans décalage. Cet écran gigantesque est également équipé de puissants haut-parleurs de 5 W et d’une large gamme d’options de ports.

Prix et disponibilité

L’Acer Nitro V 16 (ANV16-72) – en novembre, à partir de 1 299 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Nitro V 16S (ANV16S-71) – en novembre, à partir de 1 399 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Nitro 70 (N70X3D-100) – en décembre, à partir de 2 499 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Nitro 50 (N50-100) – en décembre, à partir de 1299 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Nitro XV275K V6 – au 2 ème trimestre 2026, à partir de 599 € prix conseillé, TVA comprise

L'Acer Nitro XV273U W1- au 1 er trimestre 2026, à partir de 279 € prix conseillé, TVA comprise

L'Acer Nitro XV270X – au 1 er trimestre 2026, à partir de 699 € prix conseillé, TVA comprise

L'Acer Nitro XZ403CKR – au 1er trimestre 2026, à partir de 999 € prix conseillé, TVA comprise

Les spécifications exactes, les prix et la disponibilité peuvent varier selon les régions. Tous les prix s’entendent TVA comprise. Pour plus de précisions, veuillez contacter votre service presse ou vous connecter au site internet www.acer.com.