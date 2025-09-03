Sony IER-EX15C : De nouveaux écouteurs intra-auriculaires filaires USB-C

Nous sommes ravis de vous présenter les nouveaux écouteurs intra-auriculaires filaires USB-C® IER-EX15C, conçus pour offrir un son de haute qualité et une grande simplicité d’utilisation grâce à la technologie Plug-and-Play. Dotés d’un haut-parleur compact de 5 mm avec une membrane à haute compliance, les écouteurs IER-EX15C offrent des basses riches et des voix claires dans un design compact et confortable.

Les écouteurs IER-EX15C sont compatibles avec les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et autres appareils dotés d’un port USB-C. Il suffit de les connecter en filaire pour les utiliser, sans recharge préalable.

Les principales caractéristiques IER-EX15C sont les suivantes :

Commodité USB-C® : compatibles avec la plupart des appareils USB-C® pour une connexion instantanée et fiable sans recharge nécessaire.

Conception compacte et légère : confortables à porter et faciles à transporter, avec un boîtier compact et trois tailles d’embouts pour un ajustement sûr.

Son de haute qualité : le haut-parleur de 5 mm avec membrane haute compliance offre des basses riches et des voix claires.

Télécommande intégrée : réglez le volume, lancez/mettez en pause la lecture, coupez le micro ou prenez des appels d’une simple pression sur un bouton.

Câble anti-enchevêtrement : la conception dentelée empêche les enchevêtrements pour une utilisation facile lors de vos déplacements.

Couleurs disponibles : noir, blanc, bleu et rose .

Respectueux de l’environnement : conformément aux efforts continus de Sony en matière de développement durable, l’emballage des écouteurs IER-EX15C ne contient pas de plastique , contribuant ainsi aux objectifs environnementaux plus larges de l’entreprise.

Prix : 25€