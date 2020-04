71 % des professionnels IT ont constaté une forte hausse des cybermenaces relatées au Covid-19

Voici les principaux constats de l’étude menée auprès de plus de 400 spécialistes IT :

Hausse exponentielle des attaques relatées au coronavirus – 71 % des répondants déclarent avoir constaté une augmentation des menaces et agressions depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit essentiellement de tentatives d’hameçonnage (chez 55 % des répondants), suivies de sites frauduleux qui prétendent conseiller ou informer sur la pandémie (32 %). Les malwares (28 %) et ransomwares (19 %) sont les 2 autres menaces constatées.

– 71 % des répondants déclarent avoir constaté une augmentation des menaces et agressions depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit essentiellement de tentatives d’hameçonnage (chez 55 % des répondants), suivies de sites frauduleux qui prétendent conseiller ou informer sur la pandémie (32 %). Les malwares (28 %) et ransomwares (19 %) sont les 2 autres menaces constatées. Difficultés accrues de gérer correctement le télétravail – 95 % des répondants déclarent avoir été confrontés à des problèmes IT supplémentaires suite à la propagation du Covid-19. Il s’agit essentiellement : Garantir un accès sécurisé aux télétravailleurs (56 %) Fournir des solutions évolutives pour l’accès à distance (55 %) Les collaborateurs qui travaillent à domicile font plus souvent usage de solutions IT non conventionnelles, y compris des logiciels, des ressources et des services non testés (40 %)

– 95 % des répondants déclarent avoir été confrontés à des problèmes IT supplémentaires suite à la propagation du Covid-19. Il s’agit essentiellement : Inquiétude quant à la protection dans les prochains mois – 71 % des répondants s’inquiètent des risques sur la sécurité liés aux changements rapides qui ont dû être consentis pour permettre le télétravail. 55 % estiment qu’il faut améliorer la protection des accès à distance ; 40 % se préoccupent de la nécessité de relever le niveau de sécurité des appareils (ordinateurs portables, smartphones).

“Les cybercriminels tenteront toujours de profiter des dernières évolutions pour augmenter les chances de réussite de leurs attaques. La pandémie de coronavirus est, à cet égard, une occasion idéale : l’attention que l’on porte aux actualités aux 4 coins du monde est renforcée par les changements inouïs des modes de travail et des technologies utilisées par les entreprises. Chez beaucoup de ces dernières, cela s’est traduit par une hausse considérable des cibles potentielles, ce qui mine leurs anciennes méthodes de sécurité “, a déclaré Rafi Kretchmer, patron du marketing produit chez Check Point.

“Pour garantir la sécurité et la pérennité des entreprises dans ces circonstances, elles doivent mieux se protéger au moyen d’une architecture de sécurité end-to-end holistique. Cela signifie : une connexion accessible et fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 entre le réseau de l’entreprise et les périphériques externes (utilisés par le personnel), qui favorise la collaboration et la productivité entre les équipes, les réseaux et les bureaux, et dans le même temps, mettre en place une solide protection contre les menaces sophistiquées et les techniques des cybercriminels à tous les niveaux du réseau de l’entreprise.”

Le coronavirus est aussi présent sur le dark web

Les résultats de l’enquête renforcent quelques récents constats de Check Point. Ainsi, les noms de domaine relatés au coronavirus ont 2 fois plus de chances d’être véreux que les autres sites Internet enregistrés depuis janvier dernier. Le nombre moyen de nouveaux domaines enregistrés dans les 3 dernières semaines de mars atteint presque le décuple de la moyenne des semaines précédentes. De la même manière, les chercheurs de Check Point ont découvert plusieurs ‘Coronavirus-specials’ qui ont été vantés par les pirates sur le dark web, utilisant le code de réduction ‘Covid-19’ ou ‘coronavirus’ pour la vente de malwares out-of-the-box.

Check Point dispose d’une batterie complète de solutions de sécurité garantissant le meilleur niveau de protection et de sécurité pour le travail à distance, de façon à permettre aux personnes de rester aussi productives que possible. Ils incluent Check Point’s Remote Access VPN Software, Endpoint Threat Prevention, Mobile Security et Mobile Secure Workspace, autant de solutions axées sur une approche pratique de la sécurisation des travailleurs à distance. Le SandBlast Agent de Check Point fournit une protection complète de postes de travail contre les attaques zero-day avec un pourcentage de blocage de 100 %, même pour les menaces inconnues avec aucun “false-positive”.

L’enquête a été menée par Dimensional Research auprès de 411 répondants d’entreprises comptant plus de 500 travailleurs dans le monde.

Pour tous les détails sur les solutions de sécurisation des télétravailleurs de Check Point, consultez la page https://www.checkpoint.com/ solutions/secure-remote- workforce-during-coronavirus/