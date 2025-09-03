Google Pixel 10 Pro XL, 10 jours avec la bête : premier avis à chaud

Après trois ans de bons et loyaux services avec mon Oppo Find X5 Pro, j’ai finalement sauté le pas : me voilà avec le tout nouveau Google Pixel 10 Pro XL dans la poche. Dix jours de test intensif plus tard, je peux déjà vous annoncer un point : Google a sorti une version améliorée de son prédécesseur avec des promesses toujours plus grandes. Mais cela vaut-il vraiment les 1299 € demandés ?

Entre un écran XXL qui veut briller plus fort que le soleil, une nouvelle puce maison pleine de promesses et un design qui divise autant qu’il séduit, le Pixel 10 Pro XL ne laisse pas indifférent. Alors, claque monumentale ou évolution en douceur ?

Déballage : Google reste minimaliste

Pas de boîte bling-bling façon horloger suisse : Google reste dans son délire emballage écolo. La boîte est petite, pas de chichi, juste l’essentiel. Perso, ça me va très bien, ça fait des économies et c’est plus écologique.

L’écran : toujours un régal, mais pas une révolution

S’il y a bien un domaine où Google n’a plus rien à prouver, c’est l’écran de ses Pixel. Et ce Pixel 10 Pro XL ne fait pas exception. On retrouve une belle dalle OLED Super Actua Display de 6,8 pouces avec la techno LTPO et une définition QHD+ (2992×1344 px).

Le taux de rafraîchissement varie intelligemment de 1 Hz à 120 Hz (ça veut dire que la batterie ne se vide pas bêtement quand vous lisez un SMS). Et pour couronner le tout, la luminosité monte à 3300 nits en peak. Autant dire que même en plein soleil, vous verrez vos notifs WhatsApp.

Protégé par du Gorilla Glass Victus 2, l’écran coche toutes les cases… sauf une : les bords (bezels), un peu trop grandes pour un smartphone à ce prix.

Les photos : toujours le roi du game

Si vous achetez un Pixel, c’est aussi (surtout ?) pour les photos. Et là encore, Google envoie du lourd :

Capteur principal : 50 MP, Octa PD, OIS, EIS

50 MP, Octa PD, OIS, EIS Ultra grand-angle : 48 MP, Quad PD avec AF, mode macro

48 MP, Quad PD avec AF, mode macro Téléobjectif : 48 MP, zoom optique x5, mode macro

48 MP, zoom optique x5, mode macro Selfie : 42 MP, ultra grand-angle, autofocus

42 MP, ultra grand-angle, autofocus Vidéo : jusqu’à 8K 30 fps et 4K 60 fps

On reviendra dans un second article avec des tests concrets, mais disons-le franchement : la fiche technique fait saliver. Petit teaser pour notre test photo, ce smartphone est équipé d’un zoom 100x dopé à l’IA !

Sous le capot : Tensor G5 et 16 Go de RAM

Google a inauguré son Tensor G5 gravé en 3 nm. En théorie, ça veut dire plus de puissance, plus d’autonomie et une IA encore plus intelligente. En pratique, on le sent : tout est fluide, les apps s’ouvrent plus vite, et j’ai l’impression que le Pixel réfléchit avant moi.

Par défaut, le Pixel 10 Pro XL embarque 16 Go de RAM (oui, comme un PC de bureau) et un stockage minimum de 256 Go. Enfin. Plus besoin de jongler avec les photos et les applis. La batterie gagne aussi quelques mAh au passage (et charge plus rapidement, à 45W en filaire), ce qui n’est jamais de refus.

Ce qui change… et ce qui ne change pas

Ce qui change : le Tensor G5 (et les options IA plus rapides), de nouveaux modules photo, un écran plus lumineux et une autonomie optimisée.

le Tensor G5 (et les options IA plus rapides), de nouveaux modules photo, un écran plus lumineux et une autonomie optimisée. Ce qui ne change pas : le design. Et franchement, tant mieux. La fameuse barre horizontale des capteurs est toujours là. Perso, je préfère ça aux triples ronds façon plaque de cuisson. Question de goût.

Tests de rapidité : Tensor G5 en chiffres

J’ai quand même lancé quelques benchmarks pour comparer au Pixel 9 Pro XL et 8 Pro XL.

Résultat :

En calcul brut → progression nette.

En graphisme → petite baisse sur Geekbench 6, probablement à cause d’un souci de pilote.

Le GPU PowerVR DXT-48-1536 du Tensor G5 tourne à 1100 MHz max… mais Geekbench 6 ne le fait tourner qu’à 396 MHz. À suivre avec les prochaines mises à jour.

Dans la vraie vie : tout est fluide, aucune latence, ça respire la puissance.

Benchmarks : chiffres à l’appui

Bon, les benchmarks, c’est toujours à prendre avec des pincettes, mais ça reste un bon indicateur pour comparer. Voici ce que ça donne après plusieurs lancements pour vérifier la stabilité :

3DMark (tests graphiques)

Test Pixel 8 Pro XL Pixel 9 Pro XL Pixel 10 Pro XL Évolution 9 → 10 Wild Life 25–63 fps 38–71 fps 55–99 fps +38 % Sling Shot GFX 1 90 92 90 -2,2 % Sling Shot GFX 2 61 78 72 -8,3 % Physics 1 31 34 73 +53,4 % Physics 2 20 23 46 +50 % Physics 3 12 14 26 +46,2 %

Geekbench 6 (CPU & GPU)

Test Pixel 8 Pro XL Pixel 9 Pro XL Pixel 10 Pro XL Évolution 9 → 10 Single-Core 1222 1657 2320 +28,6 % Integer 1358 1711 2363 +27,6 % Floating Point 1005 1560 2243 +30,5 % Multi-Core 3096 3814 6163 +38,1 % Multi Integer 3055 3974 6109 +34,9 % Multi FP 3173 3533 6266 +43,6 % GPU (OpenCL) 6375 8354 3351 -149,3 % (!)

Clairement, le Tensor G5 explose les scores CPU et mémoire, mais reste un peu en retrait côté GPU (on en parlait : sûrement un souci de drivers qui limite la fréquence). Bref, dans la vraie vie, ça reste un monstre de fluidité.

Autonomie : solide et rassurante

Côté batterie, le Pixel 10 Pro XL fait le job. En usage intensif (réseaux sociaux, mails, un peu de jeu et pas mal de photos), il tient facilement une journée complète sans transpirer. Et si jamais vous êtes du genre à oublier de le charger la nuit (coupable), pas de panique : son chargeur 45 W redonne assez de jus en un petit café du matin pour repartir serein jusqu’au soir.

Bref, sans être une révolution, l’autonomie inspire confiance et fait partie des bonnes surprises de ce Pixel 10 Pro XL.

Migration : adieu Oppo, bonjour Pixel 10 Pro XL

J’ai quitté mon fidèle Oppo Find X5 Pro (3 ans de bons et loyaux services) pour passer sur le Pixel 10 Pro XL.

Pourquoi maintenant ?

Je voulais au moins 256 Go de stockage → check ✅

→ check ✅ Je voulais une charge rapide → 45 W, ça passe ✅

→ 45 W, ça passe ✅ Je ne voulais pas me retaper une migration bancaire infernale → bon, là, pas le choix

J’utilisais depuis 1 an le Pixel 9 Pro XL comme téléphone secondaire (juste pour les photos et vidéos, parce que c’est imbattable) mais il ne répondait pas à tous ces critères d’où le fait que je ne migre totalement que maintenant.

Petits bémols avec le Pixel :

Impossible d’enlever la date en haut de l’écran d’accueil → ça m’empêche d’avoir une ligne de raccourcis supplémentaire, et ça m’agace. Je n’ai vraiment pas besoin de voir la date toute la journée sur mon écran principal …

Pas de surcouche constructeur, ici c’est du Android Stock : on aime ou pas. Perso, ça m’a manqué au début (surtout après 3 ans avec le même smartphone), mais on s’habitue vite (même pour un quadra comme moi)

Et oui, le modèle XL est large… trop large pour mes petites mains. Pas utilisable à une seule main, mais bon, ça c’est moi qui l’ai voulu.

Prix et bonus

Le Pixel 10 Pro XL 256 Go démarre à 1299 €. Oui, ça pique, mais c’est le tarif du haut de gamme actuel.

Google offre un abonnement Google One 2 To avec les options avancées de Gemini (IA, stockage, VPN, etc.). Valeur : 219,99 €/an.

La version normale (pas XL et donc un rien plus petite mais avec les mêmes spécifications), est 100€ moins chère !

Et si vous êtes un peu patient, je suis sûr que comme chaque année, Google va lancer des promotions pour Black Friday qui arrive à grand pas.

Ce que j’aime chez Google

Les dernières versions d’Android qui sortent directement : pas besoin d’attendre un an comme chez certaines marques.

: pas besoin d’attendre un an comme chez certaines marques. Les 7 ans de mises à jour garanties. Par contre, petite question d’un journaliste lors de la conférence de presse : ça démarre à la sortie ou à la fin de la production ? Réponse floue.

Conclusion après 10 jours

Le Pixel 10 Pro XL, c’est :

Un écran légèrement meilleur, mais je ne l’aurais jamais remarqué si on ne m’avait rien dit,

Un Tensor G5 plus costaud, pour mon usage classique ça ne se ressent pas, mais les tests sont parlants,

Une IA plus puissante, à tester en profondeur très bientôt,

Un appareil photo un cran au-dessus, déjà excellent mais avec quelques nouveautés qui feront le sujet d’un projet test,

Et un design identique (et tant mieux).

Pas de claque monumentale, mais une évolution logique et efficace. Et même si je dois encore tester toutes les fonctions IA, je sens déjà que je vais rester dans l’écosystème Google.

Google continue à grignoter des parts de marché, et ce n’est pas surprenant : avec des Pixel allant du “a” comme abordable au Pro XL premium, il y en a pour toutes les poches.

On aime :

Écran magnifique : OLED Super Actua Display, QHD+, 120 Hz adaptatif, 3300 nits → lisible même en plein soleil.

: OLED Super Actua Display, QHD+, 120 Hz adaptatif, 3300 nits → lisible même en plein soleil. Appareil photo : triple capteur monstrueux + selfie de 42 MP, zoom x5, macros, vidéo jusqu’à 8K.

: triple capteur monstrueux + selfie de 42 MP, zoom x5, macros, vidéo jusqu’à 8K. Tensor G5 : CPU plus puissant, gravure en 3 nm, meilleure autonomie et IA boostée.

: CPU plus puissant, gravure en 3 nm, meilleure autonomie et IA boostée. Fluidité : 16 Go de RAM et stockage de base à 256 Go sur le modèle de base

: 16 Go de RAM et stockage de base à 256 Go sur le modèle de base Mises à jour : Google en premier sur Android + 7 ans garantis.

: Google en premier sur Android + 7 ans garantis. Design conservé : la fameuse barre horizontale, toujours élégante pour ceux qui aiment.

: la fameuse barre horizontale, toujours élégante pour ceux qui aiment. Bonus Google One : 2 To de stockage + Gemini avancé inclus (même si moins généreux qu’avant).

: 2 To de stockage + Gemini avancé inclus (même si moins généreux qu’avant). Écosystème Google : migration simple, intégration poussée avec Gmail, Drive, Photos, etc.

: migration simple, intégration poussée avec Gmail, Drive, Photos, etc. Format XL : parfait si on aime les grands écrans.

On aime moins :

Bezels encore visibles : pour du très haut de gamme, ça se remarque.

: pour du très haut de gamme, ça se remarque. GPU en retrait : baisse sur Geekbench 6, probablement à cause d’un souci de pilotes.

: baisse sur Geekbench 6, probablement à cause d’un souci de pilotes. Petits irritants logiciels : la date figée sur l’écran d’accueil qui mange une ligne de raccourcis.

: la date figée sur l’écran d’accueil qui mange une ligne de raccourcis. Pas de surcouche constructeur : certains utilisateurs peuvent être déroutés.

Google Pixel 10 Pro XL 1 299 € 8.4 Ecran 9.0/10

















Performance et fluidité 8.0/10

















Appareil photo 9.0/10

















Autonomie et recharge 8.0/10

















Design et prise en main 8.0/10

















On aime Écran

Appareil photo

Puissance et fluidité

Bonus Google One

Mise à jour garantie On aime moins Bezels encore visibles

GPU en retrait Acheter sur Amazon