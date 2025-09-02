Acer lance de nouveaux produits, tablettes, écrans et routeur Wi-Fi 7 et le nouvel ultraportable Copilot+ PC Acer Swift Air 16

Acer annonce aujourd’hui, lors de sa conférence de presse mondiale next@acer à l’IFA de nouveaux produits grand-public. Ces annonces concernent de nouvelles tablettes des séries Iconia X et Iconia A, l’écran OLED haute performance Acer CE270U Z et le routeur maillé bi-bande Acer Connect T36 Wi-Fi 7 – tous conçus pour améliorer la vie quotidienne du grand-public, pour travailler, apprendre ou rester connecté.

Tablettes Acer Iconia série X

Les tablettes de la série X d’Iconia prennent en charge à la fois la productivité et le divertissement, grâce au système d’exploitation Android™, à leurs définitions d’affichage et aux fonctionnalités basées sur l’IA qui améliorent les expériences quotidiennes.

L’ Acer Iconia X12 (X12-21M) comprend un écran AMOLED WQXGA (2560×1600) de 12,6 pouces 16:10, d’une luminosité maximale de 400 nits et d’un taux de rafraîchissement fluide de 60 Hz, affichant des visuels éclatants et un toucher réactif grâce à la technologie In-Cell. Doté d’un châssis léger, de seulement 500 g, recouvert d’une finition noir mat, il arbore un design haut de gamme. La tablette est équipée d’un processeur MediaTek Helio G99 avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage extensible (jusqu’à 1 To via un emplacement microSD) et offre jusqu’à 16 heures1 d’autonomie.

Capturer facilement les moments précieux tels qu’ils apparaissent, même dans des conditions à faible luminosité, grâce à sa caméra arrière de 13 MP avec technologie flash. Les appels vidéo et les selfies sont fidèles à la réalité grâce à la caméra frontale de 5 MP. Quatre haut-parleurs stéréo complètent les expériences audio et de communication, tandis que le Wi-Fi 5 bi-bande, le

Bluetooth 5.2, le suivi GPS et un port USB 2.0 Type-C assurent une connectivité complète et fiable.

La tablette Iconia X12 est également disponible avec des accessoires en option : un stylet pour la prise de notes et la créativité sur place, un clavier amovible offrant une saisie et une navigation fluides, et un support magnétique qui soutient la tablette pour une utilisation mains libres et des angles de vision polyvalents.

L‘Acer Iconia X14 (X14-M1N) offre un grand espace d’affichage avec sa dalle OLED FHD (1200×1920) de 14 pouces à grands angles de vision et un design ZeroFrame affinant le contour de l’écran. Son processeur dispose d’un NPU intégré, associé jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 rapide, extensible jusqu’à 1 To. La tablette intègre de nouvelles fonctionnalités d’IA telles que « AI Smart Sensing » pour le contrôle gestuel et les conseils de posture, « AI Super Resolution », qui améliore automatiquement la qualité vidéo, et « Smile Camera » qui prend instantanément des photos lorsqu’un sourire ou un geste « OK » est détecté. De plus, sa caméra arrière de 8 MP avec flash et sa caméra frontale de 5 MP offrent des photos et des selfies nets.

L’autonomie de la batterie et la connectivité fiables sont prises en charge jusqu’à 10 heures d’autonomie, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et un port USB Type-C 2.0, et sont logées dans un châssis Iron Gray durable avec un support intégré.

Tablettes Acer Iconia série A

Les tablettes Iconia A16 A16–M1N et Iconia A14 A14–M1N offrent un excellent équilibre entre performances, résolutions d’écrans éclatantes, autonomie longue durée et fonctionnalités alimentées par l’IA pour le travail et le divertissement.

Ces deux modèles fonctionnent sous Android 15 et sont équipés d’un maximum de 8 Go de RAM LPDDR5 et d’un stockage UFS 3.1 extensible jusqu’à 256 Go. Alimentées par des processeurs avec NPU intégrés, ces tablettes apportent des capacités d’IA directement à l’appareil, permettant des interactions plus intelligentes et plus intuitives, avec AI Smart Sensing, AI Super Resolution et Smile Camera.

Les tablettes sont dotées de dalles IPS FHD de 16 et 14 pouces (1200 x 1920), aux bordures d’écran très fines ZeroFrame et de larges angles de vision afin d’offrir des expériences immersives. Elles intègrent également un support de type trépied directement dans la conception de la tablette, évitant des accessoires supplémentaires et permettant de soutenir la tablette sans les mains. Elles disposent également de caméras arrière de 8 MP avec flash, de caméras frontales de 5 MP et offrent jusqu’à 10 heures d’utilisation. Avec le Wi-Fi 6 bi-bande et le Bluetooth 5.4, les utilisateurs peuvent profiter de téléchargements plus rapides, d’une latence plus faible et de connexions plus stables, même dans les réseaux encombrés.

De plus, les tablettes des séries Iconia X et Iconia A sont dotées de la technologie Acer Screen Casting, transformant chaque modèle en un écran sans fil polyvalent pour les ordinateurs portables via Wi-Fi. Qu’il s’agisse de travailler sur des projets créatifs, de réaliser des présentations, de diffuser du contenu ou d’effectuer plusieurs tâches à la fois, Acer Screen Casting permet une configuration propre et sans encombrement sur l’ensemble de la gamme.

L’Acer CE27OU Z est un moniteur OLED de 26,5 pouces avec une résolution de 2560×1440 et un taux de rafraîchissement élevé de 280 HZ. Les créateurs de contenu, les cinéphiles et les joueurs apprécieront sa fluidité exceptionnelle, avec notamment la technologie AMD FreeSync Premium Pro, un temps de réponse rapide de 0,03 ms, une luminosité maximale de 1 000 nits en mode HDR et une prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 de 99 %. Il est également doté de puissants haut-parleurs de 3 W et d’une inclinaison étendue allant jusqu’à 25°, combinant une visualisation confortable et un son immersif dans un seul châssis.

Routeur maillé bi-bande Acer Connect T36 Wi-Fi 7

Pour répondre aux besoins connectés de la vie numérique, le routeur maillé bi-bande Acer Connect T36 Wi-Fi 7 est conçu pour fournir un Internet haut débit et fiable dans les maisons et les espaces de travail modernes.

Le routeur est équipé d’un processeur quadricœur basé sur ARM. Prenant en charge le Wi-Fi 7 et des vitesses bi-bande allant jusqu’à 3 600 Mbps, il permet un streaming 4K fluide, des jeux à faible latence, la domotique intelligente, etc.

L’Acer Connect T36 est également évolutif, avec une technologie maillée pour une couverture étendue, avec un changement automatique de nœud pour maintenir une connectivité ininterrompue lorsque les utilisateurs se déplacent d’une pièce à l’autre. Son système modulaire permet aux utilisateurs d’ajouter des nœuds et d’étendre la couverture afin de répondre aux exigences plus élevées en matière de réseau et de bande passante.

L’installation et les configurations sont facilités et peuvent être gérées via l’application Acer Connect, tandis que la conception compacte du T36 représente une solution discrète et puissant qui s’intègre à tous les environnements. Il comprend trois connecteurs RJ45 (un WAN et deux LAN) et est alimenté via une prise 12V 1A DC.

Prix et disponibilité

L’Acer Iconia X12 (X12-21M) en novembre à partir de 280 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Iconia X14 (X14-M1N) en novembre à partir de 310 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Iconia A14 (A14-M1N) en novembre à partir de 260 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer Iconia A16 (A16-M1N) en novembre à partir de 300 € prix conseillé, TVA comprise

L’Acer CE270U Z au 1 er trimestre 2026 à partir de 699 € prix conseillé, TVA comprise

trimestre 2026 à partir de 699 € prix conseillé, TVA comprise L’Acer Connect T36 au 1er trimestre 2026 à partir de 119 € (1 pack), 199 € (2 packs) et 299 € (pack de 3) prix conseillé, TVA comprise

Les spécifications exactes, les prix et la disponibilité peuvent varier selon les régions. Tous les prix s’entendent TVA comprise. Pour plus de précisions, veuillez contacter votre service presse ou vous connecter au site internet www.acer.com.